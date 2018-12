Zelros : 1ère levée de fonds de 4 Millions € - Technologie IA au service des assureurs

L’Assureur Augmenté



La solution intelligente Zelros couvre aujourd’hui deux processus critiques des assureurs :

─ Aide à la vente : aider les conseillers à mieux servir leurs clients, en leur proposant des produits personnalisés, dans un contexte réglementaire exigeant (Loi Hamon, amendement Bourquin, DDA ) ; 1

─ Aide à la gestion des sinistres : faciliter la vie des gestionnaires en diminuant le temps de traitement des dossiers des assurés.



La technologie Zelros s’intègre naturellement dans l’environnement de travail du collaborateur sous la forme d’un « assistant virtuel » qui le conseille avec transparence et en temps réel, pour l’aider à prendre les meilleures décisions. L’assistant est continuellement nourri de scores et de prédictions métier, calculés sur une plateforme de Machine Learning sécurisée.



« Nous sommes convaincus que l’IA et le Machine Learning vont révolutionner le métier des assureurs : création de nouveaux produits, distribution, souscription, gestion des sinistres, risque... Les assureurs qui adopteront ces technologies en premier auront une longueur d’avance, en offrant une expérience client à plus forte valeur ajoutée. Grâce à sa technologie, Zelros propose une solution innovante pour répondre à ces enjeux extrêmement stratégiques pour eux. » indique Christophe Bourguignat, co-fondateur et CEO .



« La force de Zelros est de proposer des solutions logicielles, basées sur l'intelligence artificielle, qui accompagnent la digitalisation des assureurs tout en étant soucieux de l'intégration des collaborateurs dans ce processus. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe expérimentée qui a su démontrer sa capacité à adresser des acteurs référents sur le marché de l'assurance. » ajoutent Valère Rames, partner chez Hi Inov ,Thomas Wilke, partner chez 42CAP et Florian Graillot, partner chez astorya.vc .



De la France à l’Europe



Après dix-huit mois de R&D, Zelros commercialise son offre depuis un an et a déjà séduit des clients français de premier plan tels que CNP Assurances , Natixis Assurances , Cbp , et MAIF . Grâce à cette première levée de fonds, Zelros prévoit de renforcer de manière significative la taille de ses équipes R&D et Opérations, de structurer une équipe de vente, mais aussi de lancer son déploiement en Europe.



Zelros, acteur reconnu de la communauté IA en France



Hébergée à Station F au sein de la prestigieuse Microsoft AI Factory , Zelros est devenue une référence dans l’écosystème IA français : membre fondateur du Hub France IA , la start-up co-organise également avec FrenchData l'événement annuel Le Meilleur Data Scientist de France .

Zelros a été conseillée par KPMG (Jean-Christophe Paoli, Michel Paolucci, Théo Terreyre).



A propos de Hi Inov

Fondée en 2012 par Pierre-Henri Dentressangle (Président) et Valérie Gombart (Directeur Général), Hi Inov SAS est la société de gestion en capital-innovation du holding d’investissement Dentressangle. Disposant de 160M€ de capitaux provenant de Corporates et d’entrepreneurs de l’industrie et des services, Hi inov cible les jeunes entreprises innovantes de l’économie numérique BtoB dans les domaines des e-services, de l’Internet mobile et des objets communicants industriels, des technologies du point de vente et de la donnée, et des logiciels SaaS dédiés à la digitalisation des entreprises. Hi inov gère également SNCF Digital Ventures, fonds corporate destiné à investir dans les start-ups accélératrices de la mutation digitale du groupe.

A propos de 42CAP

Basé à Munich, 42CAP investit dans les sociétés technologiques early-stage d’Europe, ayant une ambition mondiale. L’équipe à l’origine de 42CAP a créé eCircle, une des plus importantes sociétés SaaS d’Europe avec 50 millions de dollars de chiffre d’affaire et profitable, et revendue en 2012 à Teradata (NYSE:TDC). L’équipe se positionne en tant que pair auprès des entrepreneurs, en partageant ses valeurs: conviction pour la technologie et les modèles économiques ‘data-driven’ durables, et une véritable passion pour l'entrepreneuriat.

A propos de astorya.vc

astorya.vc investit dans des startups technologiques pour créer la prochaine génération d'assurance. En s'appuyant sur sa technologie de sourcing automatisé, astorya.vc identifie des startups prometteuses, structure leur croissance en s'appuyant sur son large réseau de mentors, et développe des opportunités commerciales avec ses investisseurs assureurs. Levé auprès d'acteurs de l'assurance, astorya.vc est le premier investisseur early-stage en Europe dédié exclusivement à la thématique assurance.

