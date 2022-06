Web3 : la France se dote de son premier fonds dédié Avec une taille cible de 100 millions d'euros, le fonds Ledger - Cathay Capital investira dans les entrepreneurs Web3 du monde entier, de la construction de projets de blockchain et de financement décentralisé au développement de nouvelles crypto-monnaies.

La société mondiale de capital-risque Cathay Innovation et la licorne fintech française Ledger se sont associées pour lancer un fonds de démarrage dédié à Web3 – le tout premier fonds du pays dédié au secteur.



Avec une taille cible de 100 millions d'euros, le fonds Ledger Cathay Capital investira dans les entrepreneurs Web3 du monde entier, de la construction de projets de blockchain et de financement décentralisé au développement de nouvelles crypto-monnaies. Web3 fait généralement référence à la technologie basée sur la blockchain et aux entreprises qui défendent la décentralisation, par opposition aux plateformes centralisées comme Facebook et Google.



La stratégie est soutenue par la banque publique d'investissement française BpiFrance. Le fonds, dirigé par le cofondateur de Cathay Innovation Denis Barrier, le PDG et président de Ledger Pascal Gauthier et Michael Louzado, vice-président de la stratégie, des fusions et acquisitions et des entreprises chez Ledger, émettra des chèques allant de 500 000 $ à 4 à 5 millions de dollars. Une majorité du fonds – environ 60% – sera investie dans des opportunités d'amorçage ou de série A, le reste étant conservé pour des investissements de suivi.



"Au cours des 15 prochaines années, nous verrons la tokenisation de tout alors que la blockchain transforme les classes d'actifs existantes avec la programmabilité, la confiance, la sécurité et la propriété numérique - mais cela ne peut pas se produire en silos", a déclaré Barrier.



Cathay Innovation a été l'un des premiers investisseurs dans Ledger, la plateforme de crypto-sécurité qui sécurise 20 % des crypto-monnaies, NFT et jetons du monde. Ledger a déjà réalisé six investissements directs dans des startups, qui seront également gérés par l'équipe Ledger Cathay Capital. Il n'est pas rare que de grandes entreprises technologiques investissent directement dans des entreprises ou aient leurs propres bras de capital-risque ; Stripe, basé aux États-Unis, en est un excellent exemple .



Cathay Innovation, qui gère plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs, est un capital-risque mondial multi-étagé et une filiale du groupe de capital-investissement Cathay Capital. Au cours des six dernières années, le groupe a investi dans 19 licornes, dont Owkin et Getaround.



" Avec Ledger Cathay Capital, nous voulons aider les constructeurs de crypto et Web3 en donnant accès à notre écosystème de sécurité numérique unique, et en soutenant la construction de notre plate-forme technologique de sécurité, grâce au savoir-faire technique de plus de 700 experts en blockchain et canaux de distribution à l'échelle les services innovants, sécurisés et décentralisés de demain », déclare Gauthier.



Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les opportunités d'investissement Web3 à l'échelle mondiale, avec des sociétés de capital-risque bien connues qui se précipitent pour lancer des produits dédiés à la région, comme Andreessen Horowitz, qui a annoncé un fonds Web3 et crypto de 4,5 milliards de dollars mois dernier



Plus tôt cette année, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a promis d'aider à développer des projets Web3 en France , via l'incubateur Station F, dans le cadre d'une injection de capital de 100 millions d'euros dans le pays.



D'autres fonds en France ont également ciblé des investissements dans l'espace Web3, comme Alven, qui a clôturé son dernier fonds phare au début du mois, levant 350 millions d'euros . Alven a mis en place un programme d'identification et de formation des personnes au Web3 appelé Operation3. Le programme aide ceux qui travaillent dans Web2 à en savoir plus sur Web3, puis les associe à des entreprises technologiques pour des emplois.



