Walter Billet et Parallel conseils des fondateurs de Chez Nestor pour le rapprochement avec DoveVivo Acteur français pionnier et leader du coliving, Chez Nestor dispose d’un parc de plus de 1 300 chambres dans 6 villes du pays. Conseillé par Walter Billet Avocats et Parallel Avocats sur les aspects juridiques, il s’unit à la plateforme européenne DoveVivo, dont la filiale tricolore a été lancée en 2020.

DoveVivo, plateforme européenne dédiée à la gestion d’actifs résidentiels, annonce l’acquisition de Chez Nestor, acteur français pionnier et leader du coliving. Fondé à Lyon en 2012 par Hubert Dubois et Louis Bonduelle, ce dernier a progressivement développé un service pour aider les étudiants, jeunes actifs et « digital nomads » à trouver facilement une solution de logement partagé, tout compris et entièrement meublée, avec des services premium personnalisés. L’entreprise, qui a grandit très rapidement ces dernières années, est désormais présente à Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Lille, avec une équipe de 40 personnes.



DoveVivo a lancé sa filiale en France en 2020, dirigée par Axelle Baillet, Country Director, et a déjà signé 500 chambres à Paris, Lille et Bordeaux. Cette acquisition permettra d’unir les forces des deux équipes afin d’accélérer leur croissance sur le marché du coliving français et de mutualiser leurs expertises et savoir-faire.



William Maggio, fondateur et président de DoveVivo, explique : « Chez Nestor a fait un travail extraordinaire au fil des années, créant ainsi une entreprise solide et une marque très reconnue, grâce à une équipe jeune et passionnée. Nous sommes très fiers de cette opération stratégique qui contribue à consolider la position de leader du groupe sur le marché français. »



L’acquisition de Chez Nestor s’intègre dans la démarche de développement et d’internationalisation du groupe. En effet, DoveVivo a récemment annoncé la conclusion d’un nouvel investissement stratégique de 50 millions d’euros en s’associant à Starwood Capital Group, un fonds d’investissement privé international concentré sur les secteurs de l’immobilier et de l’énergie, détenteur d’environ 22 % du capital aux côtés de DV Holding SpA, un véhicule contrôlé par les deux cofondateurs de la société, Valerio Fonseca et William Maggion, et de Tamburi Investment Partners SpA et Tikehau Capital - qui soutiennent le développement du groupe depuis 2019.



Louis Bonduelle, cofondateur et directeur général de Chez Nestor, précise : « Chez Nestor et DoveVivo ont une histoire et un ADN extrêmement proches, soutenus par une vision entrepreneuriale forte. Nous avons connu depuis toujours une croissance comparable, soutenue et profitable, et partageons la même vision du coliving, avec des valeurs et des ambitions alignées. »Walter Billet Avocats et Parallel Avocats ont conseillé les fondateurs de Chez Nestor pour cette transaction sur les aspects corporate, avec d’un côté une équipe composée de Fabien Billet, associé, et d’Élodie Vardon, et de l’autre Jérémie Aflalo, associé.



Autre cabinet d’avocats présents sur l’opération :

De Pardieu Brocas Maffei a représenté Dovevivo avec une équipe composée de Frédéric Keller, associé, et François Bourassin, en corporate, mais aussi Emmanuel Fatôme, associé, en immobilier, Alexandre Blestel, associé, en droit fiscal, Barbare Levy, associée, en propriété intellectuelle, et Philippe Rozec, associé, en droit social.



À PROPOS DE CHEZ NESTOR

Chez Nestor est l’entreprise pionnière et leader de l’industrie du coliving en France. Fondée en 2012, elle a développé un parc de 1 300 chambres à travers 6 villes : Lyon, Paris, Montpellier, Bordeaux, Toulouse et Lille. Les 40 employés de Chez Nestor sont engagés pour rénover, aménager, équiper, concevoir et décorer des espaces de vie au coeur des villes pour offrir aux étudiants et jeunes actifs en mobilité des logements partagés, clés en main et tout compris, ainsi qu’une expérience digitale fluide.

chez-nestor.com



À PROPOS DE WALTER BILLET AVOCATS

Créé en janvier 2015, le cabinet Walter Billet Avocats dédie son activité à l’accompagnement des entreprises et des fonds d’investissement dans les domaines du droit des sociétés (M&A, Private Equity), des technologies innovantes (en particulier informatique et internet), de la propriété intellectuelle et du droit social (contrats de travail, management packages, assistance RH…).

Walter Billet Avocats, qui s’appuie sur une compréhension globale de l’écosystème de l’innovation, se positionne comme une passerelle entre les entreprises ayant développé leur département de corporate venture, les start-up, les fonds d’investissement et les banques d’affaires.

Outre les services qu’il fournit aux sociétés innovantes, le cabinet assiste par ailleurs des industriels, en conseil comme en contentieux, sur leurs problématiques de droit social et de la sécurité sociale (risque URSSAF, restructuration, accords collectifs), leur conformité en matière de protection des données (RGPD), la gestion de leur portefeuille de marques ainsi que lors de leurs opérations de croissance externe.

walterbillet.com



À PROPOS DE PARALLEL AVOCATS

Parallel Avocats est le cabinet d’avocats de référence pour les entreprises innovantes du secteur numérique et technologique.

Grâce à sa connaissance intime du cadre juridique et du fonctionnement opérationnel de ses clients, Parallel Avocats allie l’expertise juridique et le conseil stratégique dans la structuration, le financement, la croissance externe et la défense des entreprises technologiques et numériques.

A la frontière entre l’économie d’aujourd’hui et de demain, Parallel Avocats accompagne les acteurs de la troisième révolution industrielle vers la pleine maîtrise de leur avenir.

Le cabinet édite également la revue « Third » (third.digital) qui participe à la création d’une culture du numérique. Cette revue semestrielle réunit à chaque numéro des experts de plusieurs domaines différents pour aborder un thème clé de la révolution numérique (les plateformes, les algorithmes, la Smart City, les objets connectés, l’éducation, la démocratie et la santé).

parallel.law

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Clifford Chance a conseillé Carrefour sur son émission inaugurale d'Obligations Durables (Sustainability-Linked Bonds) Coblence avocats, accompagne la start up Neobrain dans le cadre de sa levée de fonds en série A Allen & Overy conseille le syndicat bancaire sur la première émission obligataire de L’Oréal