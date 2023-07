Accueil Envoyer Imprimer Partager UniCredit et Trustpair annoncent un partenariat autour d’IBAN Check UniCredit et Trustpair, la plateforme leader de la prévention de la fraude aux virements, annoncent aujourd'hui un partenariat qui fait évoluer la couverture internationale de la plateforme en Italie en proposant IBAN Check, une solution UniCredit Open Banking développée en collaboration avec le consortium CBI (Consorzio Bancario Italiano).

IBAN Check, les clients de Trustpair pourront vérifier en temps réel l'association correcte entre l'IBAN et le code fiscal/TVA des bénéficiaires italiens.



Ce contrôle améliore la sécurité et l'efficacité des processus de contrôles des tiers et des campagnes de paiement en Italie, en garantissant la mise à jour et l'exactitude de la base de données fournisseurs, tout en réduisant les interventions manuelles, les risques de fraude et en optimisant les campagnes de paiement.



IBAN Check est l'un des premiers d'un écosystème de services à valeur ajoutée basés sur la technologie API dans lequel UniCredit s'est fortement engagé dans le cadre de sa stratégie de digitalisation du Groupe.



Raphael Barisaac, Global Head of Payments & Cash Management d'UniCredit, a commenté : « Nos clients apprécient déjà le soutien que nous leur apportons en matière de numérisation, et l'Open Banking est l'un des volets dans lesquels nous continuerons d'investir afin de proposer de nouvelles solutions innovantes à leur disposition. La mise en place de services à valeur ajoutée pour les clients utilisant la plateforme de Trustpair va exactement dans ce sens.”



Baptiste Collot, Président de Trustpair, a ajouté : « Trustpair aide les entreprises à gérer correctement les données des fournisseurs et à éviter les risques de fraude à grande échelle, ce qui est important étant donné qu'une seule entreprise peut avoir des milliers de fournisseurs locaux et internationaux. Nous sommes heureux de lancer aujourd'hui ce partenariat avec UniCredit, une banque pan-européenne de premier plan, dont les racines en Italie fourniront une couverture géographique stratégique à nombre de nos clients.



A propos d’Unicredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne avec une offre de services unique en Italie, en Allemagne, en Europe centrale et orientale. Notre objectif est de donner aux communautés les moyens de progresser, en offrant le meilleur de leur catégorie à toutes les parties prenantes, en libérant le potentiel de nos clients et de nos collaborateurs à travers l'Europe.

Nous servons plus de 15 millions de clients dans le monde. Ces derniers sont au cœur de ce que nous faisons sur tous nos marchés. UniCredit est organisé en quatre régions principales et deux lignes de produits, Corporate et Individual Solutions. Cela nous permet d'être proches de nos clients et d'utiliser la dimension de l'ensemble du Groupe pour développer et proposer les meilleurs produits sur l'ensemble de nos marchés.

La numérisation et notre engagement envers les principes ESG sont des catalyseurs clés pour notre service. Ils nous aident à offrir l'excellence à nos parties prenantes et à créer un avenir durable pour nos clients, nos communautés et nos collaborateurs.

UNICREDIT



A propos de Trustpair

Trustpair est la plateforme leader mondiale de la prévention contre la fraude au virement pour les grandes entreprises. Créé en 2017, Trustpair permet aux Directions Financières de sécuriser rapidement et efficacement l'entièreté de leur chaîne de paiement. La plateforme permet une gestion systématique et intuitive du risque de fraude, en cohérence avec les outils et processus existants.

TRUSTPAIR

