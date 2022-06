Un nouveau tour de table permet à Vade de lever 28M€ Les fonds investis par Tikehau Ace Capital, l’État via French Tech Souveraineté et Auriga Partners permettront à l’entreprise de poursuivre son développement.

Vade, un pionnier international de la détection et de la réponse aux menaces qui veille déjà sur un milliard de messageries dans le monde, annonce avoir levé 28 millions d’euros auprès de Tikehau Ace Capital, l’État, au travers de French Tech Souveraineté qui s’inscrit dans le cadre de France 2030, piloté par le Secrétariat général pour l’investissement et opéré par Bpifrance, et Auriga Partners. L’entreprise compte procéder à un nouveau tour de table, plus conséquent, dans les mois à venir.



« Nous avons investi dans Vade parce que nous avons la conviction que les fournisseurs de services managés (MSP) et les fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) doivent bénéficier d’une technologie à même de neutraliser facilement et efficacement les menaces les plus récentes », explique Francois Lavaste, Executive Director chez Tikehau Ace Capital. « Nous saluons le rythme soutenu avec lequel Vade poursuit sa croissance et faisons totalement confiance à Georges Lotigier et son équipe. Nous sommes persuadés de leur capacité à répondre aux attentes de leurs clients et même de les surpasser. »



Ce nouveau tour de table va contribuer à accélérer l’expansion internationale de Vade et à optimiser son offre. Ses produits de cybersécurité pour les fournisseurs d’accès Internet, les MSP et les PME sont déjà des références dans leur secteur. L’entreprise veut aussi mettre l’accent sur le développement de solutions simples, rapides à installer et très efficaces pour les MSSP.



« L’intérêt pour nos produits, en particulier chez les MSP, est incroyable. Ces nouveaux investissements vont nous permettre de nous associer à davantage de partenaires de distribution en Amérique du Nord et en Europe, deux marchés clés », explique Maya Gershon, Chief Revenue Officer chez Vade.



Entre le développement du télétravail dû à la COVID et la guerre en Ukraine, les communications professionnelles doivent plus que jamais bénéficier d’une sécurité accrue face aux menaces internes et externes. Un rapport publié par Market Research Future (MRFR) prévoit d’ailleurs que le marché de la sécurité de l’email représentera 6,8 milliards de dollars d’ici 2025.



Vade est aujourd’hui une référence mondiale parmi les solutions SaaS de cybersécurité. G2 l’a ainsi qualifiée de leader de la sécurité de l’email et de l’email dans le cloud. Son produit phare de sécurité de l’email, Vade for M365, pensé spécialement pour les MSP, a enregistré une croissance de plus de 100 %. L’entreprise compte désormais presque 200 employés et prévoit d’en recruter 80 de plus d’ici la fin de l’année.



« Vade bénéficie d’une croissance exceptionnelle. Le télétravail est désormais partout, même si la pandémie est derrière nous, et la cybersécurité fait donc partie des priorités de la plupart des professionnels », explique Georges Lotigier, le PDG de Vade. « Nous avons bâti une entreprise très rentable sur un marché compétitif, principalement grâce à notre culture de l’innovation permanente et notre capacité à anticiper l’inattendu. Ce nouveau tour de table nous permettra de réaliser nos projets ambitieux de croissance sur des marchés comme l’Amérique du Nord et l’Asie. »



« La lutte contre les cybermenaces est un enjeu stratégique fort que Vade a su maîtriser. Cette opération doit aujourd’hui permettre d’accélérer la protection des entreprises et des citoyens, de plus en plus ciblés dans le contexte actuel. C’est à ce titre que Bpifrance soutient cette opération », ajoute Emmanuel Audouard de Bpifrance.



« Nous avons été séduits par l’extrême qualité de l’équipe qui a su mettre en oeuvre au cours des dernières années une stratégie lui permettant aujourd’hui de déployer un modèle économique très performant alliant croissance forte et rentabilité. Nous sommes convaincus que Vade dispose de tous les fondamentaux pour devenir un acteur d’envergure mondiale », commente Jacques CHATAIN – CEO chez Auriga Partners.



À propos de Vade

Vade aide les MSP, les FAI et les OEM à protéger leurs utilisateurs contre les cybermenaces sophistiquées telles que le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares. La solution de protection de l’email proactive de notre entreprise utilise l’intelligence artificielle et les données d’un milliard de messageries afin de bloquer les attaques ciblées et novatrices dès le premier email. Qui plus est, la détection des menaces en temps réel permet aux Security Operations Centers (SOC) d’identifier instantanément les nouvelles menaces et de coordonner les interventions pertinentes. La technologie de Vade peut s’utiliser en tant que solution native basée sur des API pour Microsoft 365, ou encore comme des API extensibles et peu volumineuses pour les SOC.

www.VadeSecure.com



A propos d’Auriga Partners

Pionnier du capital-risque en France et spécialiste de l’investissement early stage en IT et Sciences de la Vie, Auriga Partners a réalisé près de 120 investissements depuis 1998 et gère aujourd’hui plus de 400M€.

La société de gestion s’est engagée plus récemment dans une stratégie d’investisseur multi-spécialiste ayant vocation à fédérer des expertises resserrées sur des thématiques à forte valeur ajoutée comme la cyber avec Cyber Impact Ventures ou la Santé à travers Biotech Promise.



A propos de French Tech Souveraineté

Lancée en juin 2020 par le Gouvernement, French Tech Souveraineté est une enveloppe d’investissement géré par Bpifrance, à vocation à la fois offensive et défensive, disposant dès à présent d’une première poche de 150 M€ afin de soutenir des entreprises technologiques françaises développant des technologies d’avenir à caractère souverain, qui peuvent être la proie de grands acteurs étrangers ou être dépassées par des concurrents parvenant à mieux se financer.



A propos de France 2030

Le plan d’investissement France 2030

- Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

- Est inédit par son ampleur : 54 milliards d’euros seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50% de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

- Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

- Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d’investissement (Bpifrance) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).



A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.Bpifrance.fr



À propos de Tikehau Ace Capital

Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Tikehau Ace Capital investit avec une approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). Tikehau Ace Capital a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Tikehau Ace Capital accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.

Tikehau Ace est présent à Paris, Toulouse, Madrid, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.

www.tikehau-ace.capital



