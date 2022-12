The Tiny Digital Factory et Aston Martin lancent des voitures de collection digitales officielles de la marque légendaire

The Tiny Digital Factory, développeur et éditeur leader de jeux de course et de sport automobile de renommée internationale, est fier d'annoncer une collaboration officielle avec Aston Martin pour créer la première gamme de modèles de collection de la marque emblématique de voitures de sport de luxe en version digitalisée.Ces voitures de collection signées Aston Martin, uniques et en édition limitée, offrent aux passionnés d'automobile la possibilité de posséder une voiture de la marque légendaire en version digitale, et de la piloter dans le jeu de course sur mobile nouvelle génération Infinite Drive , disponible sur iOS et Android.Seuls 3000 modèles digitaux, tous uniques, seront disponibles à l’achat. Les fans pourront ainsi les acquérir, les posséder et les faire courir à partir du 18 décembre 2022. Les trois modèles disponibles sont: Aston Martin 2022 Vantage V8 Coupé, Aston Martin 1980 Vantage V8 et Aston Martin Vantage GT3.Chaque modèle de collection digitalisé Aston Martin a été minutieusement recréé digitalement grâce à la modélisation et le dessin à la main en 3D, pour refléter dans les moindres détails son équivalent dans le monde réel. Grâce au partenariat officiel d'Aston Martin avec Infinite Drive, les propriétaires de ces pièces de collection inédites ont également la possibilité d’expérimenter les sensations et le son de leur voiture sur des circuits sous licence officielle, comme le Fuji Speedway et le Nurburgring, avec des caractéristiques de vitesse et de maniabilité précises et un son de V8 authentiquement rauque.En présentant la collection, Stéphane Baudet , fondateur et PDG de The Tiny Digital Factory , a déclaré : “ Qu’il s’agisse de voitures dans les garages, de modèles réduits sur les étagères, de jouets dans leur emballage ou encore de posters sur les murs, les fans d'automobile ont toujours été liés aux marques de voitures et celles de courses par la collection et la possession. C'est à la fois un honneur et une énorme responsabilité de faire entrer l'histoire, l'héritage et le talent artistique d'Aston Martin dans le métavers, et permettre à ces fans de posséder et apprécier à jamais ces superbes pièces de collection en 3D. "" Contrairement aux modèles de collection ou aux voitures anciennes,qu'il vaut mieux conserver à l'état neuf pour préserver leur valeur, ces voitures de collection digitales sont conçues pour être expérimentées. Nous encourageons ainsi chaque heureux propriétaire à les emmener sur les circuits dans Infinite Drive et à ressentir la quintessence d'une voiture de sport Aston Martin, en sachant que le plaisir ne fait que renforcer leur valeur. "Aston Martin a également commenté : "Aston Martin a accordé à The Tiny Digital Factory une licence internationale pour utiliser la forme, l'habillage et les marques commerciales de plusieurs véhicules Aston Martin pour les inclure dans son jeu basé sur le métavers, Infinite Drive."The Tiny Digital Factory regroupe une équipe de niveau international composée d'experts de l'industrie du jeu, fondée par le directeur créatif de la légendaire franchise de jeux AAA, Test Drive Unlimited. Conçu à partir de ce savoir-faire en matière de jeux automobiles, Infinite Drive offre un mélange unique de courses exaltantes, de possession et d'échange de supercars digitales. Infinite Drive a été lancé en mai 2022 dans une phase Alpha fermée, avec des voitures et des circuits sous licence officielle, et proposera très bientôt des événements eSports officiels et des clubs de fans, avec un lancement complet en free-to-play prévu pour début 2023. Les développements futurs du jeu comprendront une multitude de modèles Aston Martin supplémentaires sous licence et par la suite, des partenariats permettant de piloter des voitures digitales dans d'autres jeux de course de renom.The Tiny Digital Factory (TDF) est un acteur leader dans le développement de jeux de course et de sport automobile de renommée internationale pour les jeux mobiles et blockchain. Fondée en 2017 par Stéphane Baudet, un vétéran de l'industrie des jeux à l'origine de certaines des franchises les plus populaires au monde, telles que F1, V-Rally et Test Drive Unlimited, l'entreprise s’est développée et compte aujourd'hui plus de 35 employés répartis entre Montréal, Canada, et Lyon, France.