Web3 : Arianee annonce un nouveau tour de table (série A) de 20M€ mené par Tiger Global Arianee, plateforme leader des solutions web3 pour les marques, annonce une levée de fonds (Série A) de 20 millions d’euros, menée par Tiger Global. Bpifrance, ISAI, Cygni Labs et Noia Capital, déjà présents lors du dernier tour de table, renouvellent leur soutien à Arianee. Ils sont rejoints par Commerce Venture, Motier Ventures et Pierre Denis, ancien CEO de Jimmy Choo.

Le web3 est considéré comme l'une des plus grandes opportunités pour les marques depuis la création d'Internet. Depuis les années 2000, les secteurs du Commerce et de la Distribution se sont transformés et de nouveaux usages ont émergé ; la digitalisation de la relation client, l’économie circulaire, la transparence, la traçabilité et la responsabilité sont devenus des sujets clefs et des enjeux majeurs pour toute une nouvelle génération de consommateurs. De nouveaux canaux de distribution se sont développés, aux canaux physiques et digitaux traditionnels, s'ajoutent aujourd'hui de nouveaux canaux immersifs dans le métavers. Le web3 nous permet aussi de reprendre le contrôle de notre identité numérique, et de nos données personnelles. Pour les entreprises, c’est l’occasion de s'affranchir de la dépendance aux grandes plateformes que sont les GAFAs tout en développant des usages innovants.



Depuis 2018, Arianee a pour ambition de réinventer la relation client (ou "CRM") à travers des solutions simples qui s’appuient sur les spécificités du web3 : décentralisées, ouvertes, respectueuses de la vie privée et indépendantes des GAFAs.



La gamme de solutions technologiques développées par Arianee lui ont permis de s’imposer comme une plateforme de référence mondialement reconnue. Le protocole open source Arianee est utilisé dans divers secteurs industriels par de grandes marques telles que Printemps, Breitling, Groupe Casino, Vacheron Constantin, Paris Fashion Week, Panerai, IWC. Ses produits s’appuient sur une plateforme SaaS qui permet aux marques de tokeniser des NFTs enrichis de fonctionnalités exclusives et uniques (airdrop généré par les utilisateurs, CRM, horodatage, données sur la transparence, réalité augmentée, déploiement dans le métavers, etc) et les distribuer à tous types de publics, crypto natifs ou non, avec un parcours utilisateur fluide. Son architecture est adaptée à la fois aux besoins d’intégration avec les systèmes d’information des grands groupes, et aux besoins de l’utilisateur final. Enfin, les produits Arianee peuvent être déployés en marque blanche ou à travers des SDK.



L’entreprise dont l’effectif a triplé depuis son dernier tour de table en mars 2021, compte actuellement plus de 50 clients et partenaires - dont IBM et le métavers The Sandbox - en Europe et en Amérique du Nord. Cette nouvelle étape va permettre à Arianee d’accélérer sa présence internationale en développant son bureau de New York, en recrutant de nouveaux talents et en poursuivant le développement de ses produits et services.



Pour Pierre-Nicolas Hurstel, CEO & co-fondateur d’Arianee : “Nous sommes ravis d'accueillir l'un des investisseurs mondiaux les plus influents et de conserver la confiance de nos partenaires historiques. La structure de l'investissement, en actions et en token $ARIA20, démontre l’intérêt des investisseurs internationaux, de Bpifrance à Tiger Global, pour les solutions open source et SaaS web3. Le web3 est en train de conquérir le monde et nous pensons que les marques devraient tirer parti de cette révolution pour reprendre le contrôle de leur présence et de leurs données sur Internet. Nous voulons construire des solutions accessibles à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient. Pour cela, il faut des outils et des interfaces robustes et fluides permettant aux communautés de passer d'un monde à l'autre, du physique au numérique en passant par l'immersif.”



Griffin Schroder, Partner chez Tiger Global déclare : "En tant que pionnier du web3, Arianee a développé des solutions innovantes qui réinventent la gestion de la relation client. Nous sommes ravis de soutenir le développement d'Arianee et nous pensons qu'ils sont bien positionnés pour devenir une solution web3 globale de premier plan pour les marques."



À PROPOS D’ARIANEE :

Fondée en 2018, Arianee est la première plateforme de solutions Web3 destinée aux marques. Le protocole open-source d’Arianee est basé sur la blockchain et aide les marques à déployer leur stratégie Web3 en leur permettant de tokeniser, distribuer et exploiter les NFT pour transformer leurs relations avec leurs communautés. La plateforme Arianee permet de créer un lien direct, perpétuel et respectueux des données personnelles. Rassemblant de grandes marques et des partenaires technologiques, dont IBM et The Sandbox, dans sa vision de bâtir un Internet décentralisé. Arianee est connue pour ses partenariats les plus récents avec les marques Printemps, Panerai, Groupe Casino et ses partenaires de longue date, le groupe Richemont, Ba&sh, RSVP, Breitling et Paris Fashion Week.

www.arianee.org



A PROPOS DE TIGER GLOBAL

Tiger Global Management est une société d'investissement axée sur les entreprises privées et publiques des secteurs de la Tech, des logiciels et des technologies financières. Depuis 2001, Tiger Global a investi dans des centaines d'entreprises, allant d’investissements en série A à de la pré-introduction en bourse. L'entreprise vise à s'associer à des entrepreneurs dynamiques exploitant des entreprises leaders sur le marché dans ses principaux domaines d'intervention. Les investissements de Tiger Global incluent Patreon, AirBnB, Stripe, SVT Robotics, Meta (anciennement Facebook), ClickUp, Brex, Peloton, LinkedIn, Flipkart et Toast.



