Taylor Wessing a conseillé Avanteam pour son opération d’investissement minoritaire par UI

Créé en 2003, Avanteam est un éditeur de suite de logiciels de gestion des documents et processus métiers. Le groupe accompagne ses clients dans l’amélioration de leur excellence opérationnelle et dans le développement de leur intelligence collective. Basé dans les Yvelines, Avanteam est fort de 70 collaborateurs et compte plus de 350 clients. La société vient de réaliser près de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Indépendant depuis 2004, UI Investissement est implanté dans plusieurs régions françaises pour investir dans des entreprises qui contribuent au dynamisme de leurs territoires. Avec plus de 30 salariés, le groupe accompagne près de 110 entreprises françaises pour accélérer leur développement et améliorer les perspectives de leurs écosystèmes.



Forte de la très bonne dynamique de la société, cette opération d’investissement minoritaire par UI Investissement dans le cadre d’un OBO s’inscrit dans le souhait des fondateurs d’Avanteam de rééquilibrer la structure actionnariale de l’entreprise autour de ses fondateurs Mehrad Rushenas et Patrick Van Loo qui demeurent actionnaire de référence tout en associant les dix principaux cadres historiques.



L’équipe du cabinet Taylor Wessing qui a accompagné Avanteam dans le cadre de cette opération était composée de Nicolas de Witt (associé - Corporate), Dalila Mabrouki (counsel - Corporate), Sarah Erena (collaboratrice - Corporate), Gwendal Chatain (Counsel - Tax), et Guillaume Monnier (collaborateur - Financement).



UI Investissement était conseillé par le cabinet Orsan avec David Sebban (associé gérant et fondateur) et Clara Paetzold (collaboratrice).



