Trustly finalise l'acquisition de SlimPay Trustly, pionnier des solutions d'Open Banking, annonce la finalisation de son acquisition de SlimPay, un leader du secteur des paiements récurrents en Europe. Suite à l'annonce initiale du 29 août 2023, et après avoir reçu les approbations réglementaires de l'autorité française de régulation bancaire (ACPR), cette acquisition stratégique annonce une transformation majeure pour les paiements récurrents en Europe.

En unissant ses forces avec SlimPay, Trustly renforce son engagement à fournir un service de paiements récurrents paneuropéen, s’appuyant sur l’Open Banking. Le réseau de clients du groupe basé à Stockholm comprend notamment des marques internationales telles qu'eBay, Booking.com et Air France-KLM. Au Royaume-Uni en particulier, l'entreprise a connu une forte croissance dans des secteurs majeurs comme ceux de la gestion de patrimoine et de la collecte fiscale à travers Hargreaves Lansdown et HMRC.



SlimPay, entreprise basée à Paris, apporte un solide portefeuille de clients avec des marques renommées dans les secteurs des services publics, de l'assurance, des transports, des médias et du fitness. La combinaison entre le parcours client optimisé et sans friction de Trustly et l'expertise de SlimPay en matière de prélèvement SEPA établit une nouvelle norme dans l'industrie pour les marchands et les consommateurs en Europe et au Royaume-Uni.



Johan Tjärnberg, CEO du groupe Trustly, déclare: « Les capacités produit uniques de SlimPay, combinées avec la technologie innovante de Trustly, sont une révolution majeure pour les paiements récurrents en Europe. La couverture géographique étendue de Trustly, alliée à l'expertise de SlimPay, crée une offre paneuropéenne complète qui attire déjà des acteurs globaux de premier plan. »



L'acquisition fait suite à l'introduction réussie de Trustly Azura, un moteur de paiement révolutionnaire qui améliore l'expérience utilisateur grâce à la personnalisation et l'optimisation des données. L'ajout de la base clients de SlimPay devrait encore augmenter l'effet réseau d'Azura, offrant un parcours de paiement plus facile et plus efficace pour un plus grand nombre de clients.



Avec cette fusion, les consommateurs bénéficieront de paiements plus rapides et plus pratiques, grâce à un parcours de paiement qui ne nécessite plus de saisie manuelle des données bancaires. Ce processus simplifié améliore non seulement l'expérience du consommateur, mais augmente également de manière significative les taux de conversion pour les marchands.



Jérôme Traisnel, CEO de SlimPay, commente: « La fusion avec Trustly est une étape importante pour l'innovation des paiements récurrents. Nos capacités combinées vont améliorer considérablement les services de facturation et de paiement d'abonnement, offrant aux marchands une efficacité sans précédent. Cette collaboration va nous permettre de servir encore plus d’acteurs globaux et d’apporter des innovations de premier plan à l'industrie. »



Avec l'approbation réglementaire désormais obtenue, l'intégration de SlimPay dans le groupe Trustly marque un chapitre important dans la transformation des paiements récurrents en Europe. Trustly consolide sa position sur le marché avec comme ambition d’être le pionnier des solutions innovantes et de remodeler le paysage des paiements pour les marchands et les consommateurs.

A propos de Trustly

Trustly est un moyen de paiement de référence du Compte-à-compte. Nous mettons en relation les plus grandes marques mondiales avec des millions de consommateurs qui transfèrent, paient et se font rembourser instantanément, et de la manière la plus sécurisée et pratique possible. Nous sommes les pionniers de l’Open Banking, en prenant les devants pour créer une plateforme d’envergure mondiale où nous innovons au-delà du secteur. Nous gérons l’ensemble du parcours de paiement à une échelle inégalée, transformant la performance et l’expérience des paiements pour plus de 8 300 commerçants sur plus de 30 marchés, les connectant à plus de 650 millions de clients par l’intermédiaire de 12 000 banques.

Nous sommes un établissement de paiement agréé en vertu de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2). Nous exerçons nos activités sous le contrôle de l’Autorité suédoise de surveillance financière en Europe et par le biais du régime des autorisations temporaires (TPR) de l’Autorité des services financiers au Royaume-Uni. Aux États-Unis, nous sommes réglementés par les différents États en fonction des besoins de nos marchés cibles.

TRUSTLY



À propos de SlimPay

SlimPay est une fintech européenne, spécialiste des paiements de Compte-à-Compte (Account-2-Account, A2A), au service des grands commerçants ayant des besoins en matière de paiements récurrents. Nous simplifions la gestion des flux financiers des commerçants avec leurs clients. Nous les connectons directement à leurs clients, gérons les plans de paiement et automatisons la collecte des paiements récurrents à montant et échéance variables. Nous facilitons l’acquisition client, augmentons la valeur d’usage et maximisons le chiffre d’affaires des commerçants grâce au prélèvement automatique de Compte-à-Compte SEPA et à l’Open Banking.

Nous servons 2 000 commerçants à travers plus de 20 pays dans plusieurs secteurs, tels que les services de distribution d’énergie, l’assurance, les transports, les médias, les clubs de fitness et les services financiers.

Nous sommes un établissement de paiement agréé en vertu de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2). Nous opérons en Europe sous la supervision de l’autorité de régulation bancaire française (ACPR).

SLIMPAY

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment











