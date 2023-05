Accueil Envoyer Imprimer Partager Tudigo et Tomcat Factory lancent - Apollo - un programme commun d'accompagnement de start-ups La plateforme spécialisée dans l’investissement participatif, Tudigo et l’accélérateur de startups, Tomcat Factory, s’associent pour lancer la 1ère promotion d’Apollo. Ce programme de 3 mois, totalement inédit en France, permettra aux 20 startups sélectionnées d’accélérer grâce à un accompagnement intensif et de bénéficier de 200 000 euros de fonds.

Cette 1ère promotion bénéficie du parrainage d’Olivier Pailhes, fondateur de la licorne française de téléphonie Aircall.



Le lancement d’une offre inédite sur le marché français, inspiré du modèle d’acteurs américains reconnus, qui allie financement et programme d’accélération



Sur le marché de l’investissement non coté, Tudigo et Tomcat Factory prennent les devants en créant aujourd’hui un modèle hybride, inexistant en France jusqu’à présent, de financement et d’accélération des futures pépites de demain.



A la manière d’un Y Combinator ou d’un TechStars aux Etats-Unis, Apollo permettra aux 20 startups sélectionnées de bénéficier d’un programme de mentorat intensif de 3 mois par des experts reconnus allant de la tech aux sales en passant par les RH et le légal, couplés à un chèque de 200 000 €. Les startups éligibles doivent être sur des marchés BtoB ou BtoBtoC et présenter un stade de maturité early stage.



Nouvelle proposition de valeur sur le marché français, le lancement d’Apollo propulse Tudigo et Tomcat comme acteurs structurants du financement non coté. Le programme vise à lancer 4 promotions par an, soit 80 startups, pour un équivalent de financement de 12 millions d’euros.



« Côté investisseurs, il n’existait jusqu’à présent aucune solution simplifiée de diversification de leur risque d’investissement et aucune qui ne permette de connaître à l’avance les sociétés vers lesquelles sont dirigés les fonds. Les deals les plus confidentiels restaient également réservés aux fonds traditionnels. Côté porteurs de projets, allier le financement à un programme d’accélération reconnu tel que Tomcat Factory est une réelle chance. Dans ce sens, il était évident pour Tudigo et Tomcat Factory qu’il y avait une véritable opportunité sur le marché pour un programme tel qu’Apollo. C’est une première dans l’écosystème, » se réjouit Alexandre Laing, co-fondateur de Tudigo.



Apollo est porté par des acteurs complémentaires et leaders de leur activité.



Tomcat Factory a déjà accompagné 40 projets dans le cadre de son programme d’accélération lancé mi 2020 (HEEX, Hello Syndic, Asap.Work,…). A l’issue de l’accompagnement, 80% des startups voient leur niveau de revenus doubler à minima et 15 ont déjà réalisé des levées de fonds significatives allant du Seed (0,7M€) à la Série B (15M€) avec des acteurs majeurs du VC.



Lancé par quatre entrepreneurs et investisseurs expérimentés, Tomcat Factory est l’acteur de référence de son marché. Après avoir fondé et emmené au succès ProwebCE, aidé de l’ex-CMO d’Edenred puis de Doctolib, ils souhaitent aujourd’hui transmettre leurs expériences à des entrepreneurs ambitieux.



En plus d’un apport financier, Apollo permettra à chaque promotion de bénéficier de l’expertise d’entrepreneurs et de partenaires reconnus tels que Stripe, Aircall, Kompass ou encore Hubspot. Le coaching fera également intervenir une cinquantaine de C-levels de grands groupes tels qu’Edenred, Vestiaire Collective, Payfit ou encore Veepee.



« Nous avons démontré au cours des deux dernières années la force du modèle Tomcat et sommes fiers de créer avec Tudigo le programme Apollo. 20 startups sélectionnées chaque trimestre vont ainsi bénéficier de 200K€ de financement et de 3 mois de coaching intensif sur les sujets Marketing&Stratégie, Produit, Sales B2B et RH. Nous sommes excités à l’idée de lancer ce modèle inédit en France » affirme Jeremy Pouyer, co-fondateur de la Tomcat Factory.



Depuis 2018, Tudigo a mobilisé 100 millions d’euros pour financer près de 200 projets grâce à sa communauté de plus de 50 000 investisseurs. Le temps moyen d’une levée sur la plateforme est de 36 jours versus 6 à 9 mois via des solutions traditionnelles pour un montant moyen collecté par projet de 760 000€.



« Donner la possibilité aux investisseurs aguerris de flécher leur investissement sur non pas une mais vingt startups leur permet de diminuer le risque existant de leur investissement. C’est également plus simple puisqu’il ne leur faut effectuer leur acte d’investissement qu’une seule fois et non pas vingt. Enfin, et c’est une nouveauté, ils sauront exactement quelles sociétés seront financées puisqu’elles seront dévoilées à l’ouverture des investissements. Le recrutement de la première promotion est en cours et elle sera dévoilée le mois prochain » se félicite Alexandre Laing, co-fondateur et Directeur Général de Tudigo.

A propos de Tudigo

Tudigo est la plateforme leader de l’investissement non coté. Sa mission est de rendre l'investissement accessible à tous. Depuis 2018, Tudigo a clôturé près de 150 levées de fonds auprès de sa communauté de plus de 40 000 investisseurs actifs, soit 100 millions d’euros à destination de l’économie réelle. Elle accompagne des entreprises à impact de tous secteurs d'activité tels que la technologie, la santé, les énergies renouvelables, le commerce, et la culture. Guidée par ses cofondateurs Alice Lauriot, Alexandre Laing et Stéphane Vromman, l’équipe compte aujourd’hui 50 collaborateurs situés au cœur de Bordeaux.



Il est rappelé que seuls les investisseurs régulièrement inscrits sur la plateforme www.tudigo.co et ayant la qualité d’investisseurs avertis au sens du réglement (UE) 2020/1503 à l’issue de la réalisation du test de connaissance et de capacité à supporter les pertes auront accès aux projets promus.

Les investisseurs avertis devront prendre connaissance de la documentation afférente au projet, des risques afférents au projet, des recommandations de Tudigo concernant l’investissement qui leur est adapté et se forger leur propre opinion avant de réaliser tout investissement.

Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi et d’illiquidité.



A propos de Tomcat Factory

Tomcat Factory est un accélérateur qui forme ses membres à la méthode qui a réussi à ses fondateurs dans les domaines de la performance commerciale, de l’excellence produit, de la gestion de l’hyper-croissance et de l’atteinte rapide de la rentabilité. Tomcat a été lancé en 2020 par Jeremy Pouyer, Elie du Près de Saint Maur, Pierre Marronnier et Patrice X. Thiry, fondateur de ProwebCE, revendu à Edenred en 2017.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Opinion | Antoine Fraysse-Soulier, eToro. "Le climat reste anxiogène" Edmond de Rothschild Corporate Finance poursuit la régionalisation de son activité et promeut un nouvel associé. Swiss Life Asset Managers lance un deuxième fonds d’infrastructures « value-add »