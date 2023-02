bem.builders poursuit sa conquête du metaverse et lève 2 M€ pour intensifier son développement et ses activités à l’international

• Le seed mené par Karot Capital inclut également Keyrus et Younicorns

• Cette levée servira à recruter des profils clefs, étendre sa présence en Europe et en Asie et optimiser sa technologie



Fondée en 2021 par six passionnés aux expertises complémentaires (digital, marketing, architecture et IA), la société crée des expériences virtuelles surprenantes et immersives. bem.builders accompagne les marques physiques dans le développement stratégique et créatif de leurs projets et sur leur image dans le metaverse, un marché mondial en expansion où la part du divertissement est estimée à 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024 selon Bloomberg Intelligence.



Dès son lancement, bem.builders a rencontré une vraie reconnaissance auprès de grands groupes comme Orange, Carrefour, La FDJ, Groupe Casino ou encore LVMH. Aujourd’hui, cette levée de fonds permet à la société d’agrandir et structurer ses équipes techniques et de production, d'intensifier ses activités et son développement à l’international, particulièrement en Europe et en Asie et d’optimiser sa technologie. Ce dernier point va permettre à bem.builders de passer ses projets à l’échelle tout en proposant un service personnalisé, par la simplification du processus de construction des expériences virtuelles et la modélisation des actifs 3D et architecturaux.



Charles-Antoine Morand, partner chez Karot Capital, commente : « Dans le foisonnement de nouveaux standards, propre à tout marché naissant, il y a un intérêt fort à s’appuyer sur un acteur comme bem.builders, de facto techno-agnostique, capable d’accompagner ses clients sur toutes les plateformes metaverse et de réaliser des expériences de qualité. »



Brahim Abdesslam, cofondateur du startup studio Younicorns et Vice-Président Exécutif de Keyrus en charge de la stratégie, explique : « L’orientation de bem.builders vers l’automatisation de ses processus de construction d’actifs architecturaux dans le metaverse et l’expertise de Keyrus en matière d’IA et de Younicorns sur l’accompagnement de startups innovantes ont fait apparaître des synergies business évidentes et prometteuses. »



Parmi les projets accompagnés par bem.builders en 2022, on peut citer les « Safe Zones » introduites par Orange au sein des jeux Fortnite et Roblox pour lutter contre le cyberharcèlement, avec la création d’espaces pédagogiques et ludiques, mais aussi la mise en relation directe avec des spécialistes en violence numérique. Dans un autre registre, la société a élaboré pour le programme « Act for Food » de Carrefour une expérience au sein du monde The Sandbox. L’expérience consistait à sensibiliser à l’importance des abeilles et à la biodiversité, en permettant d’acquérir une abeille virtuelle, un « NFBEE », et d’accomplir différentes quêtes face aux menaces réelles telles que des frelons géants et des vagues brûlantes ! En quelques chiffres : 1000+ NFT vendus ; 7000+ commentaires sur le tweet annonçant la sortie de l’expérience ; 57 minutes passées dans l’expérience par joueur ; 50,000 $SAND débloqués grâce à l’engagement de la communauté ; 100% des fonds reversés au BeeFund, fonds abrité par la Fondation de France.



À propos de bem.builders (Brand Experience in the Metaverse)

bem.builders conçoit et développe des expériences dans le metaverse. La société accompagne les grands comptes dans l’approche créative, le choix de la plateforme virtuelle ou d’interaction sociale adaptée et la réalisation du projet (design, développement et intégration) : centralisée comme Roblox, Minecraft ou Fortnite, ou décentralisée telles que The Sandbox, Decentraland, OVER et Voxels. Dans une aspiration à sublimer l’usage du virtuel et à le démocratiser, bem.builders mène une réflexion continue pour penser la pratique autour des codes, de l'architecture et du langage des univers virtuels, qu’elle a formalisé dans un « Manifeste de l’antigravité ». Fondée en avril 2021 par six passionnés aux expertises complémentaires (digital, marketing, architecture et IA), la société emploie actuellement 15 collaborateurs et va continuer à se développer. bem.builders compte parmi ses clients des références telles que Orange, Carrefour, La FDJ, LVMH ou Groupe Casino

www.bem.builders



À propos de Karot Capital

Karot Capital propose des solutions d’investissement Early Stage pour des entrepreneurs ambitieux et engagés. Motivée par l’innovation avant tout, elle soutient des entrepreneurs précurseurs dans leurs premières phases de développement, sans filtre sectoriel : Karot Capital - Investissement Early Stage



À propos de Keyrus

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital. Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité. Présent dans 26 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 000 collaborateurs



À propos de Younicorns

Younicorns est le startup studio du Groupe Keyrus qui s’associe aux entreprises et entrepreneurs pour lancer des produits et des services innovants sur des verticales tech à fort potentiel : IA, blockchain, data, low code / no code. Depuis 2018, Younicorns a procédé avec succès à de nombreux lancements de start-ups. Le startup studio propose un accompagnement en expertise à chaque étape d’un produit, de l’idéation à la recherche de traction sur le marché. Younicorns propose à ses clients des expertises variées, l’accès à un écosystème étendu de partenaires ainsi qu’une force de frappe significative, notamment renforcée par les synergies avec le Groupe Keyrus

younicorns.io