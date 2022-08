Transition énergétique : la société TSG, contrôlée par le fonds de Jean-Bernard Lafonta, fait 3 nouvelles acquisitions en Europe du Nord Jeudi 28 juillet, TSG, le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable, a annoncé le renforcement de ses opérations en Europe du Nord via l’acquisition de 3 sociétés dédiées à la gestion de l’énergie : EBC Lambert SRL et GTC Technics en Belgique, et VEBE aux Pays-Bas.





TSG est une entreprise française qui fournit des solutions aux réseaux de distribution d’énergie publics et privatifs pour alimenter la mobilité verte en Europe et en Afrique. Le groupe accompagne ses clients dans leur transition vers des solutions multi-énergies (électricité, gaz naturel, hydrogène, biocarburants) grâce à un savoir-faire qui englobe six segments d’activité : Sites publics, Flottes privées, Lavage, Systèmes, Gaz et Charge.



Cette complémentarité a permis à la pépite industrielle de devenir, en l’espace de 26 ans, le leader européen du marché de la mobilité responsable. TSG est actuellement présent dans 30 pays, compte 40 000 sites de maintenance, emploie plus de 5 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 770 millions d’euros.



La montée en puissance de TSG s’est accélérée depuis deux ans et la prise de contrôle de l’entreprise par le fonds d’investissement HLD. En 2020, cette



« Le parcours de TSG a été jusqu’alors remarquable. Il positionne idéalement le groupe pour jouer un rôle clé dans le développement rapide d’un réseau d’infrastructures indispensables à la forte diversification désormais en marche des énergies à la mobilité », avait notamment déclaré Jean-Bernard Lafonta lors de la prise de participation majoritaire.



Depuis, TSG continue à avoir le vent en poupe et à renforcer sa présence en Europe. Preuve en est, l’entreprise a annoncé, le 28 juillet dernier, l’acquisition de trois acteurs dans le domaine des nouvelles énergies pour la mobilité responsable : GTC Technics et EBC Lambert SRL en Belgique, et VEBE aux Pays-Bas.



Basée à Ghislenghien (au sud-est de Bruxelles), GTC Technics est une société experte dans l’installation, la maintenance et la réparation d’infrastructures de gaz industriels (propane, butane, GNL et GPL) pour les stations-services, les sites industriels et les usines. L’entreprise est également active dans le stockage et la rénovation de réservoirs de gaz, l’installation et la rénovation de petits volumes.



EBC Lambert SRL est un groupe d’installation électrique actif dans la conception, la réalisation et la maintenance d’installations électriques diverses pour les hubs de mobilité, les clients tertiaires (aéroports) et les entreprises manufacturières. Il est situé à Fleurus, au sud de la capitale belge.



Enfin, VEBE est l’une des principales entreprises néerlandaises d’installation électrique spécialisée dans les stations de recharge de véhicules électriques. Localisée à Almere, près d’Amsterdam, VEBE gère la conception, l’installation et la maintenance des sites et couvre l’ensemble des Pays-Bas. Ces trois acquisitions permettent à TSG de renforcer son réseau européen de 3 000 techniciens hautement qualifiés.



Avec le rachat de GTC Technics, TSG renforce ses compétences dans le domaine du gaz, énergie de mobilité clé pour le transport lourd notamment. Les acquisitions d’EBC et de VEBE confirment quant à elles la volonté de TSG de conforter sa position de leader sur les services techniques pour la mobilité électrique en Europe.

