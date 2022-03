Wecan Comply et Wecan Chain pour les banques Interview de Vincent Pignon, Founder & CEO de Wecan Group.

Vincent Pignon, bonjour. Wecan Group a une des premières applications institutionnelles mondiale du Web 3.0 avec Wecan Comply, qui sont vos clients ?



Nous avons en effet travaillé pendant 3 ans avec une dizaine de banques et leurs contreparties pour créer Wecan Comply. Nos principaux clients sont des banques renommées comme Edmond de Rothschild, Pictet, Lombard Odier, Julius Baer etc. et nous travaillons également avec des gouvernements.



Vos clients investissent beaucoup dans la technologie que ce soit pour sécuriser leurs données et transactions et pour apporter de la valeur à leurs clients finaux. Qu’apporte la blockchain à ces banques ?



Au delà du fait que c’est le futur, nous avons construit une infrastructure de blockchain privée propriétaire (Wecan Chain) avec un ancrage public, une plate-forme qui répond aux besoins des banques avec un standard commun et ce en étant Zéro Knowledge Proof.



Cela nous permet de maîtriser parfaitement tous les aspects technologiques et d’optimiser la sécurité, la scalabilité et la consommation énergétique.



C’est le fruit d’un travail de R&D soutenu par la Confédération suisse et mené en collaboration avec l’EPFL et le Professeur Rachid Guerraoui.



Vous apportez une innovation radicale dans la gestion des risques de conformité et la manière de faire des audits, pouvez-vous nous en dire plus ?



Nous avons en effet déposé un brevet sur les méthodes et processus d’audit de la compliance de façon systématique et en temps réel grâce à la technologie blockchain.



Avant, les sociétés géraient leurs données de compliance en silo et préparaient leurs audits en espérant qu’il n’y ait pas de problèmes.



Les audits étant à postériori et aléatoires, les risques étaient limités et laissaient de la place à l’aléa.

Dorénavant, les points d’audit peuvent être monitorés en temps réel par toutes les parties prenantes et chaque update est strictement imutable, donc ne laisse aucune possibilité à des comportements de corruption.



Dans de nombreuses situations, cela peut-être une petite révolution, quelle est votre vision?

C’est en effet une révolution souhaitable. Aujourd’hui, nous (citoyens ou organisations) n’avons plus le contrôle de nos données et portons des risques de non conformité.



Demain, nous aurons toutes et tous un coffre fort numérique qui sera une source de vérité (Golden copy). Il sera alimenté par des oracles (les registres officiels, des notaires, des avocats, etc.) et permettra de donner un accès contrôlé, systématique et en temps réel à toutes les contreparties qui ont besoin de ces données.



Ce jour simplifiera grandement la vie de toutes et tous, réduira drastiquement l’usage de papier, permettra d’avoir un tableau de bord de conformité et un audit systématique et en temps réel pour lutter contre la fraude.



Vous venez de finaliser une Série B de 3.3 millions pour mener à bien cette vision, quelles sont les prochaines étapes ?



Des investisseurs visionnaires et des entrepreneurs à succès sont en effet entrés au capital et plusieurs également comme clients. Cela renforce d’autant plus notre vision.



Dans notre objectif de redonner le contrôle de ses données au plus grand nombre et de les sécuriser, nous prévoyons d’ émettre notre propre jeton (Token) qui aura pour utilité l’enregistrement de transactions sur notre blockchain, Wecan Chain.



Avec un nombre croissant de transactions et de clients, la valeur de ce Token sera croissante. Nous l’émettons dans le cadre d’une private pre-sale à un prix très bas afin que cela ne pénalise pas l’adoption de nos produits.



Nous avons construit cela en nous inspirant grandement d’un de nos actionnaires, Request Network qui est un des Tokens leaders dans son domaine.











