Vestas et Mangopay renforcent leur partenariat pour améliorer les flux de paiement de sa marketplace dédiées aux énergies renouvelables Vestas étend son partenariat avec Mangopay pour gérer l'infrastructure de paiement de Covento, sa marketplace B2B qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de pièces et services spécialisés dans les énergies renouvelables.

Vestas, leader mondial des solutions d'énergies durables, consolide son partenariat avec Mangopay, fournisseur d'infrastructure de paiement spécifique pour les plateformes, afin de gérer les flux de paiement de Covento, sa marketplace B2B dédiée aux pièces détachées du secteur des énergies renouvelables.

A la suite de leur collaboration débutée en 2021, ce partenariat renforcé verra Mangopay gérer l’intégralité des flux de paiement, en rationalisant le processus d'approvisionnement des produits et en offrant une expérience de paiement transparente, similaire à celle des sites de e-commerce B2C.

Le marché des énergies renouvelables connaît une croissance significative. Il est évalué à 1,1 trillion d’euros en 2022 et devrait croître de 16,9 %* entre 2023 et 2030. Covento, initialement lancée en France, au Danemark, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, est à la pointe de ce secteur des énergies renouvelables, offrant une gamme complète de 40 000 pièces détachées. Covento révolutionne le marché fragmenté des pièces de rechange en le transformant en une expérience digitale simplifiée et connectée. La marketplace fournit une solution de bout en bout pour les fournisseurs en rationalisant le processus d'approvisionnement traditionnellement chronophage et coûteux.

Les marketplaces comme Covento jouent un rôle essentiel dans l'achat de matériaux pour les énergies renouvelables. Le taux d'adoption des marketplaces B2B mondiales a été multiplié par 8,6 depuis 2015 et la valeur cumulée de ces entreprises atteint 214 milliards de dollars. Alors que les marketplaces offrent aux entreprises la possibilité d'innover dans leur expérience d'achat et de vente en attirant de nouveaux publics, les consommateurs recherchent un parcours d'achat transparent, à l’instar des sites de e-commerce traditionnels, intégrant tous les points de contact, de la gamme de produits au processus de paiement.

L’enjeu majeur de Covento réside dans le fait d'offrir une expérience complète qui permette de faciliter le rapprochement, les remboursements et la gestion des litiges. En s'appuyant sur la technologie du e-wallet, Covento peut acheminer les paiements, optimiser les paiements des vendeurs en fonction de règles commerciales spécifiques et des processus de rapprochement. En outre, la solution de pay-in de Mangopay garantit la sécurité des paiements effectués par les utilisateurs.



Casper Algren, Chief Commercial Officer, Covento, souligne : "Covento a pour mission de devenir la première place de marché B2B de l'industrie des énergies renouvelables en facilitant le e-commerce mondial pour les acheteurs et les vendeurs. L'expérience de paiement joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs et nous sommes ravis de collaborer avec Mangopay afin d’exploiter de nouvelles fonctionnalités de paiement pour l'écosystème de notre marketplace."



Romain Mazeries, CEO, Mangopay, commente : "Covento est un excellent exemple d’une plateforme qui se développe rapidement sur le marché en pleine croissance des énergies renouvelables. Les paiements sont au cœur des marketplaces B2B et jouent un rôle clé en facilitant la coordination et l'exécution de transactions complexes en quelques clics pour les acheteurs et les vendeurs. Nous sommes fiers de soutenir Covento dans son ambition de devenir un leader industriel sur le marché des énergies renouvelables et de développer un élément vital de son modèle économique".



L'extension du partenariat entre Vestas et Mangopay marque une étape importante dans l'évolution de Covento, renforçant ainsi son positionnement en tant que marketplace majeure pour les pièces et services de l’industrie des énergies renouvelables.



À propos de Mangopay

Mangopay est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son infrastructure modulaire de paiement. Créée en 2013, Mangopay accompagne plus de 2 500 plateformes et marketplaces. Conçue autour de sa solution d’e-wallet programmable, l'infrastructure end-to-end de Mangopay répond aux besoins des plateformes en matière de paiement, du pay-in au pay-out, et intègre les workflows en fonction de leur business model. En mars 2023, Mangopay a remporté le prix “Best Platform and Marketplace Provider attribué par le jury des Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE) pour ses solutions de pointe dédiées aux marketplaces et aux plateformes.

MangoPay



À propos de Vestas

Vestas est le partenaire mondial de l'industrie de l'énergie en matière de solutions énergétiques durables. Nous concevons, fabriquons, installons et entretenons des éoliennes terrestres et offshore dans le monde entier. Avec plus de 140 GW d'éoliennes dans 85 pays, nous avons installé plus d'énergie éolienne que n'importe qui d'autre. Grâce à nos capacités en matière de données intelligentes (smart data) et à notre parc d'éoliennes en service de plus de 120 GW, nous utilisons les données pour interpréter, prévoir et exploiter les ressources éoliennes et fournir les meilleures solutions d'énergie éolienne de leur catégorie. Avec nos clients, les plus de 29 000 employés de Vestas apportent au monde des solutions d'énergie durable pour un avenir radieux.

