Yseulis automatise la gestion des risques de change

Les entreprises françaises qui réalisent plus de 10 millions de chiffre d'affaires à l'international et manipulent des devises étrangères s'exposent aux risques de change. Faute d'outils adaptés, 60% d'entre elles sont contraintes à de forts risques financiers, de part la nature instable des taux de change.



En effet, le marché des changes est ainsi structuré que la plupart des entreprises concernées n'ont pas accès à un conseil ou à un back office, en raison des coûts ou en l'absence de ressources internes pour y faire face.



Né de ce constat, YSEULIS permet aux TPE-PME-ETI et grands groupes spécialisés ayant une activité internationale de disposer d'un outil complet connecté aux données du marché des changes avec celles de l'entreprise, pour superviser les achats de devise et optimiser tous les risques de change.



S'adressant particulièrement aux directeurs généraux, directeurs financiers et chefs comptables, cette fintech permet :

- Une analyse en temps réel des risques de change et un accroissement de la prévisibilité des mouvements de trésorerie à venir.

- De neutraliser l'impact des variations des devises sur les marges commerciales de l'entreprise.

- D'éviter la spéculation sur les taux de change



“Les risques de change ont un impact sur la santé financière de l'entreprise. Avec YSEULIS, les flux de trésorerie sont anticipés et les marges optimisées ; une plus-value non négligeable pour les entreprises de toute taille même les plus petites à partir de 1M°€ de devises traitées.” explique Sébastien OUM, président-fondateur de cette fintech.



Collaboratif, YSEULIS permet de créer sa politique de change en quelques minutes, alors que la majorité des entreprises n'y ont pas recours, faute de temps, compétence et d'outils. Un temps optimisé et un back-office fonctionnel permettent aux utilisateurs de se concentrer sur leurs missions prioritaires.



Si cet outil d'arbitrage est doté d'un système d'alerte de devises et un simulateur gratuits, un abonnement payant intègre quant à lui des fonctionnalités complètes. Eligible aux fonds de formation, directeurs généraux, directeurs financiers et chefs comptables pourront se familiariser rapidement à son utilisation.



yseulis.com