Wolters Kluwer CCH® Tagetik est classé "Outstanding " et "Leader" dans le BPM Partners 2022 BPM Partners, cabinet de référence en matière de gestion de la performance des entreprises, a reconnu la solution experte de CCH Tagetik pour sa large présence sur le marché et sa grande satisfaction client.





Cette année, la société a également été récompensée par la mention "Outstanding", distinction la plus élevée en ce qui concerne la satisfaction des clients pour sa solution experte CCH Tagetik, dans le cadre de l'étude 2022 BPM Partners North American Vendor Landscape for Performance Management.



La très réputée matrice Vendor Landscape classe objectivement les éditeurs en fonction de données mesurables relatives à l'état du marché et à la satisfaction des clients. L'analyse de BPM Partners a mis en lumière la plateforme CCH Tagetik pour ses fonctionnalités complètes de planification et d'analyse opérationnelles, ainsi que pour ses fonctions avancées de consolidation et de reporting.



Le rapport a également décrit les principaux points forts, notamment la flexibilité des produits, l'intelligence prédictive alimentée par l'IA et la correspondance des transactions, ainsi que la disponibilité de solutions préconfigurées.



"Le portefeuille de CCH Tagetik continue d'impressionner les clients et a reçu cette année une mention bien méritée", a déclaré Craig Schiff, CEO de BPM Partners. "CCH Tagetik continue d'être à l'avant-garde pour concrétiser la vision de la gestion de la performance en unissant la planification stratégique, financière et opérationnelle."



"Nous continuons à nous concentrer sur le développement d'une solution experte qui aide la Finance à gérer les complexités de notre monde en mutation", a déclaré Ralf Gärtner, Senior Vice President and General Manager of Corporate Performance Solutions, Wolters Kluwer. "Cette reconnaissance de BPM Partners est une preuve supplémentaire que nos clients apprécient notre engagement à offrir de l'innovation qui se traduit par de meilleurs résultats commerciaux."



CCH Tagetik fournit une solution complète de gestion de la performance, comprenant des processus tels que la clôture et la consolidation financières, la planification financière et opérationnelle, la gestion du reporting et de la divulgation, la conformité réglementaire, ainsi que des analyses et tableaux de bord avancés. Les solutions expertes de CCH Tagetik font le lien entre la finance et les opérations pour faciliter la planification et le reporting intégrés des activités.



À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial des services d’information et des solutions à destination des professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la gouvernance, des risques et de la conformité, de la finance et du droit. Nous accompagnons quotidiennement nos clients dans leurs prises de décisions stratégiques en leur fournissant des solutions expertes associant de fortes connaissances à des technologies et services dédiés.



Wolters Kluwer a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, est implanté dans plus de 40 pays et emploie environ 19 800 collaborateurs à l'échelle mondiale. L’entreprise est domiciliée à Alphen-sur-le-Rhin, aux Pays-Bas.



Les actions de Wolters Kluwer sont cotées sur Euronext Amsterdam (WKL) et figurent aux indices AEX et Euronext 100. Wolters Kluwer a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) parrainé de niveau 1. Les ADR sont négociés sur le marché hors-cote aux États-Unis (WTKWY).

