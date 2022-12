Walter Billet (Fabien Billet) conseille Pickme à l'occasion de son tour de table de 3,5M€

Pickme, start-up française spécialisée dans la livraison collaborative du dernier kilomètre, annonce une levée de fonds de 3,5 M€, menée par OneRagtime, suivie par son investisseur historique Founders Future ainsi que de FrenchFounders, Kima Ventures et de Business Angels stratégiques.



Aujourd’hui, le transport de marchandises en zone urbaine est responsable de 25 % des émissions de CO2 en ville. Or, 30 % des 800 millions de colis livrés en France chaque année ne sont pas réceptionnés lors de la première tentative de livraison. Pickme répond à cette problématique en fluidifiant le processus et l’expérience de réception de colis grâce à sa communauté de particuliers (Keepers) qui constitue un réseau unique de micro-hubs de proximité.



Depuis son lancement en 2020 par Jessie Toulcanon (CEO), Samuel Rousseau (COO) et Florian Dufour-Rives (CTO), Pickme a rapidement prouvé la pertinence de son modèle. Dès les premiers mois, la start-up obtenait un taux de délivrabilité de 99 % et zéro litige ou colis perdu.



Concrètement, Pickme s’intègre de manière simple et sécurisée chez les transporteurs. Lors de sa commande, le consommateur fait lui-même le choix de son Keeper – validé préalablement par l’app – selon sa localisation, sa disponibilité et sa note. Il reçoit ensuite une notification à chaque étape de la livraison. A la fin, le Keeper est automatiquement récompensé sur l’application (jusqu’à 1€ par colis).



Enfin, son passage de 41 000 à 96 000 inscrits entre 2021 et 2022 a profondément renforcé le maillage national de la start-up, favorisant cette année l’intérêt de grands noms du transport à l’image de Colissimo et Geodis.



Pickme a pour volonté de diminuer drastiquement l’empreinte carbone du dernier kilomètre. En Europe, ce sont près de 108 000 tonnes de CO2 qui sont émises à cause des échecs de livraison. En garantissant la présence de ses Keepers lors des passages des livreurs, Pickme permet de réduire ainsi jusqu’à 15 % les émissions carbone des transporteurs.



« Le but de cette levée est de consolider notre position dans chaque ville où nous sommes présents. Nous recrutons les meilleurs talents pour continuer d’améliorer l’expérience Pickme et s’intégrer pleinement dans le quotidien des Français. Notre objectif aujourd’hui est de démocratiser cette nouvelle manière de recevoir et d’envoyer des colis, à la fois pratique, humaine et responsable. Nous voulons offrir au monde une manière plus durable de recevoir ses colis pour favoriser une croissance du e-commerce inclusive et respectueuse de l’environnement », détaille Jessie Toulcanon, CEO et cofondatrice de Pickme.



Les conseils juridiques de l’opération :

Walter Billet Avocats a conseillé Pickme avec une équipe composée de Fabien Billet, associé, Christophe Cussaguet et Elodie Vardon.

Charles Russell Speechlys a représenté OneRagtime avec une équipe composée de Renaud Ferry, associé, et Orlando Vignoli Neto.



À PROPOS DE PICKME ►

Fondée en 2019 par Jessie Toulcanon, Samuel Rousseau et Florian Dufour-Rives, Pickme est la première plateforme de livraison collaborative entre voisins.

La start-up développe un réseau de point-relais chez les particuliers, permettant de se faire livrer directement chez son voisin en cas d’absence au domicile au moment de la livraison. L’acheminement des colis est ainsi assuré à moins de 200m de chez soi de manière sécurisée, et plus flexible grâce à des amplitudes horaires plus importantes.

En seulement 2 ans, Pickme a réussi à constituer une communauté de plus de 96 000 voisins-relais, les Keepers, récompensés en échange de ce service. La start-up (qui est en pleine croissance : + 30 % de colis mensuel) a pour objectif de poursuivre son développement en France et de s’implanter rapidement sur le marché européen.

À PROPOS DE WALTER BILLET AVOCATS ►

Créé en janvier 2015, le cabinet Walter Billet Avocats dédie son activité à l’accompagnement des entreprises et des fonds d’investissement dans les domaines du droit des sociétés (M&A, Private Equity), des technologies innovantes (en particulier informatique et internet), de la propriété intellectuelle et du droit social (contrats de travail, management packages, assistance RH…).

Walter Billet Avocats, qui s’appuie sur une compréhension globale de l’écosystème de l’innovation, se positionne comme une passerelle entre les entreprises ayant développé leur département de corporate venture, les start-up, les fonds d’investissement et les banques d’affaires.

Outre les services qu’il fournit aux sociétés innovantes, le cabinet assiste par ailleurs des industriels, en conseil comme en contentieux, sur leurs problématiques de droit social et de la sécurité sociale (risque URSSAF, restructuration, accords collectifs), leur conformité en matière de protection des données (RGPD), la gestion de leur portefeuille de marques ainsi que lors de leurs opérations de croissance externe.

