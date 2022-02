Transfert d’argent : quels sont les prochains défis pour le secteur ?

La technologie a considérablement transformé le secteur des transferts d’argent. Encore peu développés il y a une dizaine d'années, les transferts de fonds numériques connaissent un véritable essor et deviennent peu à peu la méthode préférée des utilisateurs.



Ils ont prouvé qu'ils sont tout aussi sûrs qu'un transfert bancaire traditionnel, mais beaucoup plus rapides, moins chers et plus pratiques. WorldRemit, FinTech spécialisée dans les transferts d’argent internationaux, partage ses prévisions sur les tendances qui devraient dessiner le secteur en 2022.



Le plébiscite pour les portefeuilles mobiles s'intensifiera



La pandémie et la généralisation des paiements sans contact ont alimenté la croissance des paiements mobiles, qui ont explosé en 2020. L’usage des « wallets » ou portefeuilles mobiles, qui permettent aux utilisateurs de stocker, d'envoyer et de recevoir de l'argent à l'aide de leur smartphone, devrait continuer à se démocratiser en 2022, notamment en raison de la facilité d’utilisation de ces solutions.



En ce qui concerne les envois de fonds, en 2020, 12,7 milliards de dollars d'envois transfrontaliers ont été réalisés avec de transferts d'argent via mobile. La sécurité et la simplicité des paiements électroniques font du transfert d'argent mobile une alternative populaire aux comptes bancaires traditionnels. Parmi les avantages, il y a d’une part les coûts de gestion inférieurs à ceux de certains comptes bancaires, d’autre part, la constitution d'un écosystème de portefeuilles en ligne qui permet d’effectuer des achats directs et des paiements de services.



Les experts en sécurité se focaliseront sur la détection de cas de fraude



Conscients des problématiques de sécurité qui entourent les transferts d'argent et le partage d'informations personnelles en ligne, les acteurs du transfert d'argent continueront de mettre l’accent sur les mesures de sécurité et de confidentialité. En effet, lorsqu’il s’agit de transfert de fonds, les utilisateurs recherchent une application mobile sécurisée et cryptée qui propose un système performant et automatique de détection des fraudes.



Du côté des émetteurs, de plus en plus d’entreprises intègrent des fonctions supplémentaires qui leur permettent de valider l'identification de leurs clients, de l'adresse IP du téléphone à la validation des documents d'identité. Du côté des bénéficiaires, davantage de dépôts seront effectués directement sur des comptes bancaires ou des portefeuilles électroniques, au vu du nombre croissant de personnes qui préfèrent ne pas manipuler d'espèces pour des raisons d’insécurité.



En matière de transferts d’argent, la rapidité deviendra la norme



Alors qu’il fallait généralement attendre des heures, voire des jours, pour qu'un virement bancaire arrive à destination, les attentes vis-à-vis des applications et des plateformes de transfert d'argent sont bien différentes. En raison des nouvelles avancées dans le paysage numérique, les utilisateurs s'attendent à ce que leur argent soit envoyé en quelques minutes.



La tendance en 2022 s’orientera encore vers la réduction des délais des transferts d'argent. Pour y parvenir, les acteurs du secteur devront continuer d'investir dans la technologie afin d'améliorer la transparence des échanges de données avec les institutions financières et garantir un flux d'envois de fonds ininterrompu et sans frictions.



Les services d'envoi d'argent qui travaillent avec l’intégration d’API, un système qui permet de confirmer qu'un compte ou un portefeuille bénéficiaire est prêt à recevoir l'argent, seront en mesure d'assurer des transferts en quasi-temps réel. En outre, des fonctions de communication et de suivi accrues seront intégrées à l'échelle mondiale pour la tranquillité d'esprit des utilisateurs.



La simplicité d’utilisation restera un facteur clef d’adoption des solutions digitales



Avec les transferts de fonds numériques il n’est plus nécessaire de se rendre à un guichet physique pour effectuer l'opération, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent. Et en ces temps incertains dus à la pandémie, les émetteurs et bénéficiaires privilégient la sécurité et recherchent une solution simple et directe pour effectuer leurs transactions.



L’une des tendances de l’année à venir portera donc sur la diminution du nombre d'étapes nécessaires à la réalisation d’un transfert d'argent, du téléchargement de l'application et de la création du profil d'utilisateur à l'ajout du bénéficiaire. La tendance est à plus d'efficacité et d'efficience pour que l'envoi d'argent devienne aussi facile que l'envoi d'un SMS.



À propos de WorldRemit

WorldRemit est une des entreprises leader dans le domaine des paiements internationaux et, avec Sendwave, nous faisons partie de Zepz, un groupe qui rassemble deux marques mondiales de paiements.

Nous avons bouleversé un secteur jusqu'alors dominé par des acteurs traditionnels hors ligne en proposant des transferts d'argent internationaux en ligne - les rendant plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. L’entreprise qui emploie plus de 1 200 personnes à travers le monde, opère actuellement depuis 50 pays pour des transferts de fonds vers 130 pays destinataires, et est présente dans plus de 5 000 couloirs de transfert d'argent dans le monde.

Du côté émetteurs, WorldRemit est 100 % numérique (sans espèces), pour une expérience simplifiée et une sécurité renforcée. Pour ceux qui reçoivent de l'argent, la société offre un large éventail d'options, notamment le dépôt bancaire, l'encaissement d'espèces, le rechargement de crédit de communicaiton et l'argent mobile.

Soutenue par Accel, TCV et Leapfrog, WorldRemit a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et des bureaux régionaux aux États-Unis, en Pologne, au Canada, en Australie, à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Somaliland, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, au Zimbabwe et en Belgique.



