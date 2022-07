WiredScore lève $15M (soit 14,2M€) auprès de Beringea, Cushman & Wakefield et Crow Holdings WiredScore, la référence mondiale de la connectivité et de la technologie de l’immobilier, vient de finaliser une levée de fonds de série B d’un montant de 15 millions de dollars US, menée par Beringea.

Cette opération a été réalisée avec la participation d’investisseurs stratégiques dont Cushman & Wakefield, Crow Holdings et Taronga Ventures, aux côtés des partenaires financiers Fifth Wall, Bessemer Venture Partners et KingSett Capital. Ce tour de table porte, à ce jour, le total des fonds levés par WiredScore, à $28 millions. Il permettra d’accélérer le développement de l’entreprise qui a pour ambition d’être reconnue comme la référence en matière de technologie dans le monde du bâtiment.



“L’avenir se construit au sein des bâtiments, où sont relevés les défis les plus urgents de notre époque (accès généralisé au numérique, réduction des émissions carbone, santé et bien-être, cybersécurité). Ce futur n’est pas réalisable sans donner aux professionnels les moyens de faire appel à la technologie et de l’utiliser de manière à ce qu’elle ait un impact durable.” - explique Frédéric Motta, Directeur Général de WiredScore France.



Cette annonce fait suite à une année de fort développement pour WiredScore, tant au niveau national qu’international. L’entreprise a notamment étendu sa gamme de solutions avec un nouveau label, SmartScore, qui évalue et différencie les immeubles intelligents, c’est-à-dire utilisant les technologies pour proposer des services qui enrichissent l’expérience des utilisateurs. Elle a également fait son entrée sur le marché du résidentiel avec le lancement de WiredScore Home en Novembre 2021 en France, aux côtés d’acteurs comme Immovalor Gestion, Altarea Cogedim ou Covivio. Les promoteurs et propriétaires peuvent grâce à cela améliorer et rendre plus transparente la connectivité de leurs logements et résidence gérées.



“Les standards de construction que nous proposons servent de repère aujourd’hui pour le secteur de l’immobilier. Nous sommes convaincus que ces partenariats stratégiques et l’injection de capitaux nous permettront d’atteindre notre principal objectif : 1 milliard de personnes vivant et travaillant dans des bâtiments connectés et intelligents au cours de la prochaine décennie.” - déclare Arie Barendrecht, PDG et fondateur de WiredScore.



Depuis sa création en 2013, plus de 75 millions de mètres carrés d’espaces commerciaux et résidentiels ont été labellisés par WiredScore, impactant ainsi le quotidien de 8 millions de personnes dans 27 pays. En France, plus de 450 bâtiments ont été labellisés ou sont cours d’obtention de la labellisation WiredScore.

Enfin, WiredScore a étendu ses activités à 13 nouveaux pays, renforçant notamment sa présence en Europe, tout en faisant ses premiers pas dans la zone Asie-Pacifique avec un bureau à Singapour. Le bureau de Paris a également étendu ses activités dans les métropoles de Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse et Nantes, ainsi qu’à Bruxelles et Luxembourg.



Au cours de l’année, WiredScore prévoit d’étendre davantage sa présence géographique en Amérique du Nord et dans la région APAC, pour continuer à accomplir sa mission consistant à rendre les bâtiments du monde entier intelligents et mieux connectés.



"Le secteur de l'immobilier n'a jamais connu de période aussi opportune pour tirer profit de la technologie. WiredScore ne cesse de donner aux propriétaires de bureaux et de logements privés les moyens de mettre en place des solutions qui auront un impact considérable sur la viabilité, la durabilité et la sécurité d'un bâtiment dans un paysage en constante évolution." - ajoute Bard Greiwe, cofondateur de Fifth Wall.



"Nous sommes ravis d'accompagner WiredScore qui permet à Cushman & Wakefield de fournir des services de qualité à ses clients en s'appuyant sur les meilleures pratiques mondiales en matière de technologie dans le bâtiment,” explique Oliver Skagerling, responsable mondial des opérations clients et commerciales chez Cushman & Wakefield, “Grâce à cette relation, nous pouvons aider nos employés et nos clients pour qu'ils restent à la pointe des progrès technologiques qui transforment l'immobilier. Nous sommes heureux d'étendre notre succès en Europe pour offrir le programme à nos collègues de Cushman & Wakefield dans le monde entier.”



WiredScore travaille au quotidien avec plus de 900 références de l’immobilier dont Hines, Allianz, Axa, BNP, La Française, Primonial, Perial ainsi que Gecina, pour améliorer l’infrastructure numérique et les technologies intelligentes de leurs actifs. L’objectif est de leur donner un avantage concurrentiel pour attirer les locataires, tout en assurant le bien-être numérique de leurs occupants grâce à l’accès à une meilleure connectivité et à des services intelligents.



À propos de WiredScore

WiredScore est l’entreprise à l’origine des labels WiredScore et SmartScore, deux systèmes internationaux d’évaluation de la connectivité et des immeubles intelligents qui soutiennent la conception et la promotion d’immeubles dotés d’équipements intelligents et offrant une connectivité performante.

Depuis 2013, plus de 75 millions de m2 d’immeubles résidentiels et commerciaux ont été labellisés, améliorant le quotidien de 8 millions de personnes dans 27 pays.

Pour plus d'informations sur le label WiredScore ou pour trouver les bâtiments labellisés, visitez : www.wiredscore.fr



