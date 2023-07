Accueil Envoyer Imprimer Partager Tout sur les prévisions de trésorerie (Article Sponsorisé) Les prévisions de trésorerie jouent un rôle clé dans la gestion financière des entreprises. En effet, en anticipant les flux de trésorerie, elles peuvent prendre des décisions judicieuses concernant leurs dépenses, leurs investissements et leur stratégie globale. Dans cet article, nous examinerons l’importance des prévisions de trésorerie, ainsi que les avantages qu’elles offrent. (Article Sponsorisé)





Lorsque la projection des revenus, des coûts, des bénéfices et d’autres indicateurs financiers sont ajoutés à la prévision de trésorerie, on parle du forecasting qui permet aux entreprises de gérer plus efficacement leur trésorerie, et de mieux identifier les opportunités et les risques potentiels. Vous pourrez donc mieux gérer les liquidités, saisir les opportunités de croissance, et évoluer facilement dans un environnement économique en constante évolution, si vous combinez la prévision de la trésorerie avec les autres éléments du forecasting.



Les avantages des prévisions de trésorerie

Une gestion du cash efficace repose sur une vision claire des flux de trésorerie à venir. En effet, les entreprises peuvent anticiper les besoins de liquidités et adopter des mesures proactives pour prévenir les problèmes financiers, grâce aux prévisions de trésorerie. En disposant d’une bonne visibilité sur les flux entrants et sortants, elles peuvent ajuster leurs stratégies d’investissement, de financement et de recouvrement de créances. Très important, cela leur permet de réagir promptement et efficacement aux changements économiques et aux fluctuations du marché. Par ailleurs, une bonne prévision de trésorerie est très utile en cas de hausse de taux d’intérêt. En effet, elle permet de :



• Optimiser la gestion des liquidités : une hausse des taux d’intérêt expose les entreprises à des risques financiers accrus. Une bonne prévision vous permettra donc d’évaluer l’impact financier de ces derniers et de prendre les mesures nécessaires pour les atténuer ;

• Planifier convenablement les investissements : la hausse des taux d’intérêt peut rendre certains projets d’investissement moins rentables. Un budget prévisionnel bien défini vous permettra d’éviter cette situation ;



Les défis relatifs aux prévisions de trésorerie

La précision des prévisions de trésorerie est un défi majeur pour de nombreuses entreprises. En effet, les flux de trésorerie peuvent être influencés par différents facteurs aussi bien internes qu’externes. Il s’agit notamment des variations saisonnières, des changements de conditions économiques, et des fluctuations des taux d’intérêt. La gestion de ces variables nécessite une analyse rigoureuse et une compréhension approfondie des facteurs de risque associés. Par ailleurs, les entreprises doivent s’appuyer sur des données précises et fiables pour élaborer des prévisions de trésorerie solides.



Les meilleures pratiques à adopter pour la gestion de trésorerie et le reporting

• Utiliser des outils de prévision fiables: les entreprises peuvent se servir des logiciels spécialisés dans la prévision de trésorerie pour automatiser le processus et améliorer la précision des prévisions. Très efficaces, ces outils intègrent des données en temps réel, des modèles statistiques avancés et des algorithmes prédictifs pour fournir des estimations fiables et précises ;

• Analyser correctement les tendances: en examinant les données historiques, les entreprises peuvent identifier les tendances et les schémas récurrents qui peuvent influencer les flux de trésorerie futurs. Très importante, cette analyse leur permettra de prendre les décisions qui s’imposent et de mieux prévoir les besoins en liquidités.

• Gérer convenablement les risques: les entreprises doivent évaluer et gérer les risques associés aux flux de trésorerie tels que les fluctuations des taux d’intérêt ou les changements réglementaires. En identifiant les risques potentiels, elles peuvent mettre en place des stratégies d’atténuation appropriées pour minimiser leur impact sur la trésorerie ;

