Une étape majeure pour l'adoption des crypto-monnaies en France : Crypto.com obtient l'autorisation de commencer ses opérations Les crypto-monnaies sont aujourd'hui une option d'investissement à ne pas négliger. Ce que d'ailleurs plusieurs personnes ont compris et investissent dedans. Cependant, pour que les crypto-monnaies soient un jour utilisé constamment comme monnaie courante d'échange comme l'euro, Il faut qu'elle soit adoptée par la majorité de la population Française.

En effet, l'arrivée de la célèbre bourse Crypto.com en France devrait agir comme un catalyseur majeur dans l'adoption des crypto-monnaies après une année 2022 agitée pour le paysage des crypto-monnaies. Cet article examine les implications de la crypto.com en France dans l'adoption des crypto-monnaies. Mais avant, une présentation générale de l'adoption de la cryptomonnaie en France s'impose car, tout commence par là.









L'adoption générale de la crypto-monnaie par les français



Les crypto-monnaies sont aujourd'hui des monnaies numériques très populaires dans le monde. En effet, elles permettent d'investir à distance. Selon une étude, sur



Cependant, les crypto-monnaies en plus d'être accessibles 24h/24h tous les jours de la semaine, ces actifs sont réputés pour prendre de la valeur. En effet, misez dans les monnaies numériques vous permet de multiplier vos gains puisque la valeur des cryptos augmente au fur et à mesure que la notoriété de celles-ci augmente. Elle peut toutefois baisser.



C'est dans cette optique, que Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez



Le troisième halving du BTC a rencontré un cours de 8700 $ et nous n'avons pas vu un nouveau sommet historique avant fin 2021. La prochaine quatrième division par deux aura lieu en 2024 et ce n'est qu'à la fin de 2025 que nous pouvons espérer voir le BTC augmenter. Et puisque la valeur de COIN et HOOD a une corrélation directe avec la croissance du prix du BTC aujourd'hui, ce n'est que d'ici 2025 que nous pourrons voir une augmentation de la valeur des entreprises."



De plus, les crypto-monnaies sont très bien sécurisées grâce à la



Par ailleurs, l'adoption générale des crypto-monnaies par les Français promet de s'accroître parce que bon nombre de français prennent connaissance de l'opportunité que leur offrent les crypto-monnaies. Selon les statistiques, 30% des citoyens français projettent d'investir dans les crypto-monnaies et plus spécifiquement, il s'agit du bitcoin, de l'éther et du bitcoin cash. 20% des français sont disposés à aller vers les établissements crypto-frienfly au détriment des banques traditionnelles.



Ainsi, on espère dans les mois à venir une conversion des citoyens qui sont encore réticents à investir dans les crypto-monnaies.

Crypto.com, une importante étape dans l'adoption des crypto-monnaies



Dans le but de rendre plus accessible les crypto-monnaies, plusieurs plateformes comme la crypto.com ont été conçues. En effet, la plateforme crypto.com est l'une des plateformes les plus prisées par les citoyens français (majoritairement âgé de moins de 35 ans). Elle est déjà



En effet, crypto.com vous donne la possibilité d'effectuer toutes vos opérations d'achat, de vente et d'échange de cryptos. Elle vous permet également de surveiller votre argent et vos données et ce, à l'aide de votre smartphone ou votre ordinateur. Il vous suffit juste, de télécharger l'application sur Google play Store ou sur l'App store. Son utilisation est assez simple. De plus, cette plateforme est fiable et sécurisée (elle protège votre argent et vos données). Tous ces éléments énumérés vont contribuer à inciter plus de personnes à adopter les crypto-monnaies.



Elle présente plusieurs forces à savoir : en premier lieu, cette plateforme met à votre disposition au moins 150 crypto-monnaies et en second lieu, elle vous offre une carte visa avec des cashback allant jusqu'à 8%. De plus, elle a sa propre monnaie numérique qui est la Crypto.com Coin. C'est une étape majeure dans l'adoption de la crypto-monnaie en France. En outre, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies (que ce soit pour votre première fois ou non), vous deviez faire recours à la crypto.com parce-qu'elle est une application très sollicitée, et incontournable.



Ne voyez-vous pas que l'autorisation donnée à la plateforme Crypto.com (Cro) de s'installer en France et d'effectuer des opérations est une étape majeure dans l'adoption de la crypto-monnaie en France ? Bien évidemment que Oui !

