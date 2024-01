Accueil Envoyer Imprimer Partager Taurus obtient l'accord de l'autorité suisse des marchés pour ouvrir son service aux particuliers Taurus, société de valeurs mobilières réglementée, annonce que TDX, son système de négociation organisé d'actifs numériques et ses services financiers dans leur ensemble sont désormais ouverts aux clients de détail après l'approbation de la FINMA.

Outre les clients professionnels, les clients particuliers peuvent désormais créer un compte et échanger des actifs numériques et des titres tokenisés. Taurus annonce également une nouvelle liste d'émetteurs qui ont choisi le TDX comme lieu privilégié pour négocier leurs titres numériques, notamment les célèbres Investis Group, la Mobilière, Qoqa, SCCF, Swissroc et Teylor.

Taurus, un des leaders de l'infrastructure d'actifs numériques pour les banques et les entreprises, annonce l'ouverture complète de ses services financiers et de sa place de marché TDX aux clients de détail, après avoir reçu l'approbation réglementaire de la FINMA, l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers.



Cette approbation démontre une fois de plus la robustesse de l'organisation, de la technologie et des processus de Taurus, ainsi que son rôle de pionnier dans le secteur des actifs numériques. Les investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels peuvent désormais accéder et négocier la gamme complète de titres numériques acceptés sur TDX de manière sécurisée et conforme.

Les transactions peuvent être effectuées en utilisant diverses monnaies fiduciaires, notamment le franc suisse (CHF), l'euro (EUR) et le dollar américain (USD).



L'ouverture du marché TDX aux clients particuliers apporte plusieurs avantages au marché, tant pour les émetteurs que pour les investisseurs :



Les entreprises peuvent désormais accéder aux marchés primaires et secondaires, auprès d'investisseurs particuliers et professionnels, améliorant ainsi la liquidité des titres numériques. Ils peuvent disposer de leur propre segment de négociation, avec des systèmes de liquidité personnalisés via des marchés d'enchères ou de négociation continue et lever des capitaux de manière efficace. Les entreprises peuvent gérer leurs titres numériques en temps réel et créer un plan de participation en quelques clics ;

Les investisseurs particuliers qui ont participé à des augmentations de capital peuvent désormais négocier en toute transparence des titres numériques sur une plateforme conviviale et sécurisée. Il s'agit d'une avancée majeure pour cette catégorie d'investisseurs ;

Les investisseurs professionnels continueront à négocier comme avant, mais avec des marchés et des participations plus liquides.



Taurus a passé des années à préparer son ouverture aux clients de détail, en se concentrant sur un lancement et un parcours utilisateur fluides. Cela garantit que les acteurs du marché bénéficient de la meilleure expérience possible, tout en restant conformes aux réglementations et en adhérant aux meilleures pratiques de sécurité.



Pour ce faire, Taurus a nommé M. Yann Isola au poste de chef de produit TDX, responsable de la conception et de la mise en œuvre de la plateforme TDX sur tous les types de segments de clientèle. M. Isola est un expert chevronné du secteur avec 15 ans d'expérience dans la création de plateformes de trading et a rejoint Taurus en octobre 2023.



Taurus est également ravi d'annoncer qu'il admet la négociation de nouveaux actifs tokenisés provenant de sociétés suisses renommées qui ont choisi le TDX comme lieu privilégié. Ces émetteurs comprennent le groupe immobilier coté Investis, la Mobilière, Qoqa, SCCF Structured Commodity & Corporate Finance, le groupe immobilier Swissroc et Teylor.



« Chez Taurus, notre conviction fondamentale est que les marchés privés 2.0 doivent être numérisés, de sorte que l'achat d'un service de sécurité privé devienne aussi simple que l'achat d'un livre sur Amazon. La demande croissante de tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), le segment de marché à la croissance la plus rapide dans le domaine des actifs numériques, valide cette conviction », a déclaré Yann Isola, chef de produit TDX.



Contrairement à d'autres bourses d'actifs numériques existantes, à la fois centralisées et décentralisées, Taurus a créé avec TDX un marché sur lequel les clients particuliers, professionnels et institutionnels peuvent échanger n'importe quel actif numérique, y compris les titres, en totale conformité avec les lois et réglementations applicables.







" Au cœur de l'ADN de QoQa se trouve notre communauté et notre capacité à innover. Grâce à la collaboration avec Taurus, nous sommes reconnaissants d'avoir réussi à lever 1 million de francs en seulement 22 minutes pour financer le lancement de Qrew, la 1 ère brasserie communautaire C'est une étape naturelle que de rendre le jeton d'équité Qrew disponible à la négociation pour notre communauté, repoussant ainsi les limites de ce qui existe actuellement dans l'industrie.



Hélène Pasquini, Responsable Innovation Eurapco Lab et la Mobilière

"L es NFT introduisent le concept de propriété numérique. En tant que l'une des plus grandes compagnies d'assurance de Suisse, il est de notre rôle de tester et d'en apprendre davantage sur les technologies et les modèles commerciaux nouveaux et innovants. Nous sommes heureux de nous associer à Taurus pour soutenir notre nouveau projet interne d'art numérique. projet, en tirant parti de leur expertise tout au long de la chaîne de valeur, y compris l'émission, la conservation, l'achat sur TDX et le transfert de NFT.



Patrick Stäuble, fondateur et PDG, Teylor

« La mission de Teylor est de rendre les prêts aux entreprises plus faciles, plus rapides et plus efficaces grâce à la technologie. Le partenariat avec Taurus et le lancement du Teylor Token pour les investisseurs professionnels afin de créer des liquidités pour la classe d'actifs de dette privée des PME sont une étape clé vers cet objectif.



Harrison Mean, responsable de la stratégie, groupe Swissroc

« Nous sommes heureux de jouer un petit rôle en aidant les pionniers de la tokenisation immobilière. Alors que le secteur en est encore à ses balbutiements, grâce à la technologie Taurus et à TDX, nous pouvons commencer à apprendre et à développer des cas d'utilisation nouveaux et innovants, dans le but de libérer une valeur tangible pour ceux qui souhaitent investir dans des produits immobiliers.



SCCF Structured Commodity & Corporate Finance SA, Dimitri Rusca, Fondateur et PDG

« Nous avons exécuté avec succès plusieurs opérations de financement commercial de bout en bout pour les énergies renouvelables, en commençant par des émissions via Taurus et en culminant avec des règlements de transactions sur leur marché TDX. La tokenisation des titres de créance nous permet de rationaliser et de numériser le financement des prêts et l'achat de matières premières, améliorant ainsi l'efficacité. »



À propos de Taurus SA

Taurus SA est une FinTech suisse, fondée en avril 2018, qui fournit une infrastructure d'actifs numériques de niveau entreprise pour émettre, conserver et échanger tous les actifs numériques : crypto-monnaies, actifs tokenisés, NFT et monnaies numériques. Taurus est un leader mondial du segment bancaire, auquel lui confie l'ensemble des institutions financières : banques systémiques, banques universelles, banques en ligne, crypto-banques, banques privées et courtiers-négociants. Taurus exploite également un marché pour les actifs privés et les titres tokenisés. Taurus SA est une maison de titres supervisée et réglementée par la FINMA. TDX est un centre de négociation organisé exploité par Taurus.

