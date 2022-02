Trace One lance en mars un QMS dédié aux audits et au suivi des non-conformités

« La valeur ajoutée de notre QMS, c’est d’accompagner les industriels dans l’organisation des audits et le suivi des non-conformités », a expliqué Charlotte Le Coz, qui se félicite d’une solution « intuitive avec une prise en main très simple, qui peut rentrer facilement dans la vie des responsables qualité sans besoin de formation ».Selon elle, la gestion des audits et le suivi des non-conformités représentent des tâches fastidieuses et chronophages pour les responsables qualité car cela mobilise divers services, différentes entreprises, et que toutes les non-conformités ne disposent pas du même niveau de criticité ou des mêmes dates de résolution.« Notre QMS regroupe l’ensemble des non-conformités avec un tableau de bord qui permet de les suivre et de les filtrer en fonction des besoins. Il se base sur un dashboard cliquable avec des graphiques et un code couleur pour réaliser facilement des tâches fastidieuses pour les responsables de la qualité », a précisé Charlotte Le Coz.La Responsable Marketing Produit estime que les responsables de la qualité passent en moyenne au moins une journée par mois à assurer le suivi des non-conformités, en se basant le plus souvent sur des simples fichiers Excel, à partir desquels ils vérifient l’avancée du suivi et relancent manuellement tous les services concernés pour connaître l’avancée des mises à jour.« Notre but c’est de gagner du temps et de l’efficacité. Tout le travail qu’ils font actuellement peut se faire en quelques clics avec notre QMS, d’autant plus facilement que l’outil peut notifier les différentes personnes impliquées pour suivre au plus près l’avancement. », a-t-elle ajouté. Un gain de temps et d’efficacité qui se matérialise également par le fait qu’avec le QMS de gestion des audits, « l’ensemble des informations sont centralisées à un seul endroit ».Outre le suivi et la résolution des non-conformités, atout central de ce nouveau QMS , Charlotte Le Coz a également insisté sur le fait que cet outil « va également aider à l’organisation des audits. Il comporte des formulaires avec des champs formalisés pour faire gagner du temps et de l’efficacité aux responsables de qualité dans leur programmation des audits à venir en préparant automatiquement les mails destinés aux services ou aux fournisseurs concernés ». Le QMS de Trace One doit être lancé dans le courant du mois de mars et s’intégrera à la suite de logiciels développés par le groupe français pour faciliter la collaboration entre industriels et distributeurs, notamment dans une démarche d’amélioration continue.