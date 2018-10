manager.one lance trois nouvelles fonctionnalités : l'envoi automatisé des relevés avec justificatifs, l'export comptable et la reconnaissance de RIB

Après avoir récemment lancé deux fonctionnalités inédites permettant d’envoyer les fiches de paie en ligne et de procéder aux virements multiples, la banque en ligne enrichit de nouveau son offre avec :



L’envoi automatisé des relevés avec justificatifs

Soucieuse de faire gagner du temps à ses utilisateurs, manager.one propose l’envoi automatisé des relevés mensuels accompagnés des justificatifs correspondants.

Finis les rapprochements manuels sur le relevé pour associer le bon justificatif à chaque ligne. Les justificatifs peuvent être associés au fil des dépenses et directement affectés à chaque libellé sur le relevé. L’entrepreneur n’a plus qu’à saisir les mails des destinataires qui recevront le relevé et l’ensemble des documents attachés chaque début de mois.



L’export comptable et la recherche facilitée d’opérations bancaires

Depuis leur compte en ligne manager.one, les utilisateurs peuvent exporter des opérations bancaires avec ou sans leurs justificatifs. En quelques clics, ils ont facilement accès à leurs documents, en filtrant par date ou par recherche précise. Il est alors possible d’extraire rapidement du compte un grand nombre d’opérations pour les transmettre à l’expert-comptable et à toute personne de leur choix.



La reconnaissance et l'analyse de RIB pour ajouter un bénéficiaire

manager.one a développé sa propre technologie de reconnaissance de contenu de documents (OCR & analyse sémantique). Après l’avoir appliqué aux fiches de paies, la plateforme l’adapte désormais aux RIB qu'elle analyse en temps réel. Les utilisateurs peuvent ainsi intégrer le RIB d’un bénéficiaire en le prenant simplement en photo ou en l’envoyant depuis leur console client sans plus avoir à le recopier manuellement.



« Chez manager.one, nous sommes sans cesse à l’écoute des besoins de nos utilisateurs pour leur proposer une offre pensée et adaptée à leur activité. Un entrepreneur ne tire aucune plus-value à envoyer ses relevés et justificatifs à son comptable à la fin de chaque mois, sans compter la perte de temps que cela génère pour lui. Il était donc naturel d’automatiser cette tâche afin qu’ils puissent gagner du temps et se concentrer sur leur activité.» souligne Adrien TOUATI, co-fondateur de manager.one.



« Il est clef pour les cabinets comptables de se concentrer désormais sur des sujets à valeur ajoutée pour nos clients. La récupération des relevés et des pièces comptables est parfois un vrai sujet chronophage pour nos clients et nos équipes, ces fonctionnalités apportent une solution concrète. » commente Eric Bedetti du cabinet d’expert-comptable Censial et client manager.one



À propos de manager.one

manager.one est la première plateforme bancaire 100% en ligne qui s’adresse à tous les types d’entrepreneurs (startups, professions libérales, artisans, PME & auto-entrepreneurs). L’offre repose sur une tarification transparente et des fonctionnalités en phase avec les besoins des professionnels. La solution manager.one, lancée le 5 juillet 2017, a été conçue par la Banque Wormser Frères et la Fintech SaGa Corp.

