Tudigo déploie son offre de dette Venture ! Une 1ère levée d’envergure avec Brique House

Cette nouvelle activité permet à la fintech de proposer aux entreprises (TPE, PME et startups) françaises une nouvelle source de financement pour les soutenir dans leurs développements sans se diluer. Ce service offre également à la communauté d’investisseurs de Tudigo une nouvelle possibilité de diversifier leur patrimoine et dynamiser leur épargne en prêtant à des entreprises françaises utiles et responsables.



Symbole de cette nouvelle activité, Tudigo vient d'ouvrir les souscriptions pour investir chez Brique House. La brasserie française en hypercroissance qui compte à son board les fondateurs du groupe Big Mamma, lève sur Tudigo 2.25 M€ sous forme d'Obligations Convertibles pour financer son rythme soutenu d'ouverture de Taprooms (4 de + cette année). Alors que cette opportunité a ouvert il y a 3 jours seulement, l’engouement des investisseurs pour le projet est indéniable puisque plus d’un million d’euros sont d’ores et déjà sécurisés pour Brique House.



Depuis sa création en 2012, Tudigo (Ex Bulb in Town) est parvenu à s’imposer en tant que leader français du crowdequity auprès des TPE et PME. En 10 ans, la startup a financé plus d’une centaine d’entreprises pour un montant total de près de 100M€.



Forte de ce succès, et de premiers tests positifs sur l’offre, elle élargit aujourd’hui officiellement la typologie de financement proposés aux entreprises via sa plateforme en s’ouvrant aux prêts d’entreprise. Si Tudigo continue de s’adresser aux entreprises responsables, la fintech ouvre cette fois son service aux entrepreneurs souhaitant accéder rapidement à des financements non dilutifs.



Cette nouvelle offre s’adresse aux entreprises réalisant déjà plus d’1M€ de chiffre d’affaires et dont le modèle économique est solide. Ces entreprises pourront accéder rapidement à des financements obligataires allant de 300K€ à 3M€ sur une durée de 12 à 36 mois pour financer leur croissance.

Alexandre Laing, cofondateur et CEO de Tudigo déclare : « Nous avons développé une plateforme et des process de financement ultra simples et rapides pour répondre aux besoins de financement en equity des entrepreneurs. L’élargissement de notre offre de financement aux prêts non dilutifs nous permet aujourd’hui de mettre ce savoir-faire à disposition de nouvelles entreprises et de contribuer ainsi aux projets de croissance de tous types d’entreprises »



Pour la communauté d’investisseurs de Tudigo, l’ouverture à l’investissement obligataire/la dette venture de la plateforme ouvre de nouvelles opportunités de placement.



Totalement complémentaire à l’investissement en actions, le financement participatif par obligations (simples ou convertibles) assure des rendements fixés à l’avance et sur une durée plus courte. Il permet aux investisseurs de diversifier leur patrimoine vers un actif moins risqué puisqu’il s’adresse principalement à des entreprises généralement plus matures - on notera toutefois que les résultats passés de ces entreprises ne préjugent pas de leurs performances futures, et que l’investissement en obligations, comme tout investissement, comporte des risques de perte en capital.



Un premier financement obligataire d’envergure avec Brique House



La première entreprise à faire appel à l’offre de prêt participatif lancée par Tudigo pour une levée de plus d’1M€ est Brique House, la nouvelle pépite française de la bière.



Lancée par une équipe de passionnés, Brique House initie en France un concept qui souffle un vent de fraîcheur sur le marché de la bière. L’entreprise associe une brasserie qui crée chaque mois de nouvelles bières inédites à des Taprooms (lieu où une brasserie vend ses propres bières) hyper originales pour créer une communauté de clients de plus en plus grande. L’entreprise compte à son board les cofondateurs du Groupe Big Mamma (1500 salariés)/Sunday (100 M€ levés en 2 ans) ou encore Vincent Dupied, cofondateur et CEO de DejBox (revendu à Carrefour en 2020, 500 000 repas livrés par mois).



Deux ans après sa création, Brique House dispose d’une capacité de production de 150 000 hectolitres par an et a d’ores et déjà ouvert 3 Taprooms en France.



Un an après avoir levé des fonds auprès d’investisseurs prestigieux, Brique House vient de lancer une opération d’investissement participatif via Tudigo pour emprunter 2,25 M€ sur 36 mois. Cette opération permet à la société de soutenir son rythme d’ouverture de Taprooms (4 taprooms ouvertes en 2022) avant sa Série B.



3 jours après le lancement de cette première opération de crowfunding obligataire d’envergure, Tudigo enregistre un fort intérêt pour ce nouveau type de financement et pour Brique House puisque plus d’1,3 M€ ont déjà été souscrits par sa communauté d’investisseurs.



A propos de Tudigo :

Tudigo (ex Bulb In Town) est le leader du financement participatif des TPE & PME françaises. Lancée en 2012, la plateforme a permis de soutenir près de 1 800 projets d’entrepreneurs dans des secteurs très variés et sur l’ensemble du territoire. Tudigo rassemble aujourd’hui 180 000 financeurs qui ont mobilisé plus de 95 millions d’euros à destination de l’économie locale, innovante et durable.

Emmenée par ses cofondateurs Alexandre Laing et Stéphane Vromman, l’équipe de Tudigo compte aujourd’hui 40 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour proposer aux entrepreneurs et aux investisseurs un outil intuitif et simple.

L’entreprise dispose de bureaux à Bordeaux et Paris.