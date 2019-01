Walter France et Simon Associés, experts du private equity au salon IPEM 2019

Pour la quatrième année consécutive, les associés de Walter France, d'Allinial Global et du cabinet d'avocats Simon Associés présenteront leurs compétences, qui les positionnent désormais comme des acteurs clés de ce marché auprès des 1800 professionnels du capital investissement attendus cette année à Cannes.Le rendez-vous international de l'univers du « non coté »IPEM regroupe les métiers et les acteurs reconnus dans le non coté qui rendent possibles le rachat ou le développement d'entreprises : investisseurs, managers de fonds, conseils... Cette année un programme complet a été conçu pour attirer les dirigeants de PME et d'ETI, dont les experts en stratégie et en finance ainsi que les avocats sont souvent les premiers conseils.Le financement des projets de croissance, facteur clé de succès des entreprisesAlvest, Fives, Ortec, Sebia ou Ceva... ces noms ne sont pas connus, et ce sont pourtant de grandes ETI dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 millions et 2 milliards d'euros. Elles sont françaises, leaders mondiaux sur leurs créneaux technologiques à forte valeur ajoutée. Elles sont privées et non cotées en bourse, ce qui explique leur discrétion. Leur point commun : avoir été acquises grâce à des LBO conçus par le « Private Equity ».Ces fonds de « Private Equity » se spécialisent dans l'environnement des PME en fonds d'innovation, fonds de développement ou fonds de transmission et ils sont nombreux sur le marché. Ils peuvent aider les familles à transmettre à d'autres investisseurs, avec un apport de capital et une dette correctement calculée dans un esprit de développement. Ils peuvent aussi faciliter, pour une PME, le changement d'échelle et pourquoi pas l'aider à conquérir le monde.Le financement des projets de croissance des entreprises nécessite un accompagnement spécialisé par des experts affûtés sur le sujet qui leur permettent de sécuriser et d'optimiser leurs investissements et le recours aux fonds. La conjugaison des compétences financières et juridiques leur garantit la mise en œuvre des stratégies les plus adaptées et les plus performantes.Une complémentarité de compétences en private equity Walter France intervient sur toutes les opérations de capital investissement : évaluations financières, audits, levées de fonds, due diligences, business plans, analyse de risques, accompagnement au capital d'entreprises innovantes, recherche de cibles, accompagnement dans la négociation, stratégie d'investissement... Ce réseau membre d'une association internationale met à disposition des équipes pluridisciplinaires dans le monde entier, qui permettent ainsi de traiter avec la même assurance qualité et la même fiabilité de l'information les missions qui leur sont confiées, quels que soient les cadres juridiques et les cultures.Simon Associés, qui figure parmi les 30 premiers franco-français, participe à la sécurité juridique de ces opérations au moyen d'équipes dédiées, à Paris et dans les territoires, qui sont formées selon des méthodes communes d'organisation, de réflexion, de rédaction et de suivi en mode projet, avec le souci d'un prix juste allié à la création de valeur.Deux acteurs de poids en France et à l'internationalWalter France, membre d'Allinial Global, association mondiale de cabinets indépendants d'expertise comptable, d'audit et de conseil, se positionne sur le marché du private equity avec des experts du sujet.Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires présent dans seize villes en France et en Outre-mer. A l'international, le cabinet s'appuie sur un réseau organisé autour d'alliances transnationales dans 50 pays, dont la Chine et les États-Unis. Simon Associés intervient dans les principaux domaines du droit des affaires, notamment en fusions-acquisitions, financement, LBO, cessions d'entreprises, post-acquisitions. Simon Associés conseille plusieurs fonds et sociétés d'investissement. Une offre de services spécifique leur est dédiée.Walter France en quelques chiffres- un réseau fédéraliste de 75 bureaux en France, y compris les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion)- date de création : 1974- 110 associés et 1050 collaborateurs- un siège basé à Paris avec une équipe de permanents- chiffre d'affaires : 95 millions d'eurosWalter France est membre d'Allinial Global International- 183 cabinets- 538 bureaux- 66 pays- 22400 collaborateurs et associés- chiffre d'affaires : 3,24 milliards de dollars USSIMON ASSOCIES- Simon Associés : 75 avocats intégrés à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, Fort de France. www.simonassocies.com- Simon Avocats : un réseau de 150 avocats implanté à Paris, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont Ferrand, Fort de France, Grenoble, Le Havre, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Poitiers, Rouen, Saint Etienne, Strasbourg, Toulouse, www.simonavocats.com- Simon International : un réseau international organisé dans 50 pays via des alliances transnationales : www.simoninternational.org