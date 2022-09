Yousign lance Workflows, un nouveau produit permettant d’optimiser et d’accélérer la préparation des contrats

Après une intégration réussie de l’entreprise Canyon, rachetée en début d’année seulement, Yousign étend son offre en lançant Workflows, une solution d’automatisation permettant à ses clients de diviser par 5 le temps dédié aux tâches chronophages et source d’erreur de préparation manuelle des contrats en vue de leur signature.



Yousign poursuit ainsi sa stratégie d’extension de son offre au-delà de la signature électronique, avec pour objectif de couvrir l’ensemble du processus d’exécution d’un contrat, depuis la création du modèle de document et la saisie des données, jusqu’à la gestion intelligente de la librairie de contrats signés. Cette démarche vise à accompagner de façon toujours plus profonde les TPE et PME dans leur effort de digitalisation et de gains de productivité.



« L’intégration de Canyon en un temps aussi court est un véritable succès aussi bien technique que humain. Cette étape clé réaffirme notre ambition d’offrir une plateforme de gestion de contrats complète, intégrant le plus haut niveau de sécurité ainsi que la meilleure expérience utilisateur du marché. Nous nous intéressons désormais aux autres étapes clés du cycle de vie d’un contrat afin de faire gagner toujours plus de temps aux PME. » indique Alban Sayag, co-CEO de Yousign.



Une solution qui permet de diviser par 5 le temps de préparation des contrats.



Aujourd'hui, les PME passent un temps significatif à effectuer des tâches administratives et juridiques basiques qui pourraient être automatisées et 69% d’entre elles estiment que la collecte de données par email, téléphone ou copier-coller est source d’erreurs dans la préparation de leurs contrats.[1] Partant de ce constat, Yousign a conçu Workflows avec pour objectif d’offrir aux PME une solution simple et rapidement déployable pour réduire le temps de traitement moyen de 2h30 à 30 minutes.



En pratique, l’utilisateur importe sur la plateforme Yousign son modèle de document au format .docx, des formulaires sont automatiquement créés grâce à des champs personnalisés, permettant la saisie automatique des données ainsi que la génération du contrat final. Workflows étant complètement intégré à l’application de signature électronique Yousign, il ne reste ensuite plus qu’à le faire signer en ligne.

Un premier focus sur les équipes RH et Légal.



“Cette première version du produit a été tout particulièrement pensée pour répondre aux enjeux métiers des équipes RH et Légal des PME, amenées à traiter un volume très important de contrats. Workflow aide ces départements à générer des gains de productivité importants, en remplaçant des tâches administratives de collectes et saisie d’informations contractuelles par des tâches à plus haute valeur ajoutée pour l’entreprise” déclare Christopher Parola, Chief Product Officer de Yousign.

Par exemple, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail à faire signer à tous les salariés d’une entreprise, il suffira de quelques minutes pour préparer le document et l’envoyer aux salariés. Les champs personnalisés (coordonnées, informations personnelles…) seront complétés automatiquement via un formulaire reçu par chaque salarié et le service RH n’aura ensuite plus qu’à valider les contrats finalisés et les envoyer pour signature électronique. Tout le processus se fera de manière dématérialisée, à distance et via une plateforme unique permettant de faire gagner des heures de travail aux équipes RH.

Pour en savoir plus sur la solution Workflows de Yousign : https://yousign.com/fr-fr/workflows



À propos de Yousign

Yousign est un acteur européen majeur de la signature électronique et de la gestion des contrats. L’entreprise a pour vocation d’accompagner les PME et TPE de tous secteurs d’activité à exécuter leurs contrats de manière plus rapide et plus sûre grâce à sa plateforme hautement sécurisée et 100% européenne.

Forte d’une levée de fonds de 30M€ réalisée en juin 2021, Yousign accélère son développement avec pour objectif de devenir le leader européen de son secteur.

Créé en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign est une entreprise française qui compte plus de 12 000 clients et plus de 3M de signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 200 salariés. La société est tiers de confiance européen certifié eIDAS. Basée à Paris et Caen, Yousign a également ouvert des bureaux en Italie et en Allemagne.

www.yousign.com



[1] Source : étude utilisateurs Yousign février 2022