Token For Good Summit : 3 questions à... Emilie-Alice Fabrizi, The Good Token Society

Vous avez raison de souligner que blockchain, token et impact positif ne vont pas toujours de pair. C’est malheureusement plus un problème de perception plus que de réalité.



La blockchain peut jouer un rôle crucial dans la promotion du bien commun et la création d'un impact positif. Il en va de même avec la tokénisation, ou le processus de conversion d'actifs en jetons numériques sur une blockchain. Ces technologies sont en train de révolutionner divers secteurs de l'économie mondiale, transformant la manière dont nous gérons, échangeons et investissons dans des actifs.



De fait, la blockchain offre une transparence et une traçabilité inégalées. Cela est particulièrement utile dans des domaines où la confiance et la vérifiabilité sont essentielles. On compte, parmi les projets les plus avancés, des plateformes de micro-crédit et de sécurisation de collatéral, des infrastructures d’identité numérique et de transfert de fonds, la mise en place de marchés de crédits carbone volontaires, l’émission et l’échange d’obligations vertes, la certification de provenance d’électricité produite par des sources d’énergie renouvelable, …

Par exemple, face à l’exigence d’un commerce international plus transparent au fur et à mesure qu’il se complexifie, les blockchains peuvent améliorer la traçabilité des ressources naturelles, des matières premières, des denrées alimentaires, des biens de consommation. Cette traçabilité « de la terre à l’assiette » ou « de la fibre aux vêtements » peut enfin permettre de lever le voile sur les nombreux intermédiaires qui rendent le système actuel opaque, et enfin avoir des filières responsables. On pourrait par exemple ajouter différentes données pertinentes pour l’information des consommateurs et pour la garantie de droits des artisans et producteurs (salaires, origine et matière d’un produit, quantité d’eau utilisée, le trajet…). L’apport fondamental de l’usage de blockchains tient dans leur capacité à valoriser des pratiques sociétales positives. La technologie n'est qu'un outil au service d'une fin. Le passage de l’identification numérique à l’identité numérique est révélateur d’un glissement de l’esprit. Il ne s’agit plus du processus purement technique d’identification mais bien de la gestion de son identité numérique et donc de la propriété des données. On parle ici de l’« identité auto-souveraine » (Self-Sovereign Identity - SSI). La SSI élimine le besoin de recourir à des autorités ou à des plateformes centrales pour gérer l'identité numérique des utilisateurs. Cette décentralisation signifie que vous n'avez plus besoin de faire confiance à des intermédiaires pour stocker et gérer vos informations personnelles en toute sécurité. Imaginez, par exemple, que vous puissiez accéder à des articles sur un site Web payant comme le New York Times, mais sans avoir à vous inscrire. Au lieu de remettre votre nom et votre adresse électronique à l’éditeur, qui les stocke ensuite dans une base de données centralisée, vous pourriez accéder à un article via un identifiant numérique vérifié, puis payer, en crypto ou en fiat, pour ce que vous consommez.



De fait, la technologie blockchain peut être le moteur de nouveaux modèles de changement. Mais cet optimisme rencontre tout de même des défis significatifs. Celui de l’adoption et de la standardisation pour assurer l'interopérabilité entre différents systèmes. Les utilisateurs doivent être éduqués et sensibilisés aux concepts et aux avantages de la blockchain. Une meilleure compréhension de la technologie et de ses applications peut aider à surmonter les réticences et à encourager l’adoption. Et bien sûr celui du financement. Trop souvent, on considère les initiatives "for good" comme relevant davantage de la philanthropie que des investissements. Ce qui dissuade de considérer les entreprises qui ont besoin de financement comme des opportunités d'investissement sérieuses. Et c’est ce sur quoi nous souhaitons agir. L’innovation n’est pas l’ennemi du good. Et le good n’est pas incompatible avec la croissance. L'investissement et l'innovation responsable ne doivent plus être considérée une niche ou un investissement « bonne action ». Les entreprises qui seront présentes lors du Token For Good n’oeuvrent pas seulement pour le bien commun, elles savent faire du business.