William Nott nommé CEO de SYZ Asset Management

William Nott possède une vaste expérience du secteur de la gestion institutionnelle, qu’il a acquise durant ces 35 dernières années à des postes clés de leadership stratégique.



En tant que président-directeur général de M&G Securities, il a obtenu des succès importants pendant son mandat, au cours duquel les actifs sous gestion sont passés de GBP 11,7 mia à GBP 80,1 mia. Son expérience en matière de gouvernance d’entreprise, en qualité d’ancien membre du Conseil d’administration et de membre du Comité exécutif de M&G Ltd, constituera un atout inestimable pour le Groupe.



William Nott, membre du Conseil d’administration de l’European Fund and Asset Management Association (EFAMA) depuis 2013 et son Président depuis 2017 est une figure internationale emblématique du secteur de la gestion institutionnelle.



Eric Syz, CEO du Groupe, a déclaré : « Le Groupe SYZ a l’immense plaisir de voir un dirigeant aussi chevronné que William Nott rejoindre ses rangs. Son expérience du développement commercial, de la gestion institutionnelle, de la gouvernance d’entreprise et du leadership stratégique fait de lui le candidat idéal pour ce poste au sein de SYZ Asset Management ainsi qu’une nouvelle recrue fantastique pour le Groupe. »



William Nott a souligné : « Je suis ravi de rejoindre le Groupe SYZ dans une période aussi prometteuse de son évolution et de son développement. Eric Syz est un pionnier dans son domaine et je suis très heureux de travailler à ses côtés pour amener le groupe dans une nouvelle phase riche en résultats pour ses clients. »



1 Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.



A propos du Groupe SYZ

Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse à croissance rapide, qui se concentre exclusivement sur la gestion d’actifs à travers deux métiers complémentaires : la banque privée haut de gamme et la gestion d’actifs. SYZ propose aux investisseurs privés et institutionnels un style d’investissement axé sur la gestion active et la réduction du risque, visant à fournir une performance absolue. Le Groupe dispose de fonds propres solides et bénéficie de son statut de société indépendante grâce à son actionnariat familial.

syzgroup.com



A propos de SYZ Asset Management*

SYZ Asset Management, l’entité de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, fournit des solutions d’investissement aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers. Basées sur des convictions fortes, ses stratégies visent à répondre aux besoins d’investisseurs exigeants en matière de gestion de portefeuille et de risque. SYZ Asset Management offre des comptes gérés et plusieurs gammes de fonds de placement, notamment les fonds OYSTER.

syzassetmanagement.com



*Toute référence faite à SYZ Asset Management dans le présent document doit être interprétée comme une référence à l’une ou plusieurs des entités légales mentionnées ci-dessous, en fonction de la juridiction dans laquelle le document est publié, sous réserve que les produits et services d’investissement mentionnés soient disponibles dans ladite juridiction pour les investisseurs ou pour les catégories d’investisseurs potentiels : SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SASU.



A propos des fonds OYSTER

OYSTER constitue une gamme de fonds de placement conforme à la directive OPCVM développée par SYZ Asset Management pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée, composée d’investisseurs particuliers et professionnels. OYSTER est une société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples établie et réglementée au Luxembourg. Cette gamme de fonds clairement axée sur la performance comprend près de 30 fonds qui couvrent une grande variété de classes d’actifs, de marchés et de styles d’investissement. Afin de satisfaire des investisseurs avisés et exigeants, SYZ Asset Management confie la gestion des actifs de ses fonds OYSTER à des spécialistes de l’investissement internes et externes. Un certain nombre de stratégies ont permis à plusieurs fonds de remporter plusieurs prix internationaux. Les fonds OYSTER sont actuellement enregistrés pour les offres publiques et/ou distribués dans plusieurs pays à travers un réseau de distribution varié, sans toutefois être ouverts aux citoyens ou résidents des Etats-Unis ni à toute autre personne réputée être un ressortissant des Etats-Unis. Afin d’obtenir des informations sur le statut de distribution d’un fonds OYSTER particulier et/ou de ses classes d’actions dans le pays où vous avez élu domicile, veuillez consulter

syzassetmanagement.com