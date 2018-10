Le Livre blanc SWIFT étudie les facteurs qui ont provoqué la transformation du système de paiement en Europe et s'intéresse aux défis et opportunités auxquels sont confrontés les organismes financiersSWIFT publie ce jour un nouvel article sur l'évolution du système de paiement en Europe. Alors que la transformation des paiements est en marche à l’échelle des entreprises et du retail, partout dans le monde, en Europe, l’Eurosystème a établi une trajectoire claire en ce qui concerne la redéfinition des infrastructures des marchés financiers. En outre, les nouvelles réglementations telles que la Directive sur les services de paiement 2 (DSP 2) contribuent à la transformation radicale du système de paiement en Europe.Cet article étudie les facteurs qui sont à l’origine de l’évolution de l’industrie des paiements, tant à l’échelle mondiale qu’européenne, et met en exergue les défis et les opportunités qui se présenteront aux acteurs du marché qui ont entamé une transformation plus radicale que jamais.• Les marchés attendent de la numérisation qu’elle accélère, simplifie et internationalise les paiements intégrés dans des chaînes d'opération et écosystèmes, que ce soit pour des achats effectués à titre personnel ou professionnel.• Les technologies non seulement favorisent l’innovation et l’efficacité, mais elles permettent également aux concurrents (à savoir les FinTechs, les géants mondiaux du retail, les réseaux de cartes et les banques numériques de type start-up) de défier les fournisseurs historiques et les modèles d’affaire actuellement en place.• Les autorités de réglementation interviennent pour stimuler la concurrence, protéger les droits des consommateurs et promouvoir l’efficacité et l’innovation en matière de paiements, en exigeant par exemple que les banques ouvrent l'accès à leurs données clients aux fournisseurs tiers spécialisés dans les services de paiement et d'informations de compte (« Open banking », ou système bancaire ouvert).Alain Raes, Directeur général EMEA et Asie-Pacifique, SWIFT déclare : « L'industrie financière subit une profonde transformation. Pour répondre aux attentes des clients et exploiter les nouvelles opportunités qui se créent dans cet environnement changeant, les marchés et les organismes financiers doivent réorganiser leurs infrastructures et redéfinir leurs modèles d'affaire. En tant que partenaire de confiance, nous nous sommes engagés à accompagner notre communauté tout au long de cette transformation. »Avec l’arrivée de la seconde Directive sur les services de paiement, l’ouverture du système bancaire européen est encadrée par un programme réglementaire, qui permet aux FinTechs et autres acteurs innovants de l’industrie de proposer de nouveaux produits et services à un marché plus vaste. L’adoption des paiements instantanés est en outre bien engagée et de nombreux projets locaux ont déjà vu le jour ou sont en phase d'implémentation. À titre d’exemple, le service européen RT1 d’EBA CLEARING est d'ores et déjà opérationnel tandis que l'initiative européenne TARGET sur le règlement des paiements instantanés (TIPS) devrait être lancée par l’Eurosystème dès le mois de novembre 2018.Les infrastructures de marché redéfinissent et renouvellent leurs systèmes de paiements, ce qui leur octroie une meilleure efficacité opérationnelle et en matière de collatéral/liquidité, tout en soutenant l’innovation. L'adoption à l’échelon mondial de la norme ISO 20022 progresse à bon rythme ; le projet TARGET2 devrait suivre la même trajectoire dès 2021, tout comme l'initiative EURO1 d’EBA CLEARING et les paiements transfrontaliers via SWIFT.Toutes ces transformations (émergence d’une nouvelle concurrence, innovations technologiques de grande ampleur et redéfinition sans précédent des systèmes de paiement historiques, relations entre les différents acteurs et échelles de temps) exercent d'importantes pressions sur les banques. Celles-ci doivent se réinventer et trouver de nouvelles méthodes pour mener à bien leurs activités, tout en tirant parallèlement le maximum de leurs atouts : les clients et leurs données ; leurs compétences en gestion des risques ; la solidité de leur bilan ; leurs connaissances de l’industrie et la confiance qui leur est témoignée.L'article présente une sélection de choix auxquels sont confrontés les organismes financiers, ainsi que les opinions de cinq grandes banques sur leur vision du futur. Dans un document complémentaire, également disponible sur Swift.com, SWIFT détaille l’évolution de son portefeuille de produits et de services afin d'accompagner ses clients tout au long des changements qui s’opèrent dans le système de paiement.A propos de SWIFTSWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et services pour connecter plus d 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel. En tant que fournisseur de confiance, SWIFT poursuit sans relâche l'excellence opérationnelle; soutient sa communauté pour faire face aux menaces cybernétiques; Et cherche continuellement à réduire les coûts, à réduire les risques et à éliminer les inefficiences opérationnelles. Ses produits et services prennent en charge l'accès et l'intégration de sa communauté, l'intelligence d'affaires, les données de référence et les besoins en matière de conformité aux crimes financiers. SWIFT rassemble également la communauté financière - au niveau mondial, régional et local - pour façonner les pratiques du marché, définir des normes et débattre de questions d'intérêt commun ou préoccupantes.Basé en Belgique, la gouvernance et le contrôle international de SWIFT renforcent le caractère neutre et mondial de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence active dans tous les principaux centres financiers.swift.com