WeeFin élue Fintech de l'année 2023

WeeFin, élue fintech de l'année ! C'est décidément une excellente semaine pour la startup WeeFin. Après avoir officialisé une levée de fonds de 7 millions d'euros auprès d'Iris et de Ring Capital, l'entreprise a quitté jeudi soir, 7 décembre, Station F, où elle participait à l'événement Finnov avec le prix de la meilleure startup de l'année. "Cette récompense est une très belle reconnaissance de notre travail par les acteurs de la place financière qui par-là récompense aussi l'utilité de notre technologie" relate Grégoire Hug (ancien Head of Product R&D de BNP Paribas) co-fondateur de Weefin en 2018 avec Marion Aubert, Sabrine Aouida et Guillaume Klech. Alors Weefin, c'est quoi ? C'est une plateforme Saas qui permet aux institutions financières de déployer et de piloter des stratégies ESG répondant aux réglementations nationales et internationales. A ce jour, elles sont environ 35 à faire confiance à cette solution, de Natixis Investment Managers à Sycomore Asset Management en passant par La Financière de l’Echiquier ou Ostrum Asset Management. Soit l'équivalent de 4 454Mds€ d’actifs sous gestion. Un chiffre qui devrait grimper assez rapidement. "Pour vous donner une idée de notre dynamique : notre activité a triplé sur la seule année 2023. Nous ambitionnons d'ailleurs de recruter une centaine de personnes d'ici à deux ans venant renforcer notre effectif actuel d'une cinquantaine de personnes." Il faut dire que les préoccupations "Impact" ou "ESG" sont plus que jamais au coeur des préoccupations de la finance : réglementation européenne oblige. "Nous signons effectivement beaucoup de nouveaux clients. Cependant notre ambition n'est pas d'accompagner les institutions, les fonds les plus vertueux en la matière. Notre solution permet justement d'accompagner tous les fonds possibles afin qu'ils gagnent en performance dans leur pratique de durabilité. Il y a une forte ambition d'éducation dans notre travail avec une volonté de rendre accessible à tous les pratiques de durabilité les plus exigentes." D'un point de vue pratique, WeeFin permet d'agréger et d'analyser un maximum de data les passant au crible des différents critères. "Nous sommes parfois à la frontière de ce qui pourrait correspondre à de l'intelligence Artificielle sans pour autant en être pour l'instant. Car, nous nous devons d'éviter l'effet "boite noire" que cela pourrait générer. Par ailleurs, notre but n'est pas de remplacer le travail effectué par un analyste ESG. Au contraire : nous venons renforcer ses qualifications et son niveau d'exigence ! " Au premier trimestre 2024, la fintech ouvrira un bureau à Londres, son premier point d'ancrage hors de nos frontières. "Nous souhaitons déployer notre niveau d'exigence partout en Europe. Et, le Royaume-Uni est en train de mettre en place une réglementation qui est similaire à celle de l'Union Européenne. Par ailleurs, pas mal de nos institutions financières ont des déploiement en Angleterre ce qui nous permet de toucher le plus possible d'actifs. " Anne-Laure Allain

