Accueil Envoyer Imprimer Partager l'Americain Acorns rachète Pixpay & GoHenry l’Américain Acorns, spécialisée dans le micro-paiement et le système "d'arrondi'" rachète la néobanque britannique GoHenry qui avait elle-même racheté le Français Pixpay en août 2022. Objectif affiché. Démocratiser l’accès à l’épargne, à l’investissement et à la gestion d’un budget à toutes les étapes de la vie. Avec cette acquisition, l’entreprise va étendre son activité dans 4 pays européens : Royaume-Uni, France, Espagne et Italie. L'Américain arrive en Europe et grimpe à 6 millions de clients.

Encore un rapprochement voire un mouvement de concentration dans les Fintechs ? Acorns, une application américaine qui démocratise l’accès à l’épargne et à l’investissement, annonce aujourd’hui avoir finalisé le rachat de GoHenry et de Pixpay.



Pixpay et GoHenry s’étaient rapprochés en 2022, établissant ainsi un leader de l’éducation financière pour les enfants et les adolescents. L’acquisition de GoHenry et Pixpay par Acorns marque une accélération de cette feuille de route : l'entreprise combinée disposera d’une offre complète à destination des enfants, des adolescents mais aussi des adultes, pour les préparer à un avenir financier plus radieux en leur donnant les outils pour apprendre à gérer leur argent à tout âge de la vie.



En 2020, Acorns avait réalisé une première incursion dans le bien-être financier des familles avec le lancement de son offre Acorns Early, un produit d’investissement permettant non seulement aux parents, mais également à la famille ou aux amis d’investir facilement pour l’avenir d’un enfant, et ce dès le berceau. Une nouvelle étape est franchie aujourd’hui : il sera désormais possible pour tous et à tout âge de gérer son argent simplement, de façon responsable.



Ensemble, Acorns, GoHenry et Pixpay cumulent plus de 6 millions de clients. Aux Etats-Unis, GoHenry va devenir GoHenry by Acorns. En France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, Pixpay et GoHenry continueront à opérer sous leurs propres marques et sur leurs cibles actuelles.

Cette alliance mondiale fait la preuve que le secteur des finances personnelles - et plus spécifiquement le segment des adolescents, encore largement sous-investi - est en pleine ébullition.



“Tous les enfants du monde méritent d’avoir accès à des outils pour apprendre à gérer leur argent et à devenir financièrement responsable”, déclare Noah Kerner, le CEO d’Acorns. “La mission de GoHenry et de Pixpay est complètement en phase avec celle d’Acorns. Ensemble nous allons pouvoir aller encore plus vite et plus loin et aider chaque personne à gérer son argent facilement, à tous les moments de sa vie. ”



Benoit Grassin, le cofondateur de Pixpay, ajoute : “Ces dernières années, nous avons aidé des millions de jeunes à devenir financièrement responsables. C’est notre mission. Grâce à l’acquisition réalisée par Acorns, nous allons pouvoir toucher des millions de jeunes supplémentaires. Tant mieux, car dans le contexte actuel, il est indispensable d’aider les enfants, les adolescents et les adultes à développer de bonnes habitudes en matière d’argent, à l’aide d’outils simples et bien pensés. Par ailleurs, rien ne change pour nos équipes au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie, mais nous saurons saisir les opportunités nouvelles qu’apporte ce rapprochement stratégique”



À propos de Pixpay :

Fondée en France en 2019 par Benoit Grassin, Nicolas Klein et Caroline Ménager, Pixpay propose une alternative aux banques pour les ados dès 10 ans. Son ambition : aider les enfants à bien gérer leur argent dans un monde sans cash. Pixpay propose aux adolescents une carte de paiement Mastercard et une application mobile qui leur permet de payer, d'être payés, d'économiser ou encore d'obtenir des réductions sur leurs marques préférées. Elle dispose également d'une application mobile pour les parents, leur offrant une solution sécurisée, pédagogique et pratique pour suivre et

accompagner leurs enfants au quotidien.



À propos de GoHenry :

Pionnier de l'éducation financière pour les 6-18 ans, GoHenry est une application d'éducation financière et une carte de débit prépayée avec des leçons d'argent gamifiées dans l'application, conçues pour apprendre aux enfants et aux adolescents à gérer intelligemment leur argent dès leur plus jeune âge.

Lancée en 2012, GoHenry aide les jeunes à se familiariser avec l'argent en leur permettant d'acquérir des compétences essentielles en matière de gestion financière adaptées à leur âge, qu'ils peuvent mettre en pratique dans un environnement sûr, le tout sous le contrôle des parents.

Les leçons d'éducation financière in-app de GoHenry, Money Missions, renforcent cet apprentissage dans la vie réelle avec un moyen interactif, gratifiant et amusant pour les enfants et les adolescents d'acquérir des compétences financières essentielles pour la vie. GoHenry, qui a créé une nouvelle catégorie d'éducation financière lors de son lancement il y a dix ans, compte aujourd'hui plus de deux millions de membres au Royaume-Uni et aux États-Unis et, plus récemment, en France, en Espagne et en Italie, grâce à l'acquisition de Pixpay.



A propos d’Acorns

Acorns permet à tout un chacun d'épargner et d'investir à long terme. À ce jour, ses clients ont investi plus de 16 milliards de dollars avec Acorns. En mettant les meilleurs outils de pilotage et d’investissement financier à la portée de tous, Acorns est devenu l'un des plus grands services financiers par abonnement aux États-Unis, comptant plus de 4,5 millions d’utilisateurs aux USA. Ses derniers bénéficient ainsi d'investissements automatisés dans

des portefeuilles diversifiés, d'un produit de retraite simple, d'un compte bancaire qui les aide à dépenser moins pour investir plus, et d'investissements bonus de 17 000 marques générés pendant qu'ils font leurs courses. En outre, les utilisateurs peuvent facilement investir pour l’avenir de leurs enfants. Le tout à partir de la même application !

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Boursorama est certifiée B Corp Shares, plateforme crypto soutenue par les soeurs Williams, attaque l'Europe Continentale par la Belgique. G+D présente Convego AUTH-U, pour simplifier l'accès aux services bancaires grâce à l’authentification biométrique