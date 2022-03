Web3 : Arianee collabore avec Le Printemps à l'occasion de son premier virtual shop

Depuis le 21 mars, et durant six semaines, les membres de la communauté Printemps peuvent remporter 30 NFTs, œuvres d’art numérique, uniques, de l’artiste Romain Froquet.



Depuis le 21 mars, et durant six semaines, Printemps propose une expérience virtuelle inédite à ses clients avec un tirage au sort hebdomadaire qui permettra de remporter un NFT, contenant une œuvre d’art digitale exclusive, réalisée spécialement à l’occasion du lancement du nouveau virtual store du Printemps.



Tout client qui achète un produit éligible à la sélection NFT, sur le virtual store du Printemps, peut être tiré au sort pour remporter un NFT contenant l’une des 30 œuvres de l’artiste Romain Froquet. Artiste français autodidacte, Romain Froquet compose un langage pictural bien singulier. Il offre une richesse de styles et de références et maîtrise l’art des dessins à l’encre de chine sur papier, ou en expérimentant la matière et la couleur sur toile en atelier. A l’issue des six semaines, un gagnant ultime sera tiré au sort pour remporter l’œuvre d’art, sous sa forme physique.



Cette opération est réalisée en partenariat avec Arianee. Pour l’occasion, 30 NFTs ont été créés depuis la plateforme. Chaque NFT qui contient une œuvre digitale animée unique, est accessible à partir d’un simple lien, dans l’email envoyé aux heureux gagnants par le Printemps. Le wallet Arianee (portefeuille virtuel) donne aux gagnants la possibilité de stocker leur NFT en toute sécurité depuis un espace pensé pour et par le Printemps. Le projet a été intégré par User Adgents.



Arianee est déjà connue pour son partenariat avec Paris Fashion Week ou plus récemment pour sa collaboration avec la marque horlogère italienne Panerai (Groupe Richemont).



« Au Printemps, l’innovation est au cœur de notre ADN depuis notre création en 1865. Alors que nous dévoilons la nouvelle identité du Printemps à nos clients, nous souhaitons leur offrir de nouvelles expériences, des premières fois mémorables. La création de NFT s’inscrit dans cette démarche de renouveau constant. Ce partenariat, avec Arianee leader des solutions web3, nous a permis d’expérimenter une nouvelle facette créative et innovante avec Romain Froquet, un street-artist à l’univers unique avec qui nous avions déjà collaboré. » commente Jean-Marc Bellaiche, Président du groupe Printemps.



Pour Pierre-Nicolas Hurstel, CEO d’Arianee : « Arianee est fière de s’associer au Printemps, un acteur qui bouscule les codes de la mode et du luxe. A travers cette opération, nous démontrons encore une fois que les passerelles entre le monde physique, digital et virtuel permettent d’offrir une expérience exceptionnelle aux clients engagés. »



À PROPOS D’ARIANEE

Fondée en 2018, Arianee est le leader des solutions web3 intégrées pour les marques. Le protocole open-source Arianee repose sur la blockchain, et permet aux marques d'émettre et de distribuer des NFTs (actifs numériques). Arianee tokenise les produits et les expériences afin d’enrichir les relations des marques avec leurs communautés, et de créer un lien direct, perpétuel dans le respect de leurs données personnelles. Arianee rassemble de grandes marques et des partenaires technologiques autour de sa vision, pour construire un internet décentralisé.

www.arianee.org



À PROPOS DU GROUPE PRINTEMPS

Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le groupe Printemps est l’un des leaders français de la mode, du luxe, de la beauté et du lifestyle, avec 16 grands magasins Printemps en France, détenus et exploités en propre et 9 magasins Citadium. Le Groupe est devenu un acteur incontournable de l’e-commerce avec Place des tendances, l’e-boutique mode et beauté de référence acquise en 2013, Made in design, plateforme numéro 1 en Europe du design sur Internet acquise en 2019 et enfin printemps.com son nouvel espace e-commerce inspirant et exclusif. Pionniers du concept de grand magasin, le Printemps jouit d’un patrimoine culturel et artistique exceptionnel. Son navire amiral, situé boulevard Haussmann à Paris, en est l’expression la plus connue. Inscrit à l’inventaire des monuments historiques, ce magasin emblématique a célébré ses 150 ans en 2015