Trezy lève 3 millions d'euros auprès de Seedcamp et Playfair La fintech franco-néerlandaise fondée en 2020, Trezy, vient de lever 3 millions d'euros auprès de Seedcamp et Playfair. Un tour de table complété par Kima ventures et Discovery Ventures qui rejoignent ainsi le pool de BA intégré fin 2021 à l'occasion d'un pre-seed. Objectif pour la start-up BtoB spécialiste des solutions de gestion financière et de trésorerie pilotés par l'IA : développer son empreinte au Royaume-Uni, territoire sur lequel elle est encore très peu présente.



Au tour de table, les fonds VC Seedcamp et Playfair auxquels se sont associés Kima Ventures et Discovery Ventures.

La fintech franco-néerlandaise va utiliser cet investissement pour soutenir la croissance de sa base de clients. Trezy compte élargir son offre pour inclure des fonctions telles que l'automatisation basée sur l'IA générative. La société va en outre développer ses équipes aux Pays-Bas, en France et surtout au Royaume-Uni.

"Trezy est une entreprise internationale depuis ses débuts développée entre la France et les Pays-Bas (...) Aujourd'hui, sur nos 1000 clients nous en avons juste une quarantaine au Royaume-Uni, ce qui nous laisse une jolie marge de progression" relate Quentin Lacointa, co-fondateur et PDG de Trezy.



S'adressant en particulier aux TPE et s'appuyant uniquement sur les flux bancaires, Trezy fournit en temps réel des informations sur les performances financières, principalement grâce à une classification intelligente, basée sur l'IA, des transactions bancaires, des reçus et des factures. Conçue comme un équilibre entre informations et abstraction, la plateforme combine transactions bancaires et données comptables pour fournir une analyse et des prévisions sur la santé financière de l’entreprise.



Elle peut prendre en compte jusqu'à 14 millions d’entrées comptables et deux millions de transactions en espèces. Son outil prédictif – « Smart Forecasts » – permet d’effectuer automatiquement des projections de trésorerie.



Trezy travaille actuellement sur l'exploitation de l'IA générative pour automatiser davantage les tâches d'analyse de données et de présentation des perspectives.



Depuis sa création Trezy a reçu 4 millions d'euros (3+1) de financement de la part d'investisseurs tels que Seedcamp, Playfair, Kima Ventures, Discovery Ventures, Christophe Chausson, Éric Boustouller et Stéphane Ficaja.

Après le Royaume-Uni, Trezy aimerait se déployer en Italie.



Felix Martinez, directeur de Seedcamp, a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de solutions pouvant faire une réelle différence et il ne fait aucun doute que Trezy en fait partie. Sur le marché de la gestion financière, leur technologie de pointe, qui automatise l'enrichissement et la catégorisation des transactions bancaires, leur permet de se démarquer. Les transactions bancaires, qui constituent aujourd'hui la principale source de données financières, manquent souvent d'informations cruciales permettant d’obtenir des données exploitables. »



Henrik Wetter Sanchez, partenaire de Playfair, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir Trezy. Leur solution change la donne et répond à un besoin crucial des PME : la gestion financière en temps réel. La technologie innovante de Trezy, basée sur l'IA, qui combine données comptables et transactions bancaires, transforme la façon dont les entreprises prennent leurs décisions financières. Nous sommes convaincus par la vision et le dévouement de Quentin, de Pierre et de leur équipe et nous sommes ravis de les accompagner pour apporter davantage de flexibilité aux PME du monde entier. »



Stefan Jeschonnek, partenaire fondateur de Discovery Ventures et précédemment co-fondateur de SumUp, a déclaré : « Étant profondément impliqué dans l'espace fintech, je suis vraiment impressionné par l'approche innovante de Trezy. Leur capacité à fusionner de manière transparente transactions bancaires et informations comptables, tout en automatisant l'enrichissement et la catégorisation, témoigne de leur volonté d’innovation. La technologie de Trezy transforme la manière dont les entreprises prennent leurs décisions financières. Elle permet aux PME de se concentrer sur la croissance et sur le développement. »



À propos de Trezy

Créée en 2020 par Quentin Lacointa et Pierre Houdyer, Trezy est une fintech franco-néerlandaise qui apporte aux PME des outils de gestion financière et de trésorerie pilotés par l'IA. Elle a pour vision d'aider 10 millions de dirigeants de PME dans le monde, quelles que soient leurs connaissances financières, à gérer leur entreprise. Pour y parvenir, elle met à leur disposition des prévisions et des informations financières automatisées, présentées de manière compréhensible.

S’appuyant sur une technologie innovante et sur des informations générées par l'IA, la plateforme de Trezy simplifie la gestion financière et aide les PME à surmonter leurs difficultés et à prospérer dans un environnement fortement concurrentiel.

TREZY



PHOTO :

Quentin Lacointa, Pierre Houdyer (les co-fondateurs) et Ferdinand Koelewijn (à droite, Directeur Commercial)



