eToro (Europe) Limited est désormais enregistré en tant que Prestataire de Service sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’AMF La plateforme d’investissement multi-actifs eToro annonce aujourd’hui son enregistrement auprès de l’AMF en tant que Prestataire de Service sur Actifs Numériques (PSAN).

Grâce à cet enregistrement, la société eToro (Europe) Limited propose désormais aux utilisateurs français la possibilité d’investir directement dans les actifs numériques, parmi un grande variété de produits d’investissements.



Cette nouvelle étape démontre l'engagement d'eToro à travailler main dans la main avec les autorités de régulation pour assurer le respect des règles et réglementations afin d’assurer la protection des investisseurs particuliers.



Pour Emmanuel Sackmann, directeur régional France d’eToro, "Nous sommes fiers d’avoir reçu cet enregistrement de la part de l’Autorité des marchés financiers. La France est un marché important pour nous et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos utilisateurs français d’investir directement dans les actifs numériques. L'objectif d'eToro est de rendre l’investissement accessible au plus grand nombre et nous soutenons pleinement toutes les mesures réglementaires qui protègent les investisseurs de détail sans exclure ceux qui pourraient en bénéficier le plus, ni étouffer l'innovation."



Fondée en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés financiers au plus grand nombre, il s'agit d'une étape importante sur le territoire français pour le leader mondial des plateformes de trading social pour garantir à ses utilisateurs le plus large choix d’actifs dans lesquels ils souhaitent investir. La plateforme multi-actifs mondiale offre non seulement à ses utilisateurs le choix d’investir parmi une gamme variée de produits d'investissements comme les actions, ETF, matières premières, devises, actifs numériques et portefeuilles intelligents, mais aussi le choix sur leur manière d’investir. Les utilisateurs peuvent investir directement eux-mêmes, investir dans un portefeuille d’actions pré-déterminé, ou reproduire la stratégie d'investissement des investisseurs à succès de la plateforme sans frais supplémentaires, d'un simple clic.



“eToro a connu une croissance phénoménale du nombre d'utilisateurs au cours des trois dernières années. Nous soutenons pleinement une plus grande participation des investisseurs particuliers. Notre objectif est d'aider nos utilisateurs à développer leurs connaissances et leur patrimoine au sein d'une communauté mondiale d'investisseurs. Nous invitons nos utilisateurs à être prudents, à penser à long terme et à diversifier leurs placements et nous continuerons à développer nos ressources pédagogiques pour soutenir notre communauté d'investisseurs.", ajoute Emmanuel Sackmann.



eToro offre une variété d'outils et de cours d'investissement pour accompagner les utilisateurs débutants comme expérimentés, avec notamment un portefeuille virtuel et une Trading Academy qui propose des webinaires, des cours, des analyses d'actualités et les commentaires des analystes de marché.



A propos d’eToro

eToro est un réseau d'investissement social qui donne aux gens les moyens d'accroître leurs connaissances et leur richesse en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs prospères. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 27 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.



Avertissement

Les actifs numériques sont une classe d’actifs très volatiles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Vous devez vous assurer si vous pouvez vous permettre de prendre un risque aussi élevé qui pourrait se solder par la perte totale ou partielle de votre argent.



Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Entre 74% et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD.

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.



Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou d’actifs numériques. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière d'un destinataire particulier, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Toute référence à la performance passée ou future d'un instrument financier, d'un indice, d'un produit d'investissement packagé ou d’un actif numérique n'est pas et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Beyer Chronometrie: First NFT watch collection after 262 years MetaVentures Bangkok (December 1-3, 2022) Le prix du bitcoin reste encore trois fois plus élevé que ce qu'il était avant la pandémie