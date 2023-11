Wealthcome lève 1 million d’euros pour accélérer son développement dans le marché de la fintech/wealthtech

Nous concentrons le pouvoir de la technologie et la mettons à disposition de tous les professionnels du patrimoine au travers de solutions innovantes et ergonomiques. L’ambition de Wealthcome est de faciliter et optimiser l’ensemble des tâches métiers d’un professionnel du patrimoine, dans un contexte où la profession est de plus en plus réglementée et complexe. Nous souhaitons donc apporter une solution innovante sur tous les aspects et notamment son approche client. Elle va permettre aux néo et futurs investisseurs d’être en parfaite adéquation avec les conseils que les conseillers mettent à leur disposition

Créée en 2022 par Cyprien Delmeule, diplômé d'un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations, et d'un bachelor en banque et finance de Kedge, Wealthcome se présente comme une Fintech / Wealthtech proposant une solution digitale complète dédiée à la gestion du patrimoine et à l'éducation financière. Elle propose également une suite de logiciels métiers facilitant et automatisant tous le parcours réglementaire et de prise d'informations pour les professionnels du patrimoine. Basée à la La Teste-de-Buch, la startup revendique 15 000 clients et compterait déjà 20 collaborateurs.Wealthcome officialise aujourd'hui une levée de fonds de 1 million d'euros auprès de business angels notamment du Sud-Ouest : Antoine Darcet, co-fondateur et ancien PDG de Nexeo, Alexandre Lacharme, fondateur de Lacharme Capital, Olivier Agnola, fondateur de HA Invest, Morgan Emmery, fondateur de Trinity Media Financing et Techno'start fond d'amorçage Tech.Grâce à cette levée de fonds, Wealthcome entend activement poursuivre son développement en :- Intégrant de nouvelles API et classes d'actifs- Boostant la force commerciale B2B et développer des nouvelles verticales- Internationalisant son équipe de développeur de l'application et de l'agrégation de datas- Annonçant plusieurs partenariats stratégiques- Développant de nouvelles verticales d'acquisitionPour Cyprien Delmeule, CEO fondateur de Wealthcome : «».