Univercells lève €3M en clôture de série A2

Gosselies, Belgique, le 15 décembre 2017 – Univercells SA, entreprise technologique dédiée au développement de solutions de bioproduction innovantes et abordables, annonce aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série A2 pour une somme de 3 millions d’euros ($3.56M), mené par des investisseurs privés. Les fonds soutiendront le déploiement commercial de sa plateforme virale ainsi que la finalisation de sa plateforme recombinante.



Outre les fondateurs de l’entreprise, rejoints en 2015 par Takeda Ventures Inc., Univercells accueille une douzaine d’investisseurs privés qui se sont reconnus dans la mission de rendre les médicaments biologiques disponibles et abordables pour tous.

Parmi eux, des entrepreneurs américains et européens issus de l’industrie du développement d’équipement et des vaccins, rejoints par des entrepreneurs belges. Tous bénéficient d’une solide expérience professionnelle et sont désireux de mobiliser leurs vastes réseaux afin de positionner les solutions innovantes d’Univercells sur le marché mondial. Ils ont été convaincus par le potentiel de la technologie novatrice développée par Univercells, sentiment renforcé par les récents progrès et par le plan de développement présenté.



Dans les mois à venir, les capitaux soutiendront le déploiement commercial de la micro-usine virale, avec un premier transfert de technologie prévu pour le dernier trimestre 2018 dans le cadre du programme soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates. De plus, les fonds permettront de finaliser le développement de la plateforme recombinante d’Univercells, ouvrant la voie à une production économique et rentable de produits biosimilaires. Les solutions virales et recombinantes développées par Univercells répondent à la même problématique : la nécessité d’un approvisionnement suffisant en produits biologiques de qualité à un prix abordable. En agissant sur la technologie, Univercells vise à surmonter les obstacles à la bioproduction afin d’apporter un changement majeur dans l’accès mondial aux soins de santé.



« Nous sommes très fiers de cette levée de fonds et extrêmement reconnaissants pour cet incroyable soutien », commente Hugues Bultot, co-fondateur et PDG d’Univercells. « Cette augmentation de capital est une véritable reconnaissance du travail accompli jusqu’à présent, de la technologie en cours de développement, ainsi que des objectifs fixés et de notre plan stratégique. Il est très encourageant de voir des experts chevronnés faire preuve d’une telle confiance envers Univercells et sa capacité à transformer l’industrie, et disposés à contribuer à notre mission. »



A propos d’Univercells

Univercells est une entreprise technologique élaborant de nouvelles plateformes de bioproduction visant à accroître la disponibilité et l'accessibilité des produits biologiques - protéines recombinantes et vaccins - pour tous. Univercells conçoit des procédés de production innovants pour réduire significativement la taille de l’équipement et de l'installation nécessaires, réduisant ainsi le besoin en capital et les coûts d’exploitation.

L’entreprise développe une technologie basée sur l’intensification et l’intégration des processus ; permettant une empreinte au sol réduite et des coûts unitaires moindres, tout en offrant des capacités flexibles pour la fabrication de petits comme de grands lots.

Le déploiement d'unités de production abordables permet une production biologique «dans le pays, pour le pays», créant de la valeur pour les fabricants et les systèmes de santé en garantissant rentabilité et approvisionnement à l’échelle locale, et améliorant l'accès des patients aux soins de santé.

Univercells a été fondée en 2013 par Hugues Bultot, PDG, et José Castillo, CTO, des entrepreneurs expérimentés disposant de près de 25 années d'expertise dans les secteurs des biotechnologies et des sciences de la vie. Basée à Gosselies (Belgique), Univercells bénéficie du soutien de la région wallonne et a reçu 3 millions d'euros de Takeda en 2015. Plus récemment, la société a reçu une subvention de 12 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates.

