Un Senior et un Manager en TS

- Due diligence financière à l’achat ou à la vente- Diagnostic préliminaire de cibles- Optimisation des processus de cession, assistance à la cession (VDD, Vendor Assistance)- Assistance Post-Deal : définitions contractuelles et mécanismes d'ajustement de prix- Modélisation des effets comptables de la transaction pour l'acquéreur* Diplôme grande école ou université de premier plan en finance* 2/3 ans et 3/5 ans d’expérience en TS, profils Audit acceptés* Aisance à l’oral et à l’écrit en français et en anglaisVOTRE CONTACT :Arthur du Mesnil, arthur@calmonpartners.com A propos de Calmon Partners Executive Search :Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international. Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être. Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group.

