Selon des statistiques de la Banque de France, les montants de fraudes liées aux virements ont plus que triplé en cinq ans passant de 78 millions d’euros en 2017 à 313 millions d’euros en 2022. Si les grands groupes restent touchés, les petites et moyennes entreprises figurent parmi les plus ciblées.



Pour proposer un cadre de paiement encore plus sécurisé et fluide, iBanFirst intègre EBICS, un protocole permettant d’échanger des données et informations bancaires (et donc des flux de paiement) sans restriction de volume entre les entreprises et les banques. Ce système présente un avantage de taille : la réalisation de paiements en masse, permettant aux utilisateurs un gain de temps conséquent, le tout dans un cadre ultra-sécurisé.



Le protocole EBICS by iBanFirst permettra, en outre, aux équipes financières de centraliser l’intégralité de leurs opérations liées aux paiements vers la France et l’international directement depuis leur propre système informatique : ERP / TMS...



Pierre-Antoine Dusoulier, PDG d’iBanFirst déclare : “A vec EBICS by iBanFirst, nous sommes fidèles à notre promesse initiale aux PME et ETI : faciliter leurs paiements internationaux et offrir une expérience de paiements de masse sécurisée et ultra-fluide. En combinant le meilleur de la tech et du support humain, iBanFirst s’impose comme la nouvelle référence des paiements internationaux des entreprises.