Talend aide Covéa dans sa transformation numérique orientée données

Talend (NASDAQ : TLND), leader mondial des solutions d'intégration big data et cloud, annonce que Covéa, acteur majeur de l’assurance en France, avec ses marques MAAF, MMA et GMF, a sélectionné la plateforme Talend Real-Time Big Data Platform pour l’intégration et le traitement de ses données au sein de son nouveau data hub. Avec Talend, Covéa prévoit d’accélérer sa stratégie de transformation numérique et d'améliorer ainsi la qualité de ses services et applications, à destination de ses clients et utilisateurs métiers.



« Pour les assureurs, la bataille de la donnée est primordiale. La maitrise de la donnée est clé afin d’être plus performant par rapport à la connaissance de nos clients et la maitrise de nos risques. Cela nous permet également d’être en mesure d’avoir la capacité de développer de nouveaux services innovants », déclare Antoine Jousse, responsable des applications de décisionnel et big data chez Covéa. « Dans le cadre de notre nouveau programme data centric et afin de servir au plus près les besoins métiers, il était nécessaire pour Covéa de se doter d’un nouvel outil d’intégration pour la gestion des données de notre data lake. Les fonctionnalités avancées de Talend autour du big data et du temps réel, et sa capacité à prendre en charge nativement une distribution Hadoop, ont fait toute la différence dans la sélection de la solution ».



Ayant initié un premier projet big data il y a aujourd’hui plus de trois ans, afin d’être en mesure de disposer de connaissances et de construire de nouvelles applications avec la mise en œuvre d’une distribution Hadoop de Cloudera, Covéa a lancé une deuxième phase de sa stratégie big data avec un programme data centric, ayant pour objectif de construire un hub de données centralisé. L’ensemble des systèmes de Covéa publiant de la donnée, un besoin de regrouper celle-ci est rapidement apparu, afin que l’ensemble des applications du groupe puissent s’en nourrir et servir les usages utilisateurs. Grace à Talend, Covéa va pouvoir intégrer, nettoyer et analyser rapidement les données pour servir les fonctionnalités de pilotage, d’analytique, de data science, mais également les applications et plateformes digitales du groupe. La solution de Talend permettra en outre de décloisonner le système d’information en favorisant les échanges entre les systèmes.



Le projet data centric de Covéa qui vient de rentrer en phase de production, s’étalera sur une durée d’un an avec dans un premier temps, l’ingestion de l’ensemble des données du groupe dans le data hub. Covéa prévoit ainsi de proposer les premiers usages au printemps 2018. Il s’agit notamment de nouvelles applications autour du programme relationnel de MAAF et d’outils de lutte contre la fraude au niveau des sinistres.



« A l’ère de la transformation numérique, et dans des secteurs particulièrement concurrentiels comme celui de l’assurance, les acteurs doivent relever le défi de la différentiation avec leurs concurrents, surtout lorsque ceux-ci ne sont qu’à un clic de souris », déclare Jacques Padioleau Vice-Président des ventes France de Talend. « La cohérence et la rapidité de l’analyse des données est un atout stratégique pour le gain et la rétention de clients. Nous sommes impatients de soutenir Covéa sur le chemin de sa transformation numérique à travers sa stratégie big data, en vue de développer et fournir de nouveaux services à ses clients ».



