WEB 3 Lille : Pari Réussi !

« Cette idée est née il y a 5 mois autour d’une bière avec les équipes de Metagellan. En tant qu’entreprise du Web 3, nous n’avions pas la capacité de d'investir dans des stands sur tous les salons professionnels existants et puis, il n’y avait rien dans le Nord de la France alors que l’écosystème bouge quand même » relate Loïc Schappacher, le CEO et cofondateur de Metagellan, organisateur de ce premier salon WEB3 Lille.

Pendant une journée, ce jeudi 13 avril ce sont environ 1000 personnes, builders ou visiteurs qui se sont rassemblées dans l’espace d’Euratechnologies parsemé d’une cinquantaine de stands.

On pouvait y retrouver Billy (l’offre de ticketing), Paymium, la Banque Delubac, Utocat… Et dans l’auditorium grâce à une programmation orchestrée par Mehdi Labbani, DG Europe de B4B Labs, l’ensemble des sujets du moment ont été balayés. De l’impact des mondes virtuels dans la société, aux usages des NFT ; des problématiques de financement, de régulation à la formation.

« Nous voulions vraiment mettre ces sujets à disposition du grand public, c’est pour cela que nous avons proposé un prix d’entrée relativement bas (NDLR : 3 euros). »

Financé en grande partie sur fonds propres, l’événement a bénéficié du soutien de Bpifrance, La French Tech Lille, la MEL (Métropole Européenne de Lille ), du Medef, du Campus Eductive Lillenium et la Mine.io.

Et certains professionnels ont aussi choisi cet événement pour faire des annonces.

Arnaud Touati, co-fondateur du cabinet Hashtag Avocats y a lancé LawforCode, son offre sur abonnement pour les entrepreneurs du WEB3. Sur la base d’un forfait mensuel, les adhérents pourront bénéficier de conseils juridiques, fiscaux et comptables. La possibilité de bénéficier d’un label garanti par trois experts (Arnaud Touati donc mais aussi Claryss Lefort, expert- comptable et commissaire aux comptes et Axel Sabban avocat fiscaliste) est aussi proposée.

Quant à Jérémy Giacomini, Directeur Marketing et Innovation de Sergic (Syndic de copropriété, location, gérance) il a fait, avec l’appui de Metagellan, une démonstration d’une première assemblée générale de copropriété dans le metavers.

« Au-delà de l’aspect ludique et pratique permettant de rassembler des personnes à n’importe quelle heure de la journée, il y a des vrais cas d’usages intéressants. D’abord, on peut matérialiser les projets de rénovation ou de grands travaux en 3D. Surtout, on peut dématérialiser et sécuriser les convocations via des Token, y inscrire les tantièmes pour les droits de vote, la feuille de présence… »

Une expérimentation à suivre.

Cette première de Web3 Lille a donc clairement rempli sa feuille de route. Les Parisiens présents ont pu apprécier cette ambiance détendue et simple permettant de lancer des débats entre deux stands et de caler des futures collaborations professionnelles.

Une expérience à renouveler ?



Anne-Laure Allain