UNE ALLIANCE CIIB / OCBI INVESTMENT Les 2 acteurs français de la finance circulaire et de l'investissement alternatif s'allient au bénéfice des territoires.La nouvelle alliance devrait lancer une quinzaine de mini bourses digitales en France accessibles aux PME d'ici à la fin de l'année

Acteur historique dès 1982 de la bourse de Paris et des places régionales, introducteur de règles de respect des actionnaires minoritaires notamment avec la notion du contrat de liquidité appliqué aujourd’hui par l’ensemble des entreprises en bourse, CiiB a introduit plus de 50 PME et ETI sur le marché des valeurs boursières et le hors-cote, antichambre du « second marché » dénommé aujourd'hui Euronext.



De cette expérience sur la durée, Didier Salwa, fils du fondateur Jean Salwa et aujourd’hui PDG de CiiB à Paris, a conçu un outil unique rendant liquides les actions des entreprises françaises non-cotées au travers de mini-bourses digitales et de proximité territoriale. Cet outil dénommé « carnet d’annonces » est aussi un tremplin pour une cotation à terme de ces mêmes entreprises sur Euronext Access ou Euronext Growth.



« Inspiré des règlementations d’Euronext et de l’AMF, le carnet d’annonces est une solution web opérationnelle d’animation d’un actionnariat, équivalent du carnet d'ordres de bourse mais de gré à gré et en accès interne et intégré dans chaque entreprise » explique Didier Salwa, et de poursuivre « ce modèle unique a pour objectif d’orienter l’épargne de proximité au capital d’entreprises locales à fort potentiel de croissance ».



Les particuliers séquestrent 200 milliards d’€ dans les livrets A, les assurances vie et les fonds alors qu’avec l’inflation, la rentabilité est négative. Pour attirer les épargnants, les entreprises doivent assurer sécurité et liquidité mais aussi rentabilité des actions. Agrée Listing Sponsor et labellisé Finance Innovation, CiiB apporte avec sa solution, cette confiance pour les épargnants, permet ainsi à des sociétés non cotées de collecter des capitaux par l’échange de titres de gré à gré entre actionnaires, entrepreneurs, collaborateurs, particuliers... et leur offre la possibilité de lever des liquidités en moyenne de 300K€ à 2.000K€ par campagne.



Eligibles au PEA-PME comme au PEA

« Cet outil digital issu de notre ingénierie experte d'introduction en bourse et marchés libres et notre grande connaissance de l’actionnariat individuel répond à l'enjeu de finance circulaire indispensable pour l’investissement pérenne dans les entreprises de nos territoires » rajoute Didier Salwa, « d’autant plus que les actions négociées de gré à gré ou bien souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital sont éligibles au PEA-PME comme au PEA ».



Pour les dirigeants de CiiB, l’ambition du modèle « Carnet d’Annonces » est d’essaimer des plateformes digitales de référence pour les entreprises en croissance de France et d’Outre-Mer.

Encouragées par les acteurs économiques et politiques de ces territoires, ces mini-bourses et places financières locales participeront au retour des actionnaires individuels vers les PME-PMI, contributeurs de choix à l’épargne de proximité, à l’économie réelle et circulaire de leur territoire. Fondé il y a 15 ans à Saint-Etienne par le serial-praticien de l’entreprise Hubert Patural, tel qu’il se définit lui-même, le consortium d’entrepreneurs-investisseurs à enjeux OCBI Investment, adjoins la valeur ajoutée d’une expertise métier reconnue en valorisation stratégique des entreprises à un modèle alternatif et exclusif d’ingénierie capitalistique et financière. Rupture dans les modèles d’investissements



« Plus de 50 entreprises crées de mes propres mains en 40 ans à travers le monde m’ont permis de conceptualiser et éprouver une rupture dans les modèles de financements et d’investissements jusque-là proposés » exprime Hubert Patural, et de compléter, « à chacune de mes décisions, je privilégie la relation gagnant-gagnant avec les acteurs et partenaires car cette relation sécurise les intérêts communs de gouvernance et d’investissement, ce qui sera bon pour l’entreprise, a contrario des offres actuelles de financements des entreprises qui sont exclusivement fondés sur du donnant-donnant et des rapports de force».



Fondateur de OCBI Investment

L’approche de rupture OCBI repose sur la vision stratégique de l’entreprise à long terme, jusqu’à 7 à 10 ans, la maitrise des perspectives de développement économique, la recherche des leviers et paliers de croissance à franchir, le contrôle des modèles économiques sur des segments qualitatifs et quantitatifs de clientèles, distincts et accessibles par étape… « Je revendique ne rien avoir inventé, j’adapte seulement mon bon sens d’origine paysanne à l’entreprenariat. De la rigueur et de la méthode pour qu’un investissement réponde à un besoin identifié pour un segment déterminé et génère du revenu à une date convenue. Est-ce qu’un paysan sème son blé au printemps pour le récolter en hiver ? » formule Hubert Patural. Finance circulaire et investissement alternatif



CiiB et le consortium OCBI Investment annoncent donc leur alliance pour accorder finance circulaire et investissement alternatif au bénéfice des entreprises des territoires. De toute évidence, le pacte de ces 2 acteurs pro-actifs de l’investissement dans les entreprises répond à cette demande croissante des épargnants et l’attractivité de l’ISR (Investissement Socialement Responsable).



« Avec Jean et Didier Salwa, nous échangeons depuis 10 ans sur l’opportunité et la nécessité de nouveaux modèles d’investissements alternatifs à créer ou redéployer. Nous partageons la même éthique des affaires. Il est évident que nous trouvions la solution ensemble » précise le fondateur de OCBI.



S’appuyant sur la couverture optimale de OCBI en France et son réseau ambassadeur d’une trentaine d’entrepreneurs-investisseurs, les 2 acteurs conviennent d’un partenariat étroit avec des objectifs communs visant à développer ce concept de mini-bourses locales et d’orientation de l’épargne de proximité dans les PME de croissance, à stimuler l’épargne individuelle régionale, à préparer la pérennité des entreprises ouvrant leur capital, à soutenir la transmission et les rachats d’entreprises payées en actions négociables, à faciliter le développement de l’actionnariat des salariés par l’émission de stock-options, de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, à préparer de future introduction en bourse sur Euronext... De son côté, CiiB gère, en relation étroite avec les entreprises, les mini-bourses locales pour émettre des actions et/ou des obligations ordinaires ou convertibles, tient les registres d’actionnaires nominatifs, mutualise la communication financière, assure la protection et sécurise les perspectives de plus-values des épargnants dans le respect de l’environnement règlementaire et du code de commerce.



« Avec mes associés du consortium OCBI, nous avons déjà reçu des écoutes attentives d’acteurs économiques et politiques et de réelles opportunités d’implantations de ces mini-bourses locales se précisent sur les bassins de Cannes, Nantes, Bourg-en-Bresse, Le Havre, Aubenas-Valence, Bourgoin-Jallieu, Strasbourg... » énonce Hubert Patural, et Didier Salwa de conclure « notre objectif commun avec OCBI est une quinzaine de mini-bourses digitales opérationnelles avant fin 2023 ».









