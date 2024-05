WisdomTree et 21Shares vont lister les produits crypto à la Bourse de Londres

Les cotations prévues, qui devraient être les premières au Royaume-Uni, interviennent après que la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a approuvé en mars le lancement de ce qu'elle a appelé des « cETN » – des billets négociés en bourse adossés à des crypto-actifs – pour les investisseurs professionnels.



Les investisseurs achètent de plus en plus de crypto-monnaies via des ETP, même si les régulateurs mettent en garde contre les risques.

Le prix du Bitcoin a bondi après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les fonds négociés en bourse Bitcoin en janvier, et les crypto-monnaies ont gagné ces derniers jours en raison des attentes selon lesquelles la SEC approuverait un produit similaire pour la deuxième plus grande crypto-monnaie, l'éther.

Les deux produits WisdomTree offrent aux investisseurs une exposition aux crypto-monnaies sous-jacentes : une pour le bitcoin et une pour l'éther. Ils devraient être cotés le 28 mai, a déclaré le gestionnaire d'actifs WisdomTree dans un communiqué, ajoutant qu'il était "parmi les premiers émetteurs" à faire approuver ses ETP crypto par la FCA.



" Bien que les investisseurs professionnels basés au Royaume-Uni aient pu investir dans des ETP cryptographiques via des bourses étrangères, ils disposeront bientôt d'un point d'accès plus pratique ", a déclaré Alexis Marinof, responsable Europe de WisdomTree.

" L'approbation de la FCA à cet égard pourrait entraîner une plus grande adoption institutionnelle de la classe d'actifs. "

21Shares, qui se décrit comme le plus grand émetteur mondial d'ETP adossés à des cryptomonnaies, a annoncé qu'il serait coté à la bourse de Londres après la récente approbation réglementaire.



" Londres abrite l'un des marchés de capitaux les plus profonds et les plus liquides au monde, où il existe un intérêt institutionnel avéré pour les crypto-monnaies ", a-t-il déclaré dans un communiqué.



La FCA a déclaré que les crypto-monnaies sont très risquées et largement non réglementées.

Il interdit de les vendre aux investisseurs particuliers, affirmant que les produits sont « mal adaptés aux consommateurs particuliers en raison du préjudice qu'ils posent ».

" Ceux qui investissent doivent être prêts à perdre tout leur argent ", a déclaré le régulateur en mars.



Reuters