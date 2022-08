The bridge between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance)

Trader ses cryptos monnaies : comment s’y prendre Depuis quelques années, les cryptoactifs ont fait leurs entrées sur les marchés boursiers. Grâce aux plateformes de trading en ligne, il est possible de vendre ou d’acheter des devises cryptographiques ainsi que des produits dérivés. Pour les novices, le trading des cryptos monnaies peut paraître difficile. Dans le présent article, vous découvrirez les étapes à suivre pour bien démarrer le trading des cryptos monnaies.





Trouver la plateforme idéale pour faciliter vos transactions



Encore appelée « exchange », la plateforme est un marché virtuel sur lequel les traders peuvent échanger des actifs. Il existe plusieurs types de plateformes de trading. Certains plus généralistes tandis que d’autres sont spécifiques à un type de marché donné. Par exemple



Pour faire le choix de la meilleure plateforme de trading de cryptos monnaies, vous pouvez consulter en ligne les comparatifs. Ainsi, vous verrez les avantages que vous présente chacun des plateformes du comparatif.



Créer un compte d’utilisateur sur la plateforme de trading



Pour accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme du trading, il faudra y créer un compte d’utilisateur. Le compte permet à la plateforme de vous attribuer une identité. Ainsi, vous pouvez laisser en suspens des transactions sans risque. Dès votre prochaine connexion dans le compte, vous pouvez continuer les transactions.



Depuis quelques années, la création du compte d’utilisateur sur la plateforme de trading est obligatoire.



Choisir son option de trading



Il existe plusieurs options de trading. Vous avez par exemple la possibilité de choisir entre :



L’achat et vente des devises cryptographiques



C’est l’option de trading basique disponible sur les plateformes. Pour acheter les devises cryptographiques, il faudra faire un dépôt de devises fiat sur votre compte. La devise fiat vous servira de monnaie d’échange contre la devise cryptographique de votre choix. Lorsque que c’est vous qui disposiez de cryptos monnaies et souhaitez les vendre, vous recevrez de la part de votre acheteur une devise fiat. Vous avez également la possibilité d’échanger une devise cryptographique contre une autre.



Les contrats futurs



Les cryptos monnaies sont connues pour leur grande volatilité. En effet, pour protéger ses actifs en devises cryptographiques contre cette volatilité et ainsi limiter vos prises de risques, vous pouvez opter pour l’option « contrats futurs ». Avec l’option contrats futurs, vous investissez sur des produits financiers dont la valeur dépend plus ou moins de leur actif sous-jacent. Grâce aux contrats futurs, le trader parie sur la hausse ou la baisse d’une telle ou telle devise de cryptomonnaie. Dans le contexte des contrats futurs, le trader peut faire usage de certains instruments tels que l’effet de levier.



Les contrats for difference (CFD)



Les CFD ressemblent en partie aux contrats futurs. Car, ceux-ci permettent au trader de spéculer à la baisse ou à la hausse d’un cryptoactif avec effet de levier. Mais contrairement aux contrats futurs qui s’étalent sur une durée prédéfinie, les CFD n’ont pas une durée fixe. Car, le trader n’est lui-même pas le propriétaire du cryptoactif.



Suivre de près l’actualité sur les cryptoactifs



Les cryptos monnaies sont des

