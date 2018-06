XXE lance Yellow Angels, un service inédit en France de conseils business facturés à la minute

Yellow Angels, rattaché à la plateforme XXE, offre une solution à la pénurie de talents dans les métiers du numérique en rendant disponible les meilleurs experts à tout moment. Bien plus qu’une nouvelle forme de conseil, ce service donne la possibilité à tous de devenir indépendant quelques minutes par jour ou par semaine.



Yellow Angels, une révolution pour tous les acteurs de l’expertise en France :

• Les entreprises peuvent résoudre une problématique business de manière quasi instantanée en faisant appel aux meilleurs experts du numérique facturés à la minute

• L’expert freelance détermine son TMM (Taux Minute Moyen) et s’offre un complément de revenu qui peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Il a enfin un outil pour faire facturer son avant et après-vente

• L’expert salarié peut devenir Yellow Angels en exerçant sur son temps libre une seconde activité indépendante pour valoriser son expertise et générer un revenu supplémentaire en plus de son salaire



Yellow Angels révolutionne l’accès à l’expertise pour les entreprises



Avec cet outil, la plateforme XXE, qui met en relation directe sans intermédiaire et sans commission plus de 12 000 freelances et 2 500 entreprises, entre dans une nouvelle dimension : celle de l’accès à l’expertise à tout moment en quelques clics.



La Commission européenne a estimé la pénurie de compétences dans le numérique en Europe à quelques 900 000 emplois vacants à l’horizon 2020. Cette pénurie pénalise de nombreuses entreprises françaises dans leur course à l’innovation, qui doivent faire appel à de nouvelles techniques de recrutement et à l’externalisation des compétences.



En donnant la possibilité aux entreprises de faire appel à des experts du numérique pour une mission de conseil à un instant T, XXE propose un service inédit, qui fait tomber les barrières de la prestation de services et de l’externalisation en France.



Tout professionnel s’est retrouvé face à une problématique business qui dépassait son domaine de compétences. Et si un expert avait pu nous aider rapidement et de manière éphémère pour nous sortir de cette impasse ? Et si tout d’un coup les meilleurs experts du numérique devenaient disponibles ? Yellow Angels permet de répondre très rapidement à une problématique business que seule un expert peut résoudre avec succès.



Grâce à une architecture technique d’audio et de visio-conférence développée par XXE, les entreprises peuvent rechercher un expert en fonction de ses compétences clés et demander un rendez-vous pour une prestation facturée à la minute. En fin de conversation, le client reçoit sa facture et le freelance sa rémunération. Un système de scoring de la prestation est ensuite à remplir pour juger de la qualité des conseils.



Yellow Angels offre un complément de revenu aux freelances et la possibilité de faire enfin payer son avant et après-vente



Les freelances passent parfois beaucoup de temps au téléphone avec un prospect avant de commencer une mission… si elle se concrétise ! Le potentiel de Yellow Angels devient alors très important pour les indépendants : le service permet enfin de faire payer son avant-vente, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Si le client est satisfait de ses conseils à la minute, il peut ainsi refaire appel au freelance pour une mission plus longue afin de mettre en œuvre ses idées. Et pourquoi pas repasser par le service Yellow Angels pour demander des conseils en fin de mission !



Yellow Angels peut représenter un complément de revenu intéressant pour l’indépendant, qui peut utiliser le service de manière ponctuelle ou plus régulière. Ainsi, il pourra augmenter son CA avec une demi-heure de prestation pendant sa pause déjeuner 2 jours par semaine, ou se libérer un créneau en fin de journée pour caler une ou plusieurs prestations.



L’indépendant, préalablement inscrit sur la plateforme XXE, actionne simplement le bouton Yellow Angels sur son profil pour activer le service. Il détermine à ce moment son TMM, son Tarif Minute Moyen selon son expertise et son expérience.



Yellow Angels donne la possibilité aux salariés d’exercer une seconde activité indépendante



Ce nouveau service d’XXE vient s’inscrire non seulement dans la formidable dynamique de la révolution freelancing, mais aussi au cœur de ce que l’on nomme le slashing. En France, on décompte plus de 4 millions de professionnels en pluriactivité, soit 16% de la population active (Source Salon SME). Ce chiffre va évoluer dans les années à venir du fait notamment de certaines mesures comme le doublement du plafond du statut auto-entrepreneur ou encore de la perte d’attractivité du sacro-saint CDI, de moins en moins plébiscité par les jeunes actifs.



Chaque personne a une expertise qu’il a acquis tout au long de sa carrière, et tout professionnel a déjà conseillé un ami ou une organisation sur son temps libre. Et si on pouvait enfin rémunérer ces conseils ? Selon le vieil adage, tout travail mérite salaire !



Le service Yellow Angels offre alors une première porte d’entrée à cette activité indépendante. Un salarié peut très bien devenir slasher et générer un complément de revenu en plus de son salaire, ou commencer une première activité commerciale et avoir ainsi de premiers retours clients précieux avant de se lancer dans son activité à plein temps.



« En créant un outil capable d’offrir une prestation intellectuelle à la minute, on révolutionne la connexion entre les entreprises et les experts freelance, notre vocation depuis le début de l’aventure XXE. Avec ce nouveau service, c’est toute une transformation de la société que nous cherchons à accompagner dans une logique de post uberisation, vers une meilleure qualité de vie avec toujours plus d’indépendance pour les professionnels et vers un meilleur accès à l’expertise pour les entreprises. La pénurie de talents dans le numérique est plus que jamais un problème et nous espérons que les dirigeants sauront déceler à travers cette phase expérimentale le potentiel unique de Yellow Angels !» conclut Laurent Levy, Président d’INOP’S et XXE.



A propos d’XXE

Développée par le Groupe INOP’S, XXE est la nouvelle plateforme qui révolutionne la connexion entre les entreprises et les indépendants en supprimant l’intermédiation. Son objectif : créer le meilleur outil de sourcing pour les PME, ESN et grands comptes pour mener à bien leurs projets et créer le meilleur outil de business pour les freelances. Alors que la plupart des marketplaces fonctionnent avec un business model fondé sur des commissions, XXE adopte dès le départ un model freemium sans commission dans sa proposition de service.

La plateforme XXE souhaite apporter une véritable valeur ajoutée au secteur qu’elle adresse et faciliter la vie des indépendants. C’est pourquoi elle lance en 2018 son service de prestation intellectuelle facturée à la minute Yellow Angels, une nouvelle forme de conseil inédite en France.

xxe.fr/



A propos d’INOP’S

En 2009, INOP’S a été lancé à partir d’une idée simple : rapprocher le monde des grands comptes, publics ou privés, du monde des PME et des startups positionnées sur les métiers de l’IT et du digital. En 9 ans, INOP’S a construit le 1er réseau d’expertises du digital, regroupant 180 PME pure players, 12 500 experts qui couvrent 140 domaines de compétences et interviennent sur plus de 250 clients Grands Comptes des secteurs publics et privés.

Architecte de la révolution digitale « made in France », l’ambition d’INOP’S est de devenir le carrefour de l’expertise pour créer en permanence de nouvelles passerelles entre tous les acteurs de l’écosystème du numérique en France. Après avoir développé XXE.fr en 2017, INOP’S lance le nouveau service de prestation facturée à la minute Yellow Angels !