Taylor Wessing a accompagné ISATIS CAPITAL dans le cadre de son entrée au capital de NOVA CONSULTING

Le groupe est devenu, depuis sa création, leader en France du « conseil de direction générale » dans ces secteurs.



Isatis Capital est une société de gestion indépendante, créée en 2013 par l’équipe de professionnels en charge de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. La société est spécialisée dans le financement des PME françaises, rentables, innovantes, exportatrices et en croissance réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.



« Nous nous réjouissons de rejoindre l’aventure entrepreneuriale de Nova Consulting et sommes impatients de pouvoir travailler aux côtés du management. Ensemble nous allons accélérer le développement international de la société en capitalisant sur son savoir-faire unique et le talent de ses hommes. Cette opération marque le succès du modèle du Groupe et s’inscrira dans sa continuité, notamment par le biais d’acquisitions sélectives d’acteurs compatibles avec son modèle de conseil », a déclaré Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis Capital.



Intervenants juridiques de l’Opération :

Conseil d’Isatis Capital : Taylor Wessing : Laurence Lapeyre, Mathias Briatta et Quentin Dosda (Corporate), Bertrand Hermant (Fiscalité).

Conseil du groupe Nova Consulting : FTPA : Alexandre Omaggio, Audrey Thomas, Johanna Grangier (Corporate), Nicolas Message et Sarah Kouchad (Fiscalité).



A PROPOS DE TAYLOR WESSING :

Taylor Wessing est un cabinet d'avocats international pluridisciplinaire dont la réussite repose sur une approche constructive des problématiques rencontrées par ses clients et une compréhension approfondie des secteurs économiques dans lesquels ils interviennent. Grâce à plus de 1100 avocats localisés dans les principales économies européennes, les marchés émergents d’Asie et du Moyen Orient, ainsi qu’aux Etats-Unis (bureaux de représentation), Taylor Wessing accompagne ses clients de manière fluide et intégrée à l’échelle internationale.

Taylor Wessing compte aujourd’hui 70 avocats et juristes à Paris, dont 19 associés. Le cabinet se distingue par son approche proactive, axée vers les industries de demain et les secteurs dynamiques tels que les médias, le cinéma, l’informatique, l’audiovisuel, l’assurance, les sciences de la vie et les cleantechs. Ses équipes recherchent constamment des solutions innovantes afin de répondre de manière pragmatique aux attentes de leurs clients et de les aider à réaliser leurs ambitions dans tous les domaines du droit des affaires : M&A – private equity, capital-risque, marchés de capitaux, compliance, immobilier, médias & entertainment, IT, IP, contentieux commercial et droit pénal des affaires, droit commercial, des affaires et de la concurrence, droit fiscal, fortunes privées, droit social et droit public – projets.