iBanFirst nomme Sonia Boudier au poste de Chief of Tech & Strategy iBanFirst nomme Sonia Boudier au poste de Chief of Tech & Strategy afin d'accélérer sa transformation

L'arrivée de Sonia Boudier, ancienne Directrice de Cabinet de Société Générale, au poste de Chief of Tech & Strategy Officer chez iBanFirst, illustre une nouvelle étape dans les relations entre banques et fintechs.



Paris, le 15 mars 2022. iBanFirst, fournisseur de services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires, a aujourd'hui annoncé la nomination de Sonia Boudier, ancienne directrice de cabinet de Société Générale. Membre du comité de direction, Sonia assumera le rôle de Chief of Tech & Strategy Officer.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sonia reportera directement à Pierre-Antoine Dusoulier, fondateur et PDG d'iBanFirst. Sonia supervisera les équipes en charge des actifs technologiques de l'entreprise et pilotera le portefeuille des projets stratégiques de croissance. En capitalisant sur les données et en contribuant au développement du système de core banking de nouvelle génération de la fintech, Sonia permettra à l'entreprise de poursuivre ses ambitions de croissance, d'améliorer ses processus et d'apporter davantage de valeur à ses clients.



Sonia possède une solide expérience dans le conseil auprès de sociétés et de banques d'envergure internationale, notamment sur la planification et l'amélioration de leurs systèmes d'information. Ayant passé près de 10 ans au sein d'un cabinet de conseil international en stratégie et management, elle a accompagné des directeurs des systèmes d'information dans la conception de solutions innovantes visant à améliorer les fonctions internes et accélérer les grands changements. Elle rejoint iBanFirst après 7 ans chez Société Générale, où elle a occupé le poste de Directrice de Cabinet du Directeur Général pendant les 3 dernières années. Ce rôle la plaçait alors au cœur des projets de transformation digitale de la banque.



Sonia Boudier a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre iBanFirst dans le cadre de ces nouvelles fonctions. Au cours des dernières années, Société Générale s'est efforcée de resserrer les liens avec l'écosystème des fintechs. En plus d'avoir acquis des startups comme Shine et Treezor, Société Générale a tissé de nombreux partenariats avec des fintechs spécialisées dans des secteurs bancaires de niche. C'est dans ce contexte que j'ai découvert la valeur intrinsèque des fintechs et le potentiel de collaboration. J'ai été particulièrement impressionnée par la trajectoire de croissance d'iBanFirst, son avance technologique et son approche résolument orientée client. Le potentiel du secteur des paiements internationaux pour les entreprises est indéniable et iBanFirst dispose de solides atouts pour s'y positionner comme leader. Cette évolution de carrière répond également à mon envie grandissante de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. »



Pierre-Antoine Dusoulier, PDG et fondateur d'iBanFirst, ajoute : « Je me réjouis d'accueillir Sonia au sein de notre équipe dirigeante. La conclusion de l'accord de growth capital avec Marlin Equity Partners en 2021 a permis à iBanFirst de franchir un nouveau cap dans son développement. Notre entreprise est aujourd'hui présente dans 9 pays et affiche une croissance à trois chiffres, tandis que notre stratégie d'innovation technologique est désormais plus que jamais un levier de croissance stratégique. Par son expertise en transformation digitale, Sonia jouera un rôle déterminant dans la réalisation de nos ambitions. »



D'un point de vue historique, les fintechs ont initialement eu pour objectif de faire bouger les lignes du secteur financier et défier les banques traditionnelles. Si l'open banking a marqué un tournant dans les relations entre les fintechs et les banques en permettant à ces nouveaux acteurs d'entrer en scène, nous en avons aussi constaté les limites. Aujourd'hui, les fintechs, en plein essor, ont su affirmer leur place au sein de l'industrie financière et les banques intensifient leurs efforts en matière de transformation digitale. Une nouvelle ère davantage orientée vers la collaboration plutôt que la compétition a vu le jour. Je pense que l'arrivée de Sonia témoigne de cette profonde évolution et vient renforcer notre ambition de devenir le leader mondial des paiements B2B multidevises. »



A propos d'iBanFirst

iBanFirst est un acteur international des services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires. Offrant une alternative à l'offre traditionnelle bancaire, iBanFirst accompagne les entreprises internationales dans leur développement en simplifiant la gestion des transactions multidevises. Grâce à iBanFirst, les équipes financières peuvent envoyer et recevoir des paiements dans plus de 30 devises et couvrir leur risque de change.

Créé à Paris en 2013, iBanFirst est une entreprise française réglementée par la Banque Nationale de Belgique en tant qu'établissement de paiement habilité à exercer dans toute l'Union européenne. Elle sert aujourd'hui des milliers de clients dans toute l'Europe. Membre du réseau SWIFT et homologuée SEPA, iBanFirst dispose des licences AISP et PISP en vertu de la DSP2. Elle a levé plus de 46 millions d'euros auprès de grands fonds de capital-risque européens comme Elaia et Bpifrance Large Venture. En mai 2021, la société de private equity californienne Marlin Equity Partners est entrée au capital d'iBanFirst avec la conclusion d'un accord de growth capital.



