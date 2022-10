Widoowin CF lance M&A System™ et démocratise l’accès au M&A aux entreprises, aux entrepreneurs et aux professionnels du chiffre et de l’épargne Adossée au groupe de conseils financiers Widoowin, Widoowin CF est une boutique indépendante de conseils en fusions acquisitions et Corporate Finance.

Créée par des professionnels reconnus du secteur et spécialisée dans le conseil en cessions et acquisitions, levées de fonds et joint-ventures, Widoowin CF s’associe aujourd’hui à Laurent Dorpe, concepteur et fondateur du M&A System™, et ouvre son premier bureau à Hong Kong. Ce rapprochement est l’occasion de lancer un tout nouveau programme Partners, afin de rendre le métier du M&A accessible aux entreprises, ainsi qu’aux professionnels du chiffre et de l’épargne.



Une alliance évidente pour projeter le métier du M&A dans une nouvelle dimension



Widoowin CF est dirigée par Jean-Baptiste David, qui dispose de 15 ans d’expérience en développement commercial au sein de Pastel & Associés et de LCF Rothschild. Fort de son succès en France, Widoowin CF souhaite aujourd’hui devenir un acteur incontournable du secteur de la fusion acquisition et développer sa marque à l’international. Pour cela, la transition vers la numérisation des réseaux d’entreprises et la digitalisation du métier s’imposent.



Basé à Hong Kong et Shanghai depuis 2004, Laurent Dorpe a, quant à lui, plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du développement des affaires internationales et de l’investissement. Ancien Chairman d’Edmond de Rothschild Asia Limited à Hong Kong et ancien CEO et fondateur d’Edmond de Rothschild Private Equity China, il est également le CEO de M&A System™ et le concepteur du logiciel éponyme. Ce dernier a été imaginé dans le but de développer une nouvelle approche du métier du M&A, notamment dans le cadre de sa digitalisation. Laurent Dorpe a, ces dernières années, testé, un nouveau business model s’appuyant sur la création d’un réseau de Partners.



Avec pour objectif de développer M&A System™ à plus grande échelle, notamment en France, Laurent Dorpe s’est rapproché de Widoowin CF. L’entente avec les cofondateurs, Jean-Baptiste David et Mario Da Silva, a été immédiate. Leur ADN entrepreneurial, ainsi qu’un partage de valeurs et de vision, rendent aujourd’hui possible la réalisation de leurs ambitions communes. La création de Widoowin CF Hong Kong et l’association de Widoowin CF dans M&A System™ se sont opérées simultanément, en juillet 2022, pour finaliser le développement et la conception du software, dont le lancement est prévu courant novembre 2022.



Un outil digital unique pour révolutionner le métier du M&A



M&A System™ est un logiciel expert à destination du métier du M&A, conçu pour optimiser la gestion des contacts et le workflow des transactions. Il est à la fois un CRM dédié à ce métier bien particulier, ainsi qu’un outil de gestion des mandats et de suivi des opérations. M&A System™ est, de plus, doté d’une fonction d’aide à la décision qui permet de soumettre des opportunités de mandat M&A en quelques clics. L’objectif de ce logiciel est de développer un business model et une approche différente du métier du M&A, mais aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. M&A System™ est également un outil sur mesure de digitalisation des réseaux, qui ouvre les portes de la fusion acquisition à de nouveaux acteurs. Il offre, en effet, la possibilité de piloter et de mettre en relation un réseau de Partners, rendant accessibles aux entrepreneurs, professionnels (conseillers en gestion de patrimoine, experts comptables ou encore assureurs), ainsi qu’à leur clientèle, des milliers d'investisseurs et d’institutions financières de tous secteurs.



Le projet de Widoowin CF avec M&A System™ est de faire évoluer les codes du M&A traditionnel par :

• La création et le développement d’un réseau de Partners tant en France qu’à l’international.

• L’ouverture de Centres Conseil Régionaux en France pour toucher 10 régions à termes (Widoowin CF est déjà présente à Bordeaux, Nantes, Lyon et Paris), mais aussi à l’international avec un premier bureau à Hong Kong et prochainement en Amérique du Nord.

• Le déploiement de M&A System™, cet outil digital central qui permet la transition vers la numérisation et la digitalisation de la data, ainsi que l’industrialisation de la mise en relation.



Donner aux professionnels du chiffre et de l’épargne accès au M&A



Widoowin CF ambitionne de fédérer un grand nombre de professionnels (experts-comptables, auditeurs, assureurs, gérants de fortune et de patrimoine), qui n’ont pas de réponse à apporter à leurs clients en matière d’opérations M&A. Ces derniers soumettent sur M&A System™ les opportunités de mandats de cession, d’acquisitions ou de levées de fonds de sociétés qu’ils représentent. Ils prennent soin de renseigner toutes les informations nécessaires à l’évaluation du dossier ; cette opération nécessite quelques minutes seulement grâce à un process standardisé.



Cette première démarche permet d’améliorer les flux d’informations et de qualifier les réelles opportunités. Lorsqu’un mandat est signé, les équipes de Widoowin CF gèrent alors, pour le compte de leurs Partners, toutes les phases d'une transaction pour leurs clients. Bien entendu, elles s’engagent à respecter strictement la propriété de la clientèle de leurs Partners, ainsi que la confidentialité des informations qui leur sont confiées.



De leur côté, les Partners perçoivent une commission d’apport pour tout mandat signé avec l’un de leurs clients, à laquelle s’ajoute un success fee pour chaque transaction conclue. Au-delà de leur simplifier l’accès au marché du dealmaking, de digitaliser et de monétiser leur réseau, ce dispositif renforce leur positionnement d'expert auprès de leurs clients. Le bénéfice est évident : non seulement les professionnels apportent une solution à leurs clients qui souhaitent réaliser une opération de M&A, mais en plus ils développent leur activité sur une nouvelle verticale, grâce à un partenaire expert et de confiance. Widoowin CF espère ainsi signer 200 mandats par an à moyen terme et convaincre 1 000 Partners de s’engager à ses côtés à horizon 3 ans.



« L’arrivée de Laurent Dorpe dans l’équipe Widoowin CF ainsi que la pertinence de son outil M&A System™, va nous permettre de rendre accessible le M&A aux entrepreneurs de tous secteurs, ainsi qu’aux professionnels qui en sont pour le moment éloignés. Ce positionnement ainsi que le choix d’être pionnier dans la transition vers la numérisation des réseaux d’entreprises, rendra demain Widoowin CF incontournable dans le secteur des fusions acquisitions et nous permettra de développer notre marque à l’international », déclare Jean-Baptiste David, Président du groupe Widoowin et Cofondateur de Widoowin CF.



À propos de Widoowin CF

Widoowin CF est une société composée d’experts du M&A, créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. L’équipe de Widoowin CF accompagne des dirigeants à toutes les étapes de leur vie professionnelle, qu’elle soit en développement ou dans une phase de cession. Widoowin CF accorde une grande importance au projet entrepreneurial et souhaite aider les entreprises à gérer leur transition dans les meilleures conditions pour leurs clients et dans l’intérêt du bien commun. Ses missions nécessitent des ressources importantes en matière d’informations apportées par M&A System™, mais également en termes de ressources humaines. Ses équipes d’experts sont présentes en proximité, dans chacun de ses centres conseils, pour accompagner au mieux les opérations qui leur sont confiées.



