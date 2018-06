Visiativ accompagne la transformation numérique des experts-comptables

Lyon, le 11 juin 2018 – Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).



Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, propose à ses clients experts-comptables d’enrichir leur offre de services, en devenant partenaire, à travers le programme Your Platform.



Le numérique et les nouvelles technologies entraînent une véritable mutation du métier d’expert-comptable, qui doit s’adapter aux nouvelles exigences de ses clients, repenser son business model et se différencier de ses concurrents.



Visiativ, partenaire engagé de la profession comptable depuis plus de 20 ans, et notamment par l’acquisition de la société Novaxel en 2013, accompagne les cabinets d’expertise comptable dans un nouveau programme : Your Platform. Son objectif est simple : renforcer et simplifier la relation entre l’expert-comptable et ses clients par l’utilisation d’une plateforme digitale.



Your Platform, un programme adapté aux spécificités métiers



S’appuyant sur le Moovapps Store, les experts-comptables seront en mesure d’innover en proposant un bouquet d’applications métiers à leurs clients autour des ressources humaines (apps pour le recrutement, la formation, les notes de frais, les congés, les entretiens individuels, etc.), de la gestion des tâches et des alertes, ou encore de la mise en conformité (offre Mission RGPD). Avec Moovapps Factory, ils peuvent également paramétrer et personnaliser leurs propres apps métiers.



Le programme Your Platform aide ainsi l’expert-comptable à créer et vendre de véritables nouvelles missions.



Une expérience client simplifiée



Les applications RH de Your Platform s’interfacent naturellement avec les solutions métiers existantes et permettent à l’utilisateur d’accéder à l’ensemble des applications via un portail dédié. Cela permet ainsi aux experts-comptables d’éviter toute ressaisie et garantit fiabilité, productivité et sécurité. Cela assure également aux clients des cabinets un accès 24/7 aux données essentielles contenues dans les outils de production.



Laurent FIARD, Président-Directeur général du groupe Visiativ déclare :

« Your Platform est l’occasion pour les cabinets d’expertise comptable d’apporter une véritable valeur ajoutée à leurs clients et de développer de nouveaux services dans le cadre d’une relation gagnant-gagnant avec Visiativ. Your Platform leur permet également d’augmenter leur productivité et de dégager du temps pour des relations à plus forte valeur ajoutée avec leurs clients. »



À PROPOS DE VISIATIV

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent à l’international (Canada, Brésil, Etats-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 830 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris, et fait partie du Label Tech 40 qui regroupe les sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext. L’action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

visiativ.com