Vantage Capital annonce la finalisation de la levée de son quatrième fonds mezzanine

Vantage Capital (www.VantageCapital.co.za), le plus grand gestionnaire de fonds de dette mezzanine sur le continent africain, a annoncé aujourd'hui la finalisation de la levée de son quatrième fonds mezzanine. Un total de 377 millions de dollars a été obtenu auprès d'investisseurs commerciaux basés en Europe et aux États-Unis, ainsi que d’un ensemble d’institutions financières de développement dont IFC, BII, SIFEM, DEG, Norfund, Swedfund, Finnfund et BEI.



Dans la continuité de ses fonds précédents, Vantage continuera à fournir aux entreprises africaines de taille moyenne une solution de financement flexible pour contribuer à leur croissance et soutenir la création d'emplois. La dette mezzanine est particulièrement adaptée aux secteurs robustes et en forte croissance, tels que les télécommunications, la santé, l'éducation, l'immobilier, les industries exportatrices, l’externalisation de services et quelques types d’infrastructures comme la production privée d'électricité. Le Fonds IV a réalisé deux investissements à ce jour : un auprès de Seaton Estates en Afrique du Sud pour le démarrage d’un projet résidentiel sur la côte du KwaZulu Natal, et un autre auprès d’une société égyptienne de capital-investissement de premier plan, Compass Capital, pour l'acquisition d'un portefeuille d'immeubles de bureaux de haut standing au Caire, dans le cadre de la constitution d'un portefeuille d'actifs immobiliers diversifiés et générateurs de revenus.



Warren van der Merwe, Managing Partner, a commenté : « Vantage est fier du soutien continu de ses investisseurs. Nous étions le premier fonds de dette mezzanine indépendant en Afrique du Sud lorsque nous avons levé le Fonds I en 2006. À l'époque, la dette mezzanine n'était pas très connue en Afrique du Sud, et encore moins sur le reste du continent. Depuis, nous avons porté notre produit mezzanine à travers l'Afrique en ciblant 14 marchés et en ayant investi dans 11 d'entre eux à ce jour. Le succès de notre levée de fonds, dans un environnement aussi difficile, confirme à la fois l’attractivité de la classe d'actifs qu’est la dette mezzanine en Afrique ainsi que notre rôle de pionnier dans ce secteur depuis 17 ans maintenant. Comme pour les fonds précédents, une part importante a été levée auprès d'investisseurs privés tels que des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des fonds de dotation, qui trouvent attractive notre combinaison de rendements contractuels et d’equity upside (rémunération additionnelle perçue sur la valeur ajoutée créée) par rapport aux fonds de capital-investissement. Nous avons également reçu le soutien précieux des institutions financières de développement, qui apprécient l'impact que peut avoir la dette mezzanine sur la croissance des entreprises africaines de taille moyenne. »



Depuis 2006, la division Mezzanine de Vantage Capital a réalisé à travers quatre séries de fonds 33 investissements dans 11 pays africains, ce qui en fait le gestionnaire de fonds mezzanine indépendant le plus important et le plus expérimenté sur le continent. Vantage a levé son premier fonds mezzanine en 2006. D’une taille de 150 millions de dollars, il a été investi dans 5 entreprises sud-africaines. En 2012, un deuxième fonds mezzanine de 240 millions de dollars a été levé et investi dans un portefeuille de 13 entreprises dans 4 pays d’Afrique. S’en est suivi un troisième fonds mezzanine de 287 millions de dollars levé en 2015 et qui a donné lieu à 13 investissements dans 8 pays du continent. La levée réussie de 377 millions de dollars par Vantage pour son quatrième fonds mezzanine atteste de la demande croissante de solutions de financement flexibles des entreprises africaines de taille moyenne, et témoigne de la reconnaissance par les investisseurs que Vantage est un leader sur ce segment.



« L'offre dette mezzanine de Vantage Capital joue un rôle important dans le soutien de la croissance des entreprises de taille moyenne, qui auraient autrement du mal à obtenir du financement par les canaux bancaires traditionnels », explique Luc Albinski, Executive Chairman. « Le financement non dilutif de Vantage permet aux actionnaires de garder le contrôle de leur entreprise, tout en ayant accès au capital nécessaire pour réaliser leur plein potentiel. Ceci joue en retour un rôle important dans la croissance, la création d'emplois et la prospérité économique. »



Au cours des 17 dernières années, Vantage a financé un certain nombre de réussites dans différents secteurs et pays du continent. Vumatel, un opérateur de réseau de fibre optique en Afrique du Sud, en est un exemple. Vantage a investi dans l'entreprise en 2016, à un moment où elle comptait une base de seulement 3 500 abonnés, mais était bien positionnée pour profiter de la très forte demande des ménages pour la fibre. Avec l'aide du financement de Vantage et en un peu plus de deux ans, l'entreprise a fait passer son réseau à plus de 90 000 abonnés et a connu une croissance exponentielle de son résultat d’exploitation. Un autre exemple est celui de Pétro Ivoire, l'un des principaux distributeurs de produits pétroliers et gaziers en Côte d'Ivoire, où Vantage a financé en 2018 la première opération de Leveraged Management Buy-out (rachat d’une entreprise par ses dirigeants financé par emprunt) dans la région UEMOA. La dette mezzanine de Vantage a permis à la famille fondatrice de reprendre une participation majoritaire dans le capital de la société en facilitant le rachat d’actions auprès de deux fonds de capital-investissement sortants. Au Maroc, le capital-développement fourni au groupe CIM Santé a quant à lui permis au groupe hospitalier de quintupler sa capacité litière au cours des deux dernières années, passant de 120 à 620 lits, avec l’objectif d’atteindre 1 500 lits d’ici trois ans. Fin 2020, Vantage a financé la rénovation des hôtels Pickalbatros en Egypte, à un moment où les banques étaient réticentes face au secteur hôtelier en raison de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19.



Le soutien de Vantage aux entreprises de son portefeuille va au-delà du financement. Le gestionnaire de fonds joue un rôle actif dans l'orientation stratégique, la mise en place de structures de gouvernance solides et l’amélioration de leur impact environnemental et social. Cet accompagnement contribue à faire de ces entreprises des leaders régionaux et à servir de modèles à leurs pairs africains. Alors que Vantage entame le déploiement de son quatrième fonds mezzanine, ceci est et restera une priorité et une fierté pour la firme.



